Fagnar fækkun lögregluembætta og deilt um málverk af Danakonungi Agnar Már Másson skrifar 26. september 2026 11:55 Hádegisfréttir verða sagðar á slaginu tólf. vísir Ný tillaga dómsmálaráðherra um fækkun lögregluembætta fellur vel í formann Landssambands lögreglumanna. Ekki eru öll umdæmi lögreglunnar sátt við breytingarnar. Bandaríkjaforseti er sagður hafa hafnað samkomulagi sem myndi gera hlé á átökum við Íran. Íranski herinn er sagður hafa hótað því að ráðast á allar herstöðvar Bandaríkjanna í Mið-Austurlöndum. Tveimur stórafmælum verður fagnað í dag, Landhelgisgæslan fagnar aldarafmæli en Menntaskólinn í Hamrahlíð sextíu árum. Þyrla gæslunnar lendir fyrir framan Hörpu og fjármálaráðherra etur kappi við sigurlið MH í Gettu betur. Skiptar skoðanir eru á nýju portretmálverki af Friðriki Danakonungi sem hefur vakið mikla athygli á samfélagsmiðlum. Í sportinu verður fjallað um ólgu sem ríkir fyrir leik írska landsliðsins gegn því ísraelska en Heimir Hallgrímsson er þjálfari Írlands. Þetta og meira í hádegisfréttum Bylgjunnar á slaginu tólf. Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 25. september 2026 Hádegisfréttir Bylgjunnar Mest lesið „Það er ótrúlega dýrt og lýjandi að hafa rétt fyrir sér“ Innlent „Farið að minna mig á stöðuna í Bandaríkjunum“ Innlent Tortímir gervigreindin mannkyninu? Innlent Hafa skotið um hundrað bjargdúfur í Vestmannaeyjum Innlent Freyr látinn fara frá Eflingu Innlent Baráttan harðnar í Texas: Dæla milljónum í baráttuna um öldungadeildina Erlent Heimsfræg Twitch-stjarna olli örtröð í miðbænum Innlent Átján kíló af kókaíni undir fölskum botni Innlent Mátti þrífa harkalega í leikskólabarn Innlent Sex ára stúlka setti heimsmet Erlent Fleiri fréttir Heimsfræg Twitch-stjarna olli örtröð í miðbænum Fagnar fækkun lögregluembætta og deilt um málverk af Danakonungi Átján kíló af kókaíni undir fölskum botni Eftirlitið fellur á herðar foreldra Loka hringveginum við Jökulsárlón Fá loksins að fagna aldarafmælinu „Það er ótrúlega dýrt og lýjandi að hafa rétt fyrir sér“ Fluttur til aðhlynningar eftir umferðarslys Tortímir gervigreindin mannkyninu? „Farið að minna mig á stöðuna í Bandaríkjunum“ Mátti þrífa harkalega í leikskólabarn Hafa skotið um hundrað bjargdúfur í Vestmannaeyjum Ákærður fyrir gróf brot á barnungri stjúpsystur sinni Sjaldgæfur gestur í Eyjum Bað um álit lögreglu á gæðum fíkniefna Skriða þveraði veginn í Árneshrepp Breiðholtsbraut lokuð allan morgundaginn Allt umfram 2,8 milljarða dregið frá Segir Ingu hafa eytt sér á Facebook Húsbíll fauk út af Hver ákvað að Guðmundur Ingi ætti að hætta? Gæsluvarðhald framlengt yfir þremur Ákærðir fyrir að frelsissvipta mann og nauðga með röri Fundu umfangsmikla kannabisrækt í Bolungarvík „Nauðsynlegt er að kjarasamningar haldi“ Sárnar að vera bendlaður við líkamsárás Freyr látinn fara frá Eflingu Segir Ingu hafa vitnað í trúnaðarsamtal Stefna á að taka inn skjólstæðinga í næstu viku Segir Ingu hafa brotið trúnað í ræðustól Alþingis Sjá meira