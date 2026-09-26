Innlent

Fagnar fækkun lögregluembætta og deilt um mál­verk af Dana­konungi

Agnar Már Másson skrifar
Hádegisfréttir verða sagðar á slaginu tólf.
Hádegisfréttir verða sagðar á slaginu tólf. vísir

Ný tillaga dómsmálaráðherra um fækkun lögregluembætta fellur vel í formann Landssambands lögreglumanna. Ekki eru öll umdæmi lögreglunnar sátt við breytingarnar.

Bandaríkjaforseti er sagður hafa hafnað samkomulagi sem myndi gera hlé á átökum við Íran. Íranski herinn er sagður hafa hótað því að ráðast á allar herstöðvar Bandaríkjanna í Mið-Austurlöndum.

Tveimur stórafmælum verður fagnað í dag, Landhelgisgæslan fagnar aldarafmæli en Menntaskólinn í Hamrahlíð sextíu árum. Þyrla gæslunnar lendir fyrir framan Hörpu og fjármálaráðherra etur kappi við sigurlið MH í Gettu betur.

Skiptar skoðanir eru á nýju portretmálverki af Friðriki Danakonungi sem hefur vakið mikla athygli á samfélagsmiðlum.

Í sportinu verður fjallað um ólgu sem ríkir fyrir leik írska landsliðsins gegn því ísraelska en Heimir Hallgrímsson er þjálfari Írlands.

Þetta og meira í hádegisfréttum Bylgjunnar á slaginu tólf.

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Hádegisfréttir Bylgjunnar

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