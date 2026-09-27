Sprengisandur er á sínum stað á Bylgjunni í dag en þar fær Páll Magnússon þáttastjórnandi til sín góða gesti og ræðir við þá samfélagsmálin sem brenna á þjóðinni. Að vanda er dagskráin fjölbreytt en þáttur dagsins einkennist af alvöru og gamni.
Gestalistann skipa þau Edda Björgvinsdóttir leikkona, Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra, Þóra Björk Ingólfsdóttir, sálfræðingur og fagstjóri á Vík, og þingmennirnir Stefán Vagn Stefánsson og Arna Lára Jónsdóttir.
Páll ræðir við Eddu Björgvinsdóttur, meðal annars um persónuna Guðríði. Edda bregður sér af og til í hlutverk kvóta-, banka- og baðlónseigandans Guðríðar og gerir stólpagrín að málefnum líðandi stundar við mikinn fögnuð þúsunda aðdáenda bæði Eddu og Guðríðar.
Þátturinn er á Bylgjunni alla sunnudaga frá klukkan tíu til tólf en hann er einnig að finna hér á Vísi.
Daði Már Kristófersson ræðir efnahagsmálin og pólitíkina í ítarlegu viðtali. Þá ræðir Páll við Þóru Björk Ingólfsdóttur, sálfræðing og fagstjóra á Vík, um upplausn innan SÁÁ en Þóra var ein þeirra sem gekk á dyr þegar ósætti skapaðist innan samtakanna.
Stefán Vagn Stefánsson, þingmaður Framsóknar, og Arna Lára Jónsdóttir, þingmaður Samfylkingarinnar, ræða við Pál um það sem er efst á baugi í pólitíkinni. „Þar mun örugglega meðal annars bera á góma „skítapottinn“ á Alþingi,“ segir Páll Magnússon, þáttastjórnandi Sprengisands, í færslu á Facebook-síðu sinni.