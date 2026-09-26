Innlent

Loka hring­veginum við Jökuls­ár­lón

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Unnið verður að viðgerðum við brúarenda brúarinnar yfir Jökulsá á Breiðamerkursandi.
Unnið verður að viðgerðum við brúarenda brúarinnar yfir Jökulsá á Breiðamerkursandi. Vísir/Vilhelm

Hringveginum verður lokað við Jökulsárlón vegna malbikunarframkvæmda á svæðinu. Lokað verður frá klukkan 20:00 annað kvöld, sunnudaginn 27. september, til klukkan 07:00 mánudagsmorguns, 28. september.

Þetta kemur fram á vef Vegagerðarinnar en undanfarna daga hefur verið unnið að malbikunarframkvæmdum á 4,1 kílómetra löngum kafla á Breiðamerkursandi vestan við Jökulsárlón. Á sama tíma verður unnið að viðgerðum við báða brúarenda brúarinnar yfir Jökulsá á Breiðamerkursandi.

Bílum verði hleypt einu sinni í gegnum lokunarsvæðið meðan á lokun stendur, klukkan 22:00.

„Vegfarendur eru beðnir um að sýna þolinmæði og virða merkingar á vinnusvæðinu,“ segir á vef Vegagerðarinnar.

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