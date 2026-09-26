Loka hringveginum við Jökulsárlón Áróra L Davíðsdóttir skrifar 26. september 2026 11:24 Unnið verður að viðgerðum við brúarenda brúarinnar yfir Jökulsá á Breiðamerkursandi. Vísir/Vilhelm Hringveginum verður lokað við Jökulsárlón vegna malbikunarframkvæmda á svæðinu. Lokað verður frá klukkan 20:00 annað kvöld, sunnudaginn 27. september, til klukkan 07:00 mánudagsmorguns, 28. september. Þetta kemur fram á vef Vegagerðarinnar en undanfarna daga hefur verið unnið að malbikunarframkvæmdum á 4,1 kílómetra löngum kafla á Breiðamerkursandi vestan við Jökulsárlón. Á sama tíma verður unnið að viðgerðum við báða brúarenda brúarinnar yfir Jökulsá á Breiðamerkursandi. Bílum verði hleypt einu sinni í gegnum lokunarsvæðið meðan á lokun stendur, klukkan 22:00. „Vegfarendur eru beðnir um að sýna þolinmæði og virða merkingar á vinnusvæðinu,“ segir á vef Vegagerðarinnar. Sveitarfélagið Hornafjörður Umferð Vegagerð Mest lesið „Það er ótrúlega dýrt og lýjandi að hafa rétt fyrir sér“ Innlent „Farið að minna mig á stöðuna í Bandaríkjunum“ Innlent Tortímir gervigreindin mannkyninu? Innlent Hafa skotið um hundrað bjargdúfur í Vestmannaeyjum Innlent Freyr látinn fara frá Eflingu Innlent Baráttan harðnar í Texas: Dæla milljónum í baráttuna um öldungadeildina Erlent Heimsfræg Twitch-stjarna olli örtröð í miðbænum Innlent Átján kíló af kókaíni undir fölskum botni Innlent Mátti þrífa harkalega í leikskólabarn Innlent Sex ára stúlka setti heimsmet Erlent Fleiri fréttir Heimsfræg Twitch-stjarna olli örtröð í miðbænum Fagnar fækkun lögregluembætta og deilt um málverk af Danakonungi Átján kíló af kókaíni undir fölskum botni Eftirlitið fellur á herðar foreldra Loka hringveginum við Jökulsárlón Fá loksins að fagna aldarafmælinu „Það er ótrúlega dýrt og lýjandi að hafa rétt fyrir sér“ Fluttur til aðhlynningar eftir umferðarslys Tortímir gervigreindin mannkyninu? „Farið að minna mig á stöðuna í Bandaríkjunum“ Mátti þrífa harkalega í leikskólabarn Hafa skotið um hundrað bjargdúfur í Vestmannaeyjum Ákærður fyrir gróf brot á barnungri stjúpsystur sinni Sjaldgæfur gestur í Eyjum Bað um álit lögreglu á gæðum fíkniefna Skriða þveraði veginn í Árneshrepp Breiðholtsbraut lokuð allan morgundaginn Allt umfram 2,8 milljarða dregið frá Segir Ingu hafa eytt sér á Facebook Húsbíll fauk út af Hver ákvað að Guðmundur Ingi ætti að hætta? Gæsluvarðhald framlengt yfir þremur Ákærðir fyrir að frelsissvipta mann og nauðga með röri Fundu umfangsmikla kannabisrækt í Bolungarvík „Nauðsynlegt er að kjarasamningar haldi“ Sárnar að vera bendlaður við líkamsárás Freyr látinn fara frá Eflingu Segir Ingu hafa vitnað í trúnaðarsamtal Stefna á að taka inn skjólstæðinga í næstu viku Segir Ingu hafa brotið trúnað í ræðustól Alþingis Sjá meira