Innlent

Þyrlan sótti slasaðan knapa

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Þyrla Landhelgisgæslunnar var kölluð út.
Þyrla Landhelgisgæslunnar var kölluð út. vísir/vilhelm

Þyrla Landhelgisgæslunnar var kölluð út í morgun vegna knapa sem féll af baki í Hrunamannahreppi. 

Þetta staðfestir Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunnar, í samtali við fréttastofu. Rúv greindi fyrst frá.

Knapinn féll af baki í Þrengslagili í Hrunamannahreppi nú í morgun. Þyrlan var kölluð út rétt eftir klukkan tíu en ekki á mesta forgangi. Meiðslin voru þó þess eðlis að talið var best að flytja hann á sjúkrahús með þyrlunni.

Þetta útkall mun ekki hafa áhrif á dagskrá Landhelgisgæslunnar sem fagnar 100 ára afmæli sínu í dag. Þyrlu Landhelgisgæslunnar verður lent fyrir framan Hörpu nú klukkan eitt og má búast við einhverjum umferðartöfum á meðan.

Landhelgisgæslan Hrunamannahreppur

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