Þyrlan sótti slasaðan knapa Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 26. september 2026 12:55 Þyrla Landhelgisgæslunnar var kölluð út. vísir/vilhelm Þyrla Landhelgisgæslunnar var kölluð út í morgun vegna knapa sem féll af baki í Hrunamannahreppi. Þetta staðfestir Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunnar, í samtali við fréttastofu. Rúv greindi fyrst frá. Knapinn féll af baki í Þrengslagili í Hrunamannahreppi nú í morgun. Þyrlan var kölluð út rétt eftir klukkan tíu en ekki á mesta forgangi. Meiðslin voru þó þess eðlis að talið var best að flytja hann á sjúkrahús með þyrlunni. Þetta útkall mun ekki hafa áhrif á dagskrá Landhelgisgæslunnar sem fagnar 100 ára afmæli sínu í dag. Þyrlu Landhelgisgæslunnar verður lent fyrir framan Hörpu nú klukkan eitt og má búast við einhverjum umferðartöfum á meðan. Landhelgisgæslan Hrunamannahreppur Mest lesið „Það er ótrúlega dýrt og lýjandi að hafa rétt fyrir sér“ Innlent „Farið að minna mig á stöðuna í Bandaríkjunum“ Innlent Tortímir gervigreindin mannkyninu? Innlent Hafa skotið um hundrað bjargdúfur í Vestmannaeyjum Innlent Heimsfræg Twitch-stjarna olli örtröð í miðbænum Innlent Freyr látinn fara frá Eflingu Innlent Átján kíló af kókaíni undir fölskum botni Innlent Baráttan harðnar í Texas: Dæla milljónum í baráttuna um öldungadeildina Erlent Mátti þrífa harkalega í leikskólabarn Innlent Eftirlitið fellur á herðar foreldra Innlent Fleiri fréttir Þyrlan sótti slasaðan knapa Heimsfræg Twitch-stjarna olli örtröð í miðbænum Fagnar fækkun lögregluembætta og deilt um málverk af Danakonungi Átján kíló af kókaíni undir fölskum botni Eftirlitið fellur á herðar foreldra Loka hringveginum við Jökulsárlón Fá loksins að fagna aldarafmælinu „Það er ótrúlega dýrt og lýjandi að hafa rétt fyrir sér“ Fluttur til aðhlynningar eftir umferðarslys Tortímir gervigreindin mannkyninu? „Farið að minna mig á stöðuna í Bandaríkjunum“ Mátti þrífa harkalega í leikskólabarn Hafa skotið um hundrað bjargdúfur í Vestmannaeyjum Ákærður fyrir gróf brot á barnungri stjúpsystur sinni Sjaldgæfur gestur í Eyjum Bað um álit lögreglu á gæðum fíkniefna Skriða þveraði veginn í Árneshrepp Breiðholtsbraut lokuð allan morgundaginn Allt umfram 2,8 milljarða dregið frá Segir Ingu hafa eytt sér á Facebook Húsbíll fauk út af Hver ákvað að Guðmundur Ingi ætti að hætta? Gæsluvarðhald framlengt yfir þremur Ákærðir fyrir að frelsissvipta mann og nauðga með röri Fundu umfangsmikla kannabisrækt í Bolungarvík „Nauðsynlegt er að kjarasamningar haldi“ Sárnar að vera bendlaður við líkamsárás Freyr látinn fara frá Eflingu Segir Ingu hafa vitnað í trúnaðarsamtal Stefna á að taka inn skjólstæðinga í næstu viku Sjá meira