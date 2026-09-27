Tveir dælubílar slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu og sjúkrabíll voru kallaðir að íbúðarhúsi á Norðurbakka í Hafnarfirði vegna tilkynningar um reyk frá fjölbýlishúsi. Þá reyndist reykurinn koma frá lyftu hússins.
Þetta staðfestir Sigurjón Hendriksson, varðstjóri hjá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu. Tilkynnt var um ljósan reyk koma frá lyftuhúsi.
Bíll frá slökkviliðsstöðinni í Hafnarfirði hafi fyrst verið sendur af stað og síðan annar bíll frá Skógarhlíð í Reykjavík til öryggis.
Skoðun slökkvilðis hafi leitt í ljós að reykurinn hafi komið frá lyftugöngum en búnaður lyftunnar hafði slegið út. Sigurjón segir reykinn líklega hafa komið frá mótor eða reimum lyftunnar.
„Íbúar ætla að hafa samband við þjónustuaðila sjálfir og eru lyftulausir á meðan,“ segir Sigurjón.
Fréttin hefur verið uppfærð.