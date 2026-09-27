Innlent

Beitti úðavopni á veg­far­endur

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Tveir voru handteknir af Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu í nótt vegna líkamsárása. 
Tveir voru handteknir af Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu í nótt vegna líkamsárása.  vísir/vilhelm

Í nótt kom til átaka milli fólks eftir að einn beitti úðavopni á vegfarendur í miðborg Reykjavíkur. Sá var handtekinn vegna málsins og reyndist hann eftirlýstur af lögreglu. 

Fyrr í morgun var greint frá tveimur líkamsárásum í gærkvöldi eða nótt, einni í miðborg Reykjavíkur og annarri í hverfi 221 í Hafnarfirði.

„Í miðborginni beitti aðili úðavopni gegn vegfarendum sem verður til þess að einhver átök verða á milli fólks þar út af því,“ segir Unnar Már Ástþórsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu.

Hann í kjölfarið verið handtekinn og fluttur á lögreglustöð. Þá hafi komið í ljós að hann hafi verið eftirlýstur vegna annarra mála hjá lögreglu og vistaður í fangaklefa. 

Í Hafnarfirði hafi verið um átök tengdra aðila að ræða og árásin talin minniháttar.

Reykjavík Lögreglumál

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