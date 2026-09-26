Fá loksins að fagna aldarafmælinu

Þyrlu Landhelgisgæslunnar verður lent við Hörpu í dag í tilefni af hundrað ára afmæli Landhelgisgæslunnar. Ekki tókst að fagna afmælinu í sumar vegna komu Bandero til landsins.
Þyrlan lendir fyrir framan Hörpu klukkan eitt og má búast við smávægilegum umferðartöfum þegar þyrlan lendir. Biðlað er til vegfarenda að sýna tillitssemi.
„Landhelgisgæslan fagnar aldarafmæli í ár. Í heila öld hefur starfsfólk hennar verið til taks fyrir sjófarendur og landsmenn alla, oft við krefjandi aðstæður. Við þökkum landsmönnum það traust og þann hlýhug sem þeir hafa sýnt okkur í gegnum árin og höldum áfram að standa vaktina fyrir land og þjóð,“ segir í tilkynningu.
Til stóð að fagna afmælinu á afmælisdaginn sjálfan, þann 1. júlí, í Vestmannaeyjum. Fresta þurfti hins vegar veislunni vegna Paul Watson-samtakanna sem sigldu innan lögsögu Íslands í því skyni að koma í veg fyrir hvalveiðar Hvals hf. Landhelgisgæslan fylgdist grannt með ferðum Bandero, skips þeirra.