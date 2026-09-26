Daði spreytir sig í Gettu betur

Fjármálaráðherra, rektor Háskóla Íslands og útvarpsstjóri etja kappi við sigurlið MH í Gettu betur í dag. Viðureignin er hluti af hátíðardagskrá í tilefni sextíu ára afmælis Menntaskólans við Hamrahlíð.
Menntaskólinn við Hamrahlíð var stofnaður árið 1966 og verður sextíu ára afmæli skólans fagnað rækilega í allan dag.
„Við verðum til dæmis með hamraskáldaupplestur. Það verða sem sagt rithöfundar sem hafa verið í MH með upplestur í Norðurkjallara. Svo er það klassíkin okkar, eða klassískir tónleikar á Miklagarði,“ segir Brynhildur Björnsdóttir, viðburðastjóri, en klassíska hljómsveitin á tónleikunum samanstendur að sjálfsögðu af MH-ingum. „Svo verður vegleg leiklistardagskrá og henni lýkur með því að leikhópurinn úr Rocky Horror sýningunni fyrir 35 árum kemur saman.“
Klukkan fjögur verður efnt til óhefðbundinnar Gettu betur viðureignar þar sem lið eldri nemenda mun etja kappi við sigurlið skólans árið 2025. Liðið skipa fyrrverandi nemendurnir Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra, Silja Bára Ómarsdóttir, rektor Háskóla Íslands og Stefán Eiríksson útvarpsstjóri, sem skoruðu á lið nemenda. Brynhildur viðurkennir að liðsmenn hafi verið hvattir til þess.
„Þetta verður kröftug keppni og hugmyndin er bara að sýna hvað MH-ingar koma víða við þó að það séu vissulega listamennirnir sem að kannski svona fólk tengir mest við MH, að þá eru auðvitað MH-ingar að gera garðinn frægan víða í þjóðfélaginu og ég veit að áskorendaliðið er mjög, mjög stressað,“ segir Brynhildur glettin.
Þá verða pallborðsumræður um áhrif skólans á listalíf í landinu en þaðan útskrifuðust margir af þekktustu listamönnum landsins, líkt og til dæmis Páll Óskar sem treður upp í kvöld. Brynhildur segir tengsl listarinnar og skólans í gegnum sterkt kóra- og leiklistarstarf órjúfanleg.
„Skólinn fékk bara á sig í byrjun einhvers konar stimpil um að frjáls hugsun væri velkomin og ég held að það hafi bara hafi bara skilað sér. Og nú er þetta bara orðið svolítið þannig að það hvílir á gömlum merg.“