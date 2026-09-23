Tónlist

Allir gengu út af tón­leikunum: „Ég fór heim og grét“

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Brynja Valdimarsdóttir ræddi við Bítið á Bylgjunni um U-beygju sem hún tók í tónlistinni.
Brynja Valdimarsdóttir ræddi við Bítið á Bylgjunni um U-beygju sem hún tók í tónlistinni.

„Ég var komin á fjórða lag og þá fer fólk að týnast úr salnum þangað til að hann er alveg tómur. Þetta var óþægileg tilfinning, ég þurfti að halda áfram, klára lagið og svo þurftum við að pakka öllu saman og fara. Ég fór heim og ég bara grét,“ segir tónlistarkonan Brynja Valdimarsdóttir um mjög mótandi lífsreynslu fyrir tæpum tveimur árum. Erfiðleikarnir urðu til þess að hún fékk nokkurs konar hugljómun og fann aukna trú á sjálfri sér.

Brynja hefur verið að syngja í áratugi og komst meðal annars í lokahóp Idolsins fyrir tuttugu árum. Tónlistin er órjúfanlegur hluti af henni en hún er þó að eigin sögn ekki mikið fyrir það að trana sér fram. Árið 2024 var hún að syngja á tónleikum á jólahlaðborði þegar hver einasti gestur gekk út úr salnum eftir að hún var nýlega byrjuð að syngja.

„Það var einn að spila með mér og þetta var óþægileg tilfinning, að syngja og standa þarna og sjá fólk týnast úr salnum. Mér leið alveg ömurlega, satt best að segja. Ég fór heim og ég bara grét. Þetta var ömurlegt því þetta var eins og höfnun á því hver ég er. 

Tónlistin er búin að vera stór partur af því hver ég er frá því í æsku. Mér fannst þetta lítilsvirðing og höfnun og ég einhvern veginn brotnaði niður.“

Þetta varð þó að lokum til þess að Brynja fann aukinn kraft í listinni.

„Síðan komst ég upp úr þessari lægð. Með tímanum dofnaði þessi tilfinning um höfnun og hugarfarið mitt fór að breytast. Ég hugsa með mér hvað ef ég legg egóið mitt til hliðar og þessar tilfinningar um lítilsvirðingu, höfnun og smá reiði sem fylgir þessu? 

Hvað stendur þá eftir? Jú, auðvitað lærdómurinn. Þá kviknaði á perunni hjá mér að ég ætti að gera mitt eigið efni og fara mína eigin leið.“

Brynja er nú búin að gefa út lagið Free og er á fullu að vinna að EP-plötu. Hún ræddi við Bítið á Bylgjunni um þessa reynslu og uppbyggingu en viðtalið í heild sinni má hlusta á í spilaranum hér að neðan:

Tónlist Bítið Bylgjan


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