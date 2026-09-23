Allir gengu út af tónleikunum: „Ég fór heim og grét“ Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 23. september 2026 13:00 Brynja Valdimarsdóttir ræddi við Bítið á Bylgjunni um U-beygju sem hún tók í tónlistinni. „Ég var komin á fjórða lag og þá fer fólk að týnast úr salnum þangað til að hann er alveg tómur. Þetta var óþægileg tilfinning, ég þurfti að halda áfram, klára lagið og svo þurftum við að pakka öllu saman og fara. Ég fór heim og ég bara grét,“ segir tónlistarkonan Brynja Valdimarsdóttir um mjög mótandi lífsreynslu fyrir tæpum tveimur árum. Erfiðleikarnir urðu til þess að hún fékk nokkurs konar hugljómun og fann aukna trú á sjálfri sér. Brynja hefur verið að syngja í áratugi og komst meðal annars í lokahóp Idolsins fyrir tuttugu árum. Tónlistin er órjúfanlegur hluti af henni en hún er þó að eigin sögn ekki mikið fyrir það að trana sér fram. Árið 2024 var hún að syngja á tónleikum á jólahlaðborði þegar hver einasti gestur gekk út úr salnum eftir að hún var nýlega byrjuð að syngja. „Það var einn að spila með mér og þetta var óþægileg tilfinning, að syngja og standa þarna og sjá fólk týnast úr salnum. Mér leið alveg ömurlega, satt best að segja. Ég fór heim og ég bara grét. Þetta var ömurlegt því þetta var eins og höfnun á því hver ég er. Tónlistin er búin að vera stór partur af því hver ég er frá því í æsku. Mér fannst þetta lítilsvirðing og höfnun og ég einhvern veginn brotnaði niður.“ Þetta varð þó að lokum til þess að Brynja fann aukinn kraft í listinni. „Síðan komst ég upp úr þessari lægð. Með tímanum dofnaði þessi tilfinning um höfnun og hugarfarið mitt fór að breytast. Ég hugsa með mér hvað ef ég legg egóið mitt til hliðar og þessar tilfinningar um lítilsvirðingu, höfnun og smá reiði sem fylgir þessu? Hvað stendur þá eftir? Jú, auðvitað lærdómurinn. Þá kviknaði á perunni hjá mér að ég ætti að gera mitt eigið efni og fara mína eigin leið.“ Brynja er nú búin að gefa út lagið Free og er á fullu að vinna að EP-plötu. Hún ræddi við Bítið á Bylgjunni um þessa reynslu og uppbyggingu en viðtalið í heild sinni má hlusta á í spilaranum hér að neðan: Tónlist Bítið Bylgjan Mest lesið Veltir fyrir sér hvers vegna hún sé alltaf gröð í flugvél Lífið Allir gengu út af tónleikunum: „Ég fór heim og grét“ Tónlist Elskar uppþvottavélina meira en eiginkonuna Gagnrýni Sól sló í gegn á tískuviku í London Tíska og hönnun Tíu algeng mistök í daglegri hárumhirðu Lífið samstarf Sneri vörn í sókn í vinaleysinu Lífið Systkinin kítast: „Mættir alveg mæta meira upp í bústað og vinna“ Lífið Diljá Mist skikkuð í smá hvíld Lífið Í kossaflensi á listasýningu Lífið Níu bíómyndir sem berjast um heitustu verðlaunin Bíó og sjónvarp Fleiri fréttir Allir gengu út af tónleikunum: „Ég fór heim og grét“ Myndaveisla: „Við sprengjum þetta hús í loft upp“ Sheeran bað aðdáendur afsökunar „Þú ætlar ekki að verða feilaður rappari“ besta mantran Fresta öðrum tónleikum sínum hérlendis vegna óvænts fráfalls ástvinar „Það tók viku að vinna í Rúriki“ Írar ekki með í Eurovision annað árið í röð „Ég ætlaði í lögfræði en tónlistin tók völdin“ „Ég ætla að sofa heila eilífð núna“ „Verstur af öllu er helvítis doðinn, vera heima og vorkenna sér“ Fjórtán manns hita upp fyrir Mos Def í Gamla bíó Lifa í draumi og heiðra Eyfa Laufey djammaði með Robyn og Troy Sivan HAM boða endalok alls Ein langlífasta tónlistarhátíð landsins hefst í sautjánda sinn Afþakkar Grammy-tilnefningu Miley losar sig við eftirnafnið Skvísur og gæjar í útgáfuhófi Tatjönu Highway 61 Revisited fagnar 61 árs afmæli Azealia Banks heldur tónleika í Austurbæjarbíói Sísí Ey snýr aftur eftir tíu ára fjarveru Myndaveisla: Leynigestir og innlifun á stórafmælistónleikunum Lag sem enginn söng á toppnum í Ástralíu Versace-ást Villa Vill kveikjan að lagi og skúlptúr Fór á fimm tónleika Ariönu Grande á viku Dimma búin að fylla í skarð Stebba Jak Gestafjöldi fjórfaldaðist á Kveldúlfi Kanye treður upp í Rússlandi Hip-hop sveitin Tha Alkaholiks í Iðnó í október Hozier skemmti sér á almyrkvahátíð Sjá meira