Seiðandi Alaska heillaði gesti upp úr skónum

Frægðarsól tónlistarkonunnar Kolfreyju Sólar, sem er betur þekkt sem Alaska, hefur sjaldan skinið skærar en nú. Hún var að gefa út plötuna 1867 sem er í senn tilfinningarík og dansvæn og fagnaði útgáfunni með glæsilegum útgáfutónleikum í hráu umhverfi á Korpúlfsstöðum.
Alaska hefur alla tíð haft mikla ástríðu fyrir tónlist og hefur listformið verið henni haldreypi í gegnum erfiða tíma. Hún gaf út fyrsta lagið sitt, Hilmir Snær, árið 2023 og svo plötuna 222 árið 2025. Hér má hlusta á tónlist hennar á streymisveitunni Spotify.
„Ég hef alltaf vitað að ég ætli að gera tónlist, það eru bara mín örlög. Ég er ljón í tungli og elska að vera í sviðsljósinu. Þetta er búið að taka tíma en það er þess virði,“ sagði tónlistarkonan í samtali við blaðamann fyrir einu og hálfu ári þegar hún var rétt að byrja í þessu mikla ævintýri.
Hún var sömuleiðis að senda frá sér tónlistarmyndband við lagið Bleikar byssur en myndbandið má sjá í spilaranum hér að neðan:
Tískudrottningar, tónlistarfólk, fyrirsætur, raunveruleikastjörnur, athafnafólk, lögmenn, hönnuðir, listamenn og áhrifavaldar voru meðal gesta og það vantaði ekki stjörnurnar. Patrekur Jaime, Binni Glee, Villi Vill og Unnur Borg létu sig ekki vanta og studdu við sína konu. Alaska klæddist hvítum, flæðandi, stuttum kjól við steinað höfuðfat og flutti plötuna á vinnupalli.
Hér má sjá vel valdar myndir frá útgáfuteitinu: