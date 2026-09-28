Tónlist

Seiðandi Alaska heillaði gesti upp úr skónum

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Unnur Borg og Mekkín létu sig ekki vanta á útgáfutónleika Kolfreyju Sólar, sem er betur þekkt sem Alaska.
Unnur Borg og Mekkín létu sig ekki vanta á útgáfutónleika Kolfreyju Sólar, sem er betur þekkt sem Alaska. Elísabet Blöndal

Frægðarsól tónlistarkonunnar Kolfreyju Sólar, sem er betur þekkt sem Alaska, hefur sjaldan skinið skærar en nú. Hún var að gefa út plötuna 1867 sem er í senn tilfinningarík og dansvæn og fagnaði útgáfunni með glæsilegum útgáfutónleikum í hráu umhverfi á Korpúlfsstöðum.

Alaska hefur alla tíð haft mikla ástríðu fyrir tónlist og hefur listformið verið henni haldreypi í gegnum erfiða tíma. Hún gaf út fyrsta lagið sitt, Hilmir Snær, árið 2023 og svo plötuna 222 árið 2025. Hér má hlusta á tónlist hennar á streymisveitunni Spotify. 

„Ég hef alltaf vitað að ég ætli að gera tónlist, það eru bara mín örlög. Ég er ljón í tungli og elska að vera í sviðsljósinu. Þetta er búið að taka tíma en það er þess virði,“ sagði tónlistarkonan í samtali við blaðamann fyrir einu og hálfu ári þegar hún var rétt að byrja í þessu mikla ævintýri. 

Hún var sömuleiðis að senda frá sér tónlistarmyndband við lagið Bleikar byssur en myndbandið má sjá í spilaranum hér að neðan:

Klippa: Alaska - Bleikar byssur

Tískudrottningar, tónlistarfólk, fyrirsætur, raunveruleikastjörnur, athafnafólk, lögmenn, hönnuðir, listamenn og áhrifavaldar voru meðal gesta og það vantaði ekki stjörnurnar. Patrekur Jaime, Binni Glee, Villi Vill og Unnur Borg létu sig ekki vanta og studdu við sína konu. Alaska klæddist hvítum, flæðandi, stuttum kjól við steinað höfuðfat og flutti plötuna á vinnupalli. 

Hér má sjá vel valdar myndir frá útgáfuteitinu:

Alaska flutti lögin á vinnupalli og var með alls kyns græjur.Elísabet Blöndal
Þessar skvísur stóðu vaktina á barnum.Elísabet Blöndal
Haraldur Davíð Björnsson fatahönnuður og Elvar Orri tónlistarmaður voru peppaðir.Elísabet Blöndal
Gunnar Skírnir, Heimir Ingi, Binni Glee, Jóna Margrét, Ernest, Rósa Kristín, Jón Steinar, Guðjón Smári og Andri Björnsson.Elísabet Blöndal
Guðjón Smári og Jóna Margrét glæsileg.Elísabet Blöndal
Villi Vill stjörnulögmaður og athafnamaðurinn Sindri Jensson.Elísabet Blöndal
Fatahönnunarneminn Úlfur Ísberg og Mekkín kunna sannarlega að klæða sig upp.Elísabet Blöndal
Andri Björnsson, Gunnar Skírnir og Ernest.Elísabet Blöndal
Kolfreyja fékk gott knús eftir flutninginn á plötunni.Elísabet Blöndal
Heimir Ingi smart í brúnum haust-leðurjakka.Elísabet Blöndal
Brynjar Barkarson og Erlín Melsteð.Elísabet Blöndal
Algjör stjarna.Elísabet Blöndal
Binni Glee, Heimir Ingi, Gunnar Skírnir og Ernest.Elísabet Blöndal
Kolfreyja naut sín í botn á pallinum og skein skært að vanda.Elísabet Blöndal
Unnur Borg í fíling.Elísabet Blöndal
Vaka Agnarsdóttir söngkona hljómsveitarinnar Inspector Spacetime í knúsi og Fannar Ingi til vinstri og Elías til hægri.Elísabet Blöndal
Kristófer Andersen og Ragnhildur Stella.Elísabet Blöndal
Stjörnurnar Mekkín og Úlfur Ísberg hafa bæði rætt við Vísi um fataskápinn og tískuna í Tískutali.Elísabet Blöndal
Kolfreyja og Siggi Stebbi.Elísabet Blöndal
Glæsilegar tískudrottningar.Elísabet Blöndal
Glæsilegar skvísur.Elísabet Blöndal
Unnur Borg er rísandi stjarna á samfélagsmiðlum og í tónlist. Elísabet Blöndal
Alaska á pallinum í gráu rými Korpúlfsstaða.Elísabet Blöndal
Bergþór, Gunnar Dagur og Elvar Orri.Elísabet Blöndal
Mekkín smart í hvítum kjól.Elísabet Blöndal
Strákar í stuði.Elísabet Blöndal
Tónlistarkonan umkringd góðu fólki eftir flutninginn. Elísabet Blöndal
Helena Reynis í góðra vina hópi.Elísabet Blöndal
Alaska nýtur sín alltaf vel á sviðinu og var í skýjunum með viðburðinn. Elísabet Blöndal
Stephanie Adriana, Marsibil Sól og Bryndís Magnúsdóttir.Elísabet Blöndal
Samkvæmislífið Tónleikar á Íslandi Tónlist Tíska og hönnun


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