Howie B og Hiraki Saka í Gamla bíó

Breski tónlistarmaðurinn og upptökustjórinn Howie B heldur tónleika í Gamla Bíó föstudaginn 16. október ásamt japanska myndlistarmanninum Hiraki Sawa. Saman koma þeir fram undir nafninu 3 Sticks. Sérstakur gestur 3 Sticks á tónleikunum verður tónskáldið og bassaleikarinn Borgar Magnason.
Á tónleikunum flytja þeir nýtt efni í bland við eldri verk Howie B, auk þess sem lifandi spuni verður stór hluti af kvöldinu.
Raftónlistartvíeykið tech x copper opnar kvöldið og flytur nýja tónlist þar sem lifandi slagverk, ambient-áferð og spuni eru í forgrunni.
Í tilkynningu um tónleikana segir að Howie B hafi verið áberandi í alþjóðlegri raftónlist í rúma þrjá áratugi. Hann hafi komið fram á sjónarsviðið samhliða uppgangi trip-hop tónlistarinnar í Bristol á tíunda áratugnum og hefur meðal annars unnið með U2, Björk, Massive Attack, Tricky og Brian Eno. Auk umfangsmikillar útgáfu á eigin tónlist hefur Howie B komið fram víða um heim og endurhljóðblandað verk fjölmargra listamanna, þar á meðal New Order og Serge Gainsbourg.
Um Hiraki Sawa segir að hann sé japanskur hljóð- og myndlistarmaður sem sé búsettur í London. Verk hans liggja á mörkum tónlistar, kvikmynda og myndlistar og sameina meðal annars hreyfimyndir, skúlptúra og teikningar. Hann hefur sýnt verk sín í virtum söfnum og sýningarrýmum víða um heim, meðal annars í Asia Society í New York og Mori Art Museum í Tókýó.
tech x copper er samstarfsverkefni raftónlistarmannsins og upptökustjórans Leifs Björnssonar og slagverksleikarans og tónskáldsins Sólrúnar Mjallar Kjartansdóttur. Leifur var áður meðlimur sveitarinnar Low Roar og hefur hlotið tilnefningu til Íslensku tónlistarverðlaunanna fyrir upptökustjórn. Sólrún hefur meðal annars leikið með FLOTT og Unu Torfa. Miðasala fer fram á tix.is en nánar hér.