Taylor Swift sló met á VMA-hátíðinni

Madonna og Taylor Swift fóru með sigur af hólmi á MTV Video Music-verðlaunahátíðinni 2026, VMA. Madonna hlaut þrenn verðlaun en Swift fékk verðlaun fyrir besta myndbandið, The Fate of Ophelia, og varð um leið sú tónlistarkona sem hefur hlotið flest verðlaun í sögu hátíðarinnar.
Swift tileinkaði hinni látnu Dolly Parton verðlaunin og kallaði hana „hina fullkomnu showgirl“.
Swift hlaut einnig ný verðlaun sem voru veitt í fyrsta sinn í ár, Artist Director Honors. Fyrir gærkvöldið hafði Swift fengið jafn mörg verðlaun og Beyoncé, 30 hvor, en Swift tók fram úr henni í gær. Í frétt AP segir um nýju verðlaunin að þeim sé ætlað að heiðra listamenn „sem með störfum sínum á bak við myndavélina hafa víkkað út möguleika tónlistarmyndbandsins og þróað listina að segja sögur með myndmáli“.
„Ég byrjaði að gera tónlistarmyndbönd og taka þátt í gerð tónlistarmyndbanda fyrir 20 árum,“ sagði Swift í þakkarræðu sinni. Hún bætti við að hún hefði komið að gerð um 60 tónlistarmyndbanda, þar af hefði hún skrifað og leikstýrt 18.
„Þið, aðdáendurnir, gerið þetta svo skemmtilegt,“ sagði hún.
Swift frumsýndi einnig tónlistarmyndband við nýtt lag sitt, Patient Zero, á verðlaunahátíðinni. Hún leikstýrði myndbandinu, þar sem Colin Farrell og Dakota Johnson fara með hlutverk. Johnson og Swift leika spegilmyndir hvor af annarri.
Madonna var tilnefnd í flestum flokkum, alls 13, en hlaut sjö verðlaun, þar af þrjú sem voru afhent í beinni útsendingu: fyrir besta samstarfið, ásamt Sabrinu Carpenter, bestu dansframkomuna og listamann ársins.
„Flest ykkar voru líklega ekki fædd þegar ég kom fram á allra fyrstu VMA-hátíðinni fyrir 43 árum,“ sagði hin 68 ára Madonna þegar hún tók við verðlaununum sem listamaður ársins. Hún hafði betur gegn Swift, Carpenter, Ariönu Grande, Bruno Mars og Morgan Wallen.
Madonna rifjaði upp í ræðu sinni þegar hún datt á sviðinu og afhjúpaði óvart rassinn á sér og hvernig það ógnaði ferli hennar en lauk ræðu sinni á alvarlegri nótum.
„Ég hef eytt síðasta einu og hálfu árinu í að finna sjálfa mig, trúa á sjálfa mig og búa í raun til þá tónlist sem ég vildi búa til,“ sagði hún. „Von mín fyrir ykkur öll hér í kvöld er að þið ... gerið það sama. Finnið ykkur sjálf og trúið á sjálf ykkur.“
Tveggja klukkustunda hátíðin var sýnd í beinni útsendingu á CBS frá Peacock-leikhúsinu í Los Angeles. Dolly Parton var heiðruð á hátíðinni. Kacey Musgraves flutti I Will Always Love You eftir Parton. Parton lést úr krabbameini í Nashville í ágúst, 80 ára að aldri.
Fjöldi listamanna kom fram á hátíðinni. Raye flutti syrpu af tónlist sinni, þar á meðal lögin I Will Overcome og Where Is My Husband!
Bruno Mars hægði á tempóinu með Dance With Me. Shaboozey flutti saloon-lagið sitt Cowgirl áður en Gunna slóst í hópinn og saman fluttu þeir blöndu af kántrí og rappi í laginu High Noon.
Sienna Spiro söng af miklum krafti lag sitt Great Expectation og hlaut skömmu síðar verðlaunin sem besti nýliðinn.
Orville Peck kynnti heiðursatriði til George Michael, sem lést fyrir tíu árum, á jóladag. Hann var 53 ára.
Eftirlifandi meðlimir Nirvana, Krist Novoselic, Dave Grohl og Pat Smear, tóku við heiðursverðlaunum hátíðarinnar. Forsöngvari sveitarinnar, Kurt Cobain, lést árið 1994.
„Kurt var einstakur,“ sagði Novoselic í þakkarræðu sveitarinnar og bætti við að þau hefðu aldrei ímyndað sér að hljómur og útlit sveitarinnar myndi ná til svo margra.
Hann sagði tónlist sveitarinnar enn lifa góðu lífi vegna þess að fólk væri enn að leita að „einhverju raunverulegu, einhverju ósviknu“ og skilaboðunum um að „það sé bara í lagi að vera maður sjálfur“.
Í flokkum sem ekki voru sýndir í sjónvarpsútsendingunni hlaut k-pop-sveitin BTS verðlaunin fyrir bestu sveitina, besta k-pop-lagið og lag ársins fyrir smellinn „Swim“.
Bruno Mars hlaut verðlaunin fyrir besta R&B-lagið fyrir I Just Might. Cardi B og Kehlani unnu í hip-hop-flokknum fyrir Safe. Bad Bunny hlaut verðlaunin fyrir besta latínólagið fyrir NUEVAYoL.
Olivia Rodrigo hlaut verðlaunin fyrir besta alternativ-lagið fyrir The Cure og Ella Langley hlaut verðlaunin fyrir besta kántrílagið fyrir metlagið sitt Choosin’ Texas.