Myndaveisla: „Við sprengjum þetta hús í loft upp“

Hljómsveitin Quarashi tróð upp fyrir smekkfullri Laugardalshöll á dögunum í tilefni af þrjátíu ára starfsafmæli en þar komu einnig fram margir af þekktustu tónlistarmönnum landsins. Sölvi Blöndal, einn forsprakki sveitarinnar, hafði í viðtali lofað því að þetta yrðu stærstu tónleikar þeirra til þessa.
Allir stærstu slagarar sveitarinnar voru teknir á tónleikunum en meðal þeirra má nefna lagið Stick 'Em up af plötunni Jinx sem kom út árið 2002. Þá voru tónleikagestir á öllum aldri og var áberandi mikið af ungu fólki sem mætti og skemmti sér á tónleikunum.
Sölvi hafði orð á því fyrir tónleikana að hann væri mjög þakklátur fyrir það að þetta einhvern veginn endurnýjast kynslóð eftir kynslóð.
„Maður getur varla beðið um meira og það sem mér finnst eiginlega skemmtilegast við þetta er að sjá hvernig þessi tónlist hefur lifað,“ sagði hann meðal annars.
Meðlimir hljómsveitarinnar gáfu ekkert eftir og var öllu tjaldað til á stórafmælistónleikunum en það er tónleikagestanna að meta hvort þeir hafi staðið við þetta loforð sitt frá því fyrr í vikunni: „Við sprengjum þetta hús í loft upp.“
Ljósmyndari Vísis var að sjálfsögðu á staðnum og fangaði stemninguna á filmu en vel valdar myndir frá kvöldinu er að finna hér fyrir neðan.
Hljómsveitin Quarashi hefur sent frá sér nýtt lag en í fyrra, árið 2025, tróð sveitin upp á Lopapeysunni á Akranesi eftir ríflega tíu ára hlé frá sviðsljósinu. Hún lagði upp laupana árið 2005 eftir mikla alþjóðlega velgengni en meðal þeirra meðlima sem hafa tjáð sig um álagið sem fylgdi eru Sölvi Blöndal, einn forsprakki Quarashi.
Íslenska hljómsveitin Quarashi stígur á svið á tónlistarhátíðinni Lopapeysan sem fer fram fyrstu helgina í júlí á Akranesi. Sveitin starfaði í átta ár og lagði upp laupana árið 2004.