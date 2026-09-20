Tónlist

Myndaveisla: „Við sprengjum þetta hús í loft upp“

Freyja Þórisdóttir skrifar
Gríðarstórir hátalarar dreifðu tónlistinni yfir mannhafið sem safnast hafði saman á tónleikunum.
Gríðarstórir hátalarar dreifðu tónlistinni yfir mannhafið sem safnast hafði saman á tónleikunum. Vísir/Viktor Freyr

Hljómsveitin Quarashi tróð upp fyrir smekkfullri Laugardalshöll á dögunum í tilefni af þrjátíu ára starfsafmæli en þar komu einnig fram margir af þekktustu tónlistarmönnum landsins.  Sölvi Blöndal, einn forsprakki sveitarinnar, hafði í viðtali lofað því að þetta yrðu stærstu tónleikar þeirra til þessa.

Allir stærstu slagarar sveitarinnar voru teknir á tónleikunum en meðal þeirra má nefna lagið Stick 'Em up af plötunni Jinx sem kom út árið 2002. Þá voru tónleikagestir á öllum aldri og var áberandi mikið af ungu fólki sem mætti og skemmti sér á tónleikunum.

Sölvi hafði orð á því fyrir tónleikana að hann væri mjög þakklátur fyrir það að þetta einhvern veginn endurnýjast kynslóð eftir kynslóð. 

„Maður getur varla beðið um meira og það sem mér finnst eiginlega skemmtilegast við þetta er að sjá hvernig þessi tónlist hefur lifað,“ sagði hann meðal annars.

Meðlimir hljómsveitarinnar gáfu ekkert eftir og var öllu tjaldað til á stórafmælistónleikunum en það er tónleikagestanna að meta hvort  þeir hafi staðið við þetta loforð sitt frá því fyrr í vikunni: „Við sprengjum þetta hús í loft upp.“

Ljósmyndari Vísis var að sjálfsögðu á staðnum og fangaði stemninguna á filmu en vel valdar myndir frá kvöldinu er að finna hér fyrir neðan.

Fjölmargir gestir sem komu að sögu sveitarinnar á ýmsum tímum tróðu upp í höllinni samhliða strákunum en meðal þeirra voru meðlimir Vintage Caravan, Gísli Pálmi, Mugison og Emmsjé Gauti.Vísir/Viktor Freyr
Gestir á öllum aldri hrópuðu sig hása á tónleikunum.Vísir/Viktor Freyr
Allir fyrrum meginliðsmenn sveitarinnar tóku þátt í endurkomunni þegar Quarashi steig aftur á svið á Lopapeysunni síðasta sumar. Þar á meðal voru Steinar Fjeldsted, Höskuldur Ólafsson, Sölvi Blöndal, Egill „Tiny“ Thorarensen, Ómar „Swarez“ Hauksson og DJ Gísli Galdur.Vísir/Viktor Freyr
Það var standandi partí í höllinni en undirrituð heyrði hátt og snjallt í tónleikunum yfir á Suðurlandsbraut.Vísir/Viktor Freyr
Það var engu til sparað og allt skilið eftir á sviðinu enda um tímamótatónleika að ræða.Vísir/Viktor Freyr
Ljósastýringunni í Laugardalshöllinni var fagmannlega stýrt og setti hver litur tóninn fyrir það lag sem á eftir kom.Vísir/Viktor Freyr
Strákarnir í Quarashi seldu úr Laugardalshöllina árið 2002 og var það í fyrsta sinn sem íslenskt band gat státað af því að halda uppselda tónleika í húsinu.Vísir/Viktor Freyr
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