Ed Sheeran bað aðdáendur sína afsökunar á því að hafa gert „mistök“ þegar hann hélt sína fyrstu tónleika eftir að rapparinn Macklemore var rekinn af tónleikaferð hans fyrir að lýsa yfir stuðningi við Palestínu á tónleikum þegar hann hitaði upp fyrir Sheeran.
Sheeran hélt í gær tónleika sína í Philadelphia og hóf þá á því að fjalla um deilurnar sem hafa síðan umkringt tónleikaferðina og orðið til þess að öll upphitunaratriðin hættu. Greint var frá því í vikunni að tónleikahaldari hafi borið ábyrgð á því að Macklemore var rekinn en deilurnar hafa, samkvæmt frétt BBC, orðið til þess að miðasala hefur dregist saman og verðið lækkað.
„Ég ætlaði mér aldrei að verða tónlistarmaður sem tæki þátt í baráttu fyrir ákveðnum málstað, en er nú hluti af mikilvægum og tilfinningaþrungnum deilum um tjáningarfrelsi og flóknasta pólitíska ágreiningsmál heimsins,“ sagði Sheeran.
Hann lýsti árásunum undir forystu Hamas 7. október 2023 sem „hryllilegum“ og sagði ástandið á Gasa „óréttlætanlegt“.
Sheeran sagði áhorfendum að hann væri vanur gagnrýni vegna tónlistar sinnar en „í þessari viku snerist gagnrýnin um eitthvað miklu mikilvægara og ég hef þurft að taka og taka erfiðar ákvarðanir, og ég er að gera mistök, og mér þykir það svo, svo leitt“.
Hann sagðist vilja svara spurningum um afstöðu sína til Ísraels og Palestínu.
„Ég hef á ferli mínum reynt að vera ekki pólitískur álitsgjafi af neinu tagi, vegna þess að ég vil að tónlist mín og tónleikar snúist um einingu en ekki sundrungu,“ hélt hann áfram. „En þetta er mannúðarmál og ég get ekki lengur falið hvernig mér líður vegna þessa.“
Sheeran sagði að það sem gerðist í Ísrael 7. október hefði verið „hryllilegt og bætt við aldalanga þjáningu gyðinga“ og að það sem væri að gerast á Gasa væri „hörmulegt, óréttlætanlegt og óhóflegt“.
„Hjarta mitt hefur brostið vegna umfangs eyðileggingarinnar og þess mannfalls meðal almennra borgara, líf barna,“ sagði hann og að það yrði ekki litið fram hjá kerfisbundnu óréttlæti á Vesturbakkanum.
Hann sagði að hann væri að reyna að finna út hvernig hann gæti lagt sitt af mörkum til að hjálpa.
Hann sagði enn alla velkomna á tónleika með sér og að tónleikar hans ættu að vera staður þar sem fólk ætti að geta staðið við hlið annars fólks með ólíkar skoðanir.
Sheeran sagði einnig að hann hefði „miklar áhyggjur“ af þeirri hugmynd að tónleikastaðir myndu „samþykkja“ efni eða flytjendur fyrirfram. Þessu fögnuðu áhorfendur með lófataki.
Deilurnar hófust í byrjun september þegar Macklemore flutti lag tileinkað mótmælendum sem styðja Palestínu og sagði þjóðarmorð hafa átt sér stað á Gasa. Rapparinn sagði einnig að gagnrýni hans á Ísrael væri ekki ætluð sem gagnrýni á „gyðingabræður mína og systur“.
Milljarðamæringurinn Robert Kraft, sem á Gillette-leikvanginn og bandaríska fótboltaliðið New England Patriots, staðfesti síðar að hann hefði bannað Macklemore að koma fram á væntanlegum tónleikum breska söngvarans. Kraft sakaði Macklemore um hatursorðræðu og sagði hann „einungis deila afmörkuðum upplýsingum og hunsa gjörðir Hamas“.
Tónlistarmaðurinn Macklemore tilkynnti í gær að hann ætlaði að láta allan ágóða af tónleikaferðalagi sínu með Ed Sheeran, um eina milljón dollara, renna til neyðaraðstoðar á Gasa. Hann skoraði á sama tíma á Robert Kraft, eiganda New England Patriots, sem krafðist þess að hann yrði fjarlægður af tónleikaferðalagi Sherrand, að gefa sömu upphæð til neyðaraðstoðar á Gasa og Vesturbakkanum.
Tónlistarmaðurinn Ed Sheeran hefur tjáð sig eftir að Macklemore var meinað að halda áfram að hita upp á tónleikaferðalagi hans. Hvernig rapparinn miðlaði skilaboðunum sínum hafi skipt sköpum. Annar tónlistarmaður hefur afboðað komu sína sem upphitunaratriði á tónleikaferðalaginu.
Macklemore segir Ed Sheeran hafa verið beittan þrýstingi af Roberti Kraft og öðrum bandarískum leikvangaeigendum sem varð til þess að Sheeran sparkaði rapparanum af tónleikaferðalagi sínu. Pólitísku hlutleysi Sheerans hefði loksins verið ögrað og hann ekki þorað að velja sér hlið. Þegar kæmi að Palestínu væri hlutleysi afstaða og Sheeran væri þar með að taka afstöðu gegn hinum undirokuðu.