Myndaveisla: Aron Can var ekkert að flækja þetta

Tíu ár eru liðin frá því að tónlistarmaðurinn Aron Can Gultekin gaf út sína fyrstu plötu, Þekkir Stráginn, þá aðeins sextán ára gamall. Til að fagna áratugnum í bransanum hélt Aron afmælistónleika í Laugardalshöll í gær þar sem síðustu tíu árin voru gerð upp.
Viktor Freyr ljósmyndari Vísis var á staðnum með myndavélina á lofti og fangaði bæði stemninguna á tónleikunum og baksviðs.
„Þetta verður ekki flókið, bara ég og lögin sem mótuðu mig og sagan sem við höfum verið að skrifa saman síðustu tíu ár,“ stendur í viðburðarlýsingu tónleikana.
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„Maður er ennþá að ná sér niður eftir þetta,“ segir tónlistarmaðurinn Aron Can sem er nýkominn heim frá Kaupmannahöfn þar sem hann flutti nýju plötuna sína fyrir troðfullum sal. Blaðamaður tók púlsinn á þessari íslensku stórstjörnu.
„Ég er eiginlega ekkert að fatta það að hann sé vinsæll. Kannski líka að það er svo einfalt að vera þekktur á Íslandi. Hann gerir allt sem hann vill og það er ekkert vesen eða áreiti,“ segir Hekla Aðalsteinsdóttir flugfreyja og mamma tónlistarmannsins Arons Can Gultekin.