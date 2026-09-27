Tónlist

Myndaveisla: Aron Can var ekkert að flækja þetta

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
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Vísir/Viktor Freyr

Tíu ár eru liðin frá því að tónlistarmaðurinn Aron Can Gultekin gaf út sína fyrstu plötu, Þekkir Stráginn, þá aðeins sextán ára gamall. Til að fagna áratugnum í bransanum hélt Aron afmælistónleika í Laugardalshöll í gær þar sem síðustu tíu árin voru gerð upp.

Viktor Freyr ljósmyndari Vísis var á staðnum með myndavélina á lofti og fangaði bæði stemninguna á tónleikunum og baksviðs. 

Strákarnir skælbrosandi.Vísir/Viktor Freyr

„Þetta verður ekki flókið, bara ég og lögin sem mótuðu mig og sagan sem við höfum verið að skrifa saman síðustu tíu ár,“ stendur í viðburðarlýsingu tónleikana. 

Sjá einnig: Heldur hlustunarpartí og frumsýnir myndband sama kvöldið

Aron er fæddur árið 1999 og hefur verið að rappa og semja texta síðan hann var 10 ára.Vísir/Viktor Freyr
Aron var aðeins sextán ára þegar smellurin Enginn mórall kom út árið 2016 á plötunni Þekkir Stráginn. Vísir/Viktor Freyr
Alaska1867 kom fram á tónleikunum en hún er nýbúin að gefa út plötu sem ber einmitt nafnið 1867.Vísir/Viktor Freyr
Skvísur í stuði. Vísir/Viktor Freyr
Það var gífurleg stemning á tónleikunum frá upphafi til enda.Vísir/Viktor Freyr
Aron tók alla helstu smellina á tónleikunum í gær. Vísir/Viktor Freyr
Aron hefur fengið sinn skerf af athygli síðustu árin og er því vanur myndavélunum.Vísir/Viktor Freyr
Ekki liggur fyrir hvort Aron upplifi frammistöðukvíða en það var í það minnsta ekki að sjá á honum að taugarnar væru að fara með hann áður en hann steig á stokk.Vísir/Viktor Freyr
Það var öllu tjaldað til á tónleikunum og þar á meðal ljósasýningu og eldi í takt við tónlistina.Vísir/Viktor Freyr
Af myndunum að dæma var orkustigið mjög hátt í höllinni.Vísir/Viktor Freyr
Sumir mættu í góðra vina hópi á tónleikana.Vísir/Viktor Freyr
Tónlist Tónleikar á Íslandi

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„Það hefur aldrei verið neinn ótti“

„Maður er ennþá að ná sér niður eftir þetta,“ segir tónlistarmaðurinn Aron Can sem er nýkominn heim frá Kaupmannahöfn þar sem hann flutti nýju plötuna sína fyrir troðfullum sal. Blaðamaður tók púlsinn á þessari íslensku stórstjörnu.

„Hann er alltaf bara litli strákurinn minn“

„Ég er eiginlega ekkert að fatta það að hann sé vinsæll. Kannski líka að það er svo einfalt að vera þekktur á Íslandi. Hann gerir allt sem hann vill og það er ekkert vesen eða áreiti,“ segir Hekla Aðalsteinsdóttir flugfreyja og mamma tónlistarmannsins Arons Can Gultekin.



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