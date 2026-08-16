Íbúi í Kænugarði um stríðið og áhyggjur lögreglu af erlendum áhrifum á ESB-kosningu Smári Jökull Jónsson skrifar 16. ágúst 2026 11:47 Hádegisfréttir á Bylgjunni á slaginu tólf. Átökin í Úkraínu og Rússlandi hafa aukist síðustu vikurnar og í nótt rigndi eldflaugum og drónum yfir bæði Kænugarð og Moskvu. Í hádegisfréttum verður rætt við Óskar Hallgrímsson í Kænugarði um átökin og gang mála í stríði Rússa og Úkraínumanna. Innan við tvær vikur eru þar til þjóðaratkvæðagreiðslan um áframhaldandi viðræður um aðild að Evrópusambandinu fer fram. Í aðdraganda hennar fylgist greiningardeild ríkislögreglustjóra grannt með gerviaðgöngum á samfélagsmiðlum og grunsamlegum vefsíðum til að sjá hvort erlendir aðilar sigli þar undir fölsku flaggi og reyni að hafa áhrif á niðurstöður kosninganna. Rætt verður við aðstoðaryfirlögregluþjón hjá greiningardeildinni í hádegisfréttum. Þá verður einnig sagt frá því að Spánverjum hér á landi hefur fjölgað frá því í desember þrátt fyrir að erlendum ríkisborgurum hafi fækkað lítillega í heild. Rætt verður við mannfræðing sem greinir ástæður þessarar þróunnar. Þá verður rætt við Jónas G. Allansson skrifstofustjóra á varnarmálaskrifstofu utanríkisráðuneytisins um varnaræfinguna Norðurvíking sem fer fram næstu helgi í henni taka þátt um tólf hundruð manns frá tólf löndum. Í íþróttunum verður fjallað um góðan árangur íslensku boðsundsveitarinnar í karlaflokki á EM í sundi og maraþonhlaup Hlyns Andréssonar á EM í morgun. Þá verður farið yfir enska boltann sem hófst í gær og leik Þórs og Keflavíkur í Bestu deild karla. Hægt er að hlusta á hádegisfréttir Bylgjunnar á slaginu tólf í spilaranum hér fyrir neðan. Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 18. ágúst 2026 Hádegisfréttir Bylgjunnar Mest lesið „Bara, hvað dettur gömlu fólki í hug að gera?“ Innlent Ísraelskir ferðamenn með ógnandi tilburði á palestínsku kaffihúsi Innlent Fjöldi ökumanna á von á kæru Innlent Eldflaugum og drónum rignir yfir Kænugarð og Moskvu Erlent Tólf látnir eftir að ferðamannarúta hafnaði í skurði Erlent „Þessa vanlíðan þekkir enginn nema að hafa upplifað hana“ Innlent Þrengja Reykjaveg og loka tveimur götum við Laugarnesskóla Innlent Fimm særðust í skotárás í bandarískum háskóla Erlent Fagnað á götum Kabúl Erlent Fortíð og framtíð Íslands í Evrópu á Sprengisandi Innlent Fleiri fréttir Brotist inn í Barnaloppuna Kristján Kristjánsson kveður Sprengisand Íbúi í Kænugarði um stríðið og áhyggjur lögreglu af erlendum áhrifum á ESB-kosningu Fortíð og framtíð Íslands í Evrópu á Sprengisandi Mundaði stólinn og lamdi gesti „Bara, hvað dettur gömlu fólki í hug að gera?“ Þrengja Reykjaveg og loka tveimur götum við Laugarnesskóla Fjöldi ökumanna á von á kæru Ísraelskir ferðamenn með ógnandi tilburði á palestínsku kaffihúsi Þyrlan sækir slasaðan mann á Hestfjall Miðflokksmenn helmingi líklegri til að segja já en Sjálfstæðismenn Ósátt með fyrirhugaða sameiningu lögregluembætta Grindvískir krakkar sneru aftur á völlinn Lögnin komin á land en verður látin kyrr liggja „Önnur ríki með sérþarfir hafa miklu meira vægi í þeirri umræðu“ Bananastappa og hlaupbangsar á matseðlinum í tilraun tvö Velti allt á því hverjir mæti á kjörstað Allt hnífjafnt í nýjum þjóðarpúlsi og reynt aftur við Lagarfljót Hringvegurinn lokaður í gegnum Borgarnes annað kvöld Löng röð í öryggisleitina þriðja daginn í röð „Þessa vanlíðan þekkir enginn nema að hafa upplifað hana“ Leituðu manns sem átti að vera vopnaður rafbyssu Gerir aðra atlögu að Lagarfljóti um helgina „Klukkan tifar“ Skilti sem átti að fæla burt ferðamenn hefur öfug áhrif „Við hefðum viljað samráð frekar en samtal“ Bændur í baráttuhug á leið í herferð um landið Flaggskip kólumbíska sjóhersins býður almenningi um borð Enginn marktækur munur á jáurum og neiurum ESB-barátta, hiti meðal kennara og vændisskilti í Suðursveit Sjá meira