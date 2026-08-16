Innlent

Í­búi í Kænu­garði um stríðið og á­hyggjur lög­reglu af er­lendum á­hrifum á ESB-kosningu

Smári Jökull Jónsson skrifar
Hádegisfréttir á Bylgjunni á slaginu tólf.
Hádegisfréttir á Bylgjunni á slaginu tólf.

Átökin í Úkraínu og Rússlandi hafa aukist síðustu vikurnar og í nótt rigndi eldflaugum og drónum yfir bæði Kænugarð og Moskvu. Í hádegisfréttum verður rætt við Óskar Hallgrímsson í Kænugarði um átökin og gang mála í stríði Rússa og Úkraínumanna.

Innan við tvær vikur eru þar til þjóðaratkvæðagreiðslan um áframhaldandi viðræður um aðild að Evrópusambandinu fer fram. Í aðdraganda hennar fylgist greiningardeild ríkislögreglustjóra grannt með gerviaðgöngum á samfélagsmiðlum og grunsamlegum vefsíðum til að sjá hvort erlendir aðilar sigli þar undir fölsku flaggi og reyni að hafa áhrif á niðurstöður kosninganna.

Rætt verður við aðstoðaryfirlögregluþjón hjá greiningardeildinni í hádegisfréttum.

Þá verður einnig sagt frá því að Spánverjum hér á landi hefur fjölgað frá því í desember þrátt fyrir að erlendum ríkisborgurum hafi fækkað lítillega í heild. Rætt verður við mannfræðing sem greinir ástæður þessarar þróunnar. 

Þá verður rætt við Jónas G. Allansson skrifstofustjóra á varnarmálaskrifstofu utanríkisráðuneytisins um varnaræfinguna Norðurvíking sem fer fram næstu helgi í henni taka þátt um tólf hundruð manns frá tólf löndum.

Í íþróttunum verður fjallað um góðan árangur íslensku boðsundsveitarinnar í karlaflokki á EM í sundi og maraþonhlaup Hlyns Andréssonar á EM í morgun. Þá verður farið yfir enska boltann sem hófst í gær og leik Þórs og Keflavíkur í Bestu deild karla.

Hægt er að hlusta á hádegisfréttir Bylgjunnar á slaginu tólf í spilaranum hér fyrir neðan.

Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 18. ágúst 2026
Hádegisfréttir Bylgjunnar

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