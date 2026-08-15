Leituðu manns sem átti að vera vopnaður rafbyssu Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 15. ágúst 2026 07:20 Lögreglan á Íslandi er með rafbyssur, kallað taser á ensku. Getty Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu fékk tilkynningu um mann vopnaðan rafbyssu í miðbæ Reykjavíkur í nótt. Viðkomandi fannst ekki. Þetta kemur fram í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Alls gistu fjórir í fangaklefa í nótt. Töluvert var um hávaða og óspektir, sér í lagi á varðsvæði lögreglustöðvar eitt sem sér um Austurbæ, Miðbæ, Vesturbæ og Seltjarnarnes. Þar voru ökumenn í spyrnu og óku á 190 kílómetrum á klukkustund. Lögreglan fór á vettvang og ræddi við ökumenn en ekki kemur fram hvort þeir hafi hlotið sekt eða misst ökuréttindin. Þá var tilkynnt um menn sem voru að reyna að brjóta upp hurð í heimahúsi. Þeir reyndust vera að leita að farsíma. Enn aðrir voru tilkynntir vegna þess að þeir voru að berja í bifreiðar og ónáða fólk. Þar var einn handtekinn fyrir ölvun og óspektir á almannafæri og látinn gista í fangaklefa þar sem hann var ekki talinn hæfur til að vera úti á meðal almennings vegna ástands síns. Lögreglan á varðsvæði fjögur, Grafarvogi, Mosfellsbæ og Árbæ, þurfti að banka upp á í einu húsi vegna tilkynningar um mikinn hávaða. Þar reyndist vera ungmenni að spila tölvuleiki og var hann beðinn um að lækka í sér. Þá barst tilkynning um aðila sem reyndi að komast inn á heimili. Hann reyndist vera ölvaður og fór húsavillt en lögreglan vísaði honum til síns heima. Lögreglumál Mest lesið Skilti sem átti að fæla burt ferðamenn hefur öfug áhrif Innlent Prófessor sakaður um ritstuld fannst látinn Erlent Sögusagnir farið af stað þegar hann sást á fundinum Innlent Gerir aðra atlögu að Lagarfljóti um helgina Innlent Önnur lestin af sporinu á innan við sólarhring Erlent „Við hefðum viljað samráð frekar en samtal“ Innlent Íbúar flúðu undan tónlistarhátíð Bjarkar Innlent „Klukkan tifar“ Innlent Flaggskip kólumbíska sjóhersins býður almenningi um borð Innlent Bændur í baráttuhug á leið í herferð um landið Innlent Fleiri fréttir Leituðu manns sem átti að vera vopnaður rafbyssu Gerir aðra atlögu að Lagarfljóti um helgina „Klukkan tifar“ Skilti sem átti að fæla burt ferðamenn hefur öfug áhrif „Við hefðum viljað samráð frekar en samtal“ Bændur í baráttuhug á leið í herferð um landið Flaggskip kólumbíska sjóhersins býður almenningi um borð Enginn marktækur munur á jáurum og neiurum ESB-barátta, hiti meðal kennara og vændisskilti í Suðursveit Forsetahjónin halda til Eistlands Ökumaður á sjúkrahús eftir slys á Fljótsheiði Sögusagnir farið af stað þegar hann sást á fundinum Auglýsingar FM95BLÖ kostuðu Sýn tvær milljónir Bændur segja nei Ólafur Þór má rannsaka hlut Jóns Óttars í Samherjamálinu Skipar Eirík og Hildi sem landsréttardómara Landrisi í Öskju er lokið Nú má heita Hugríkur Húrinn og Aelía Rúa Ótímabært að hugsa um áhrif mögulegs verkfalls á sjúkraflug „Ég veit nákvæmlega hvar ég ætla að vera tólfta ágúst 2045“ „Þjóðin á rétt á að vita“ Þriggja milljarða vatnslögn skemmd: Gæti tekið tvö ár að fá nýja „Í þessu máli þá sat viðkomandi ekki skemur í fangelsi vegna lagabreytingarinnar“ „Bjór var drukkinn á Íslandi áður en Alþingi leyfði það“ Best að vera ekki með stórar yfirlýsingar Dómari kannar aðbúnað barna í vist á einkaheimilum Dómsmálaráðherra svarar gagnrýni á reynslulausn Uppsögn kjarasamninga geti verið óhjákvæmileg Rafmagnslaust í Mosfellsdal Vara við vasaþjófum á Norðurlandi eystra Sjá meira