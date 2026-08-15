Innlent

Leituðu manns sem átti að vera vopnaður rafbyssu

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Lögreglan á Íslandi er með rafbyssur, kallað taser á ensku.
Lögreglan á Íslandi er með rafbyssur, kallað taser á ensku. Getty

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu fékk tilkynningu um mann vopnaðan rafbyssu í miðbæ Reykjavíkur í nótt. Viðkomandi fannst ekki.

Þetta kemur fram í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Alls gistu fjórir í fangaklefa í nótt. Töluvert var um hávaða og óspektir, sér í lagi á varðsvæði lögreglustöðvar eitt sem sér um Austurbæ, Miðbæ, Vesturbæ og Seltjarnarnes.

Þar voru ökumenn í spyrnu og óku á 190 kílómetrum á klukkustund. Lögreglan fór á vettvang og ræddi við ökumenn en ekki kemur fram hvort þeir hafi hlotið sekt eða misst ökuréttindin. Þá var tilkynnt um menn sem voru að reyna að brjóta upp hurð í heimahúsi. Þeir reyndust vera að leita að farsíma.

Enn aðrir voru tilkynntir vegna þess að þeir voru að berja í bifreiðar og ónáða fólk. Þar var einn handtekinn fyrir ölvun og óspektir á almannafæri og látinn gista í fangaklefa þar sem hann var ekki talinn hæfur til að vera úti á meðal almennings vegna ástands síns.

Lögreglan á varðsvæði fjögur, Grafarvogi, Mosfellsbæ og Árbæ, þurfti að banka upp á í einu húsi vegna tilkynningar um mikinn hávaða. Þar reyndist vera ungmenni að spila tölvuleiki og var hann beðinn um að lækka í sér. 

Þá barst tilkynning um aðila sem reyndi að komast inn á heimili. Hann reyndist vera ölvaður og fór húsavillt en lögreglan vísaði honum til síns heima.

Lögreglumál

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