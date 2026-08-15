Innlent

Grind­vískir krakkar sneru aftur á völlinn

Smári Jökull Jónsson skrifar
Glaðir Grindavíkurstrákar í Fossvoginum í dag.
Glaðir Grindavíkurstrákar í Fossvoginum í dag. Aðsend

Grindavík stillti upp liði á Hamingjumóti Víkinga í knattspyrnu sem fram fór í morgun. Er þetta í fyrsta sinn sem Grindavík mætir til leiks í yngri flokkum síðan sumarið 2024 og var gleðin allsráðandi þegar fagnað var í leikslok.

Eftir rýminguna í Grindavík þann 10. nóvember 2023 fór íþróttastarf barna í Grindavík í uppnám. Þá um veturinn var haldið úti æfingum í knattspyrnu og körfubolta í öðrum sveitarfélögum og tóku lið á vegum Grindavík þátt í mótum út sumarið 2024.

Síðan þá hefur engir yngri flokkar verið starfræktir í Grindavík. Í dag tók hins vegar lið frá Grindavík þátt í Hamingjumóti Víkinga í Fossvoginum þar sem 7. flokkur keppir. 

Glaðir Grindvíkingar.Aðsend

Var samsetning liðsins framtak foreldra en að sögn eins foreldris úr hópnum ákvað hópurinn um sjómannadagshelgina að skrá lið til leiks á allavega eitt mót í sumar. Varð úr að liðið tók þátt á mótinu í dag og var gleðin mikin hjá drengjunum sem eru á aldrinum 7-8 ára og unnust góðir sigrar.

Knattspyrnuskóli í sumar og unglingastarf körfunnar að fara af stað

Ákveðin þáttaskil eru að verða í málefnum Grindvíkinga þessa dagana því leikskólastarf hófst þar í vikunni og þar verður skólastarf bæði í leik- og grunnskóla í vetur í fyrsta sinn síðan skólaárið 2023-24.

Þá hefur knattspyrnudeild Grindavíkur staðið fyrir knattspyrnuskóla í sumar undir stjórn leikmanna og þjálfara meistaraflokks karla sem leikur í Lengjudeildinni. 

„Það hefur gengið fínt, þetta hafa verið 8-12 krakkar að jafnaði,“ segir Sigurður Óli Þorleifsson formaður knattspyrnudeildar í samtali við fréttastofu.

„Hver krakki er gulls ígildi og draumurinn er í vetur að geta sest niður með bæjaryfirvöldum og geta boðið upp á einhvers konar æfingar til að halda þessu áfram. Gefa krökkum kost á að koma á æfingar þó þeir séu að æfa annars staðar,“ bætir Sigurður Óli við.

Fyrr í vikunni auglýsti stjórn körfuknattleiksdeild Grindavíkur eftir aðilum í unglingaráð deildarinnar undir yfirskriftinni Tökum saman næstu skref fyrir körfuboltann í Grindavík. Það er því ljóst að Grindvíkingar vilja gera allt til að halda einhvers konar starfi gangandi í sveitarfélaginu.

Taktíkin lögð upp á milli leikja.Aðsend

„Það skiptir öllu máli því félagið er ekkert án barna, þá er engin framtíð. Stærsta skrefið er að byrja skólahald,“ segir Sigurður Óli að lokum.

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