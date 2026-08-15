Grindvískir krakkar sneru aftur á völlinn Smári Jökull Jónsson skrifar 15. ágúst 2026 14:29 Glaðir Grindavíkurstrákar í Fossvoginum í dag. Aðsend Grindavík stillti upp liði á Hamingjumóti Víkinga í knattspyrnu sem fram fór í morgun. Er þetta í fyrsta sinn sem Grindavík mætir til leiks í yngri flokkum síðan sumarið 2024 og var gleðin allsráðandi þegar fagnað var í leikslok. Eftir rýminguna í Grindavík þann 10. nóvember 2023 fór íþróttastarf barna í Grindavík í uppnám. Þá um veturinn var haldið úti æfingum í knattspyrnu og körfubolta í öðrum sveitarfélögum og tóku lið á vegum Grindavík þátt í mótum út sumarið 2024. Síðan þá hefur engir yngri flokkar verið starfræktir í Grindavík. Í dag tók hins vegar lið frá Grindavík þátt í Hamingjumóti Víkinga í Fossvoginum þar sem 7. flokkur keppir. Glaðir Grindvíkingar.Aðsend Var samsetning liðsins framtak foreldra en að sögn eins foreldris úr hópnum ákvað hópurinn um sjómannadagshelgina að skrá lið til leiks á allavega eitt mót í sumar. Varð úr að liðið tók þátt á mótinu í dag og var gleðin mikin hjá drengjunum sem eru á aldrinum 7-8 ára og unnust góðir sigrar. Knattspyrnuskóli í sumar og unglingastarf körfunnar að fara af stað Ákveðin þáttaskil eru að verða í málefnum Grindvíkinga þessa dagana því leikskólastarf hófst þar í vikunni og þar verður skólastarf bæði í leik- og grunnskóla í vetur í fyrsta sinn síðan skólaárið 2023-24. Þá hefur knattspyrnudeild Grindavíkur staðið fyrir knattspyrnuskóla í sumar undir stjórn leikmanna og þjálfara meistaraflokks karla sem leikur í Lengjudeildinni. „Það hefur gengið fínt, þetta hafa verið 8-12 krakkar að jafnaði,“ segir Sigurður Óli Þorleifsson formaður knattspyrnudeildar í samtali við fréttastofu. „Hver krakki er gulls ígildi og draumurinn er í vetur að geta sest niður með bæjaryfirvöldum og geta boðið upp á einhvers konar æfingar til að halda þessu áfram. Gefa krökkum kost á að koma á æfingar þó þeir séu að æfa annars staðar,“ bætir Sigurður Óli við. Fyrr í vikunni auglýsti stjórn körfuknattleiksdeild Grindavíkur eftir aðilum í unglingaráð deildarinnar undir yfirskriftinni Tökum saman næstu skref fyrir körfuboltann í Grindavík. Það er því ljóst að Grindvíkingar vilja gera allt til að halda einhvers konar starfi gangandi í sveitarfélaginu. Taktíkin lögð upp á milli leikja.Aðsend „Það skiptir öllu máli því félagið er ekkert án barna, þá er engin framtíð. Stærsta skrefið er að byrja skólahald,“ segir Sigurður Óli að lokum. Grindavík Íþróttir barna Fótbolti Mest lesið „Þessa vanlíðan þekkir enginn nema að hafa upplifað hana“ Innlent Skilti sem átti að fæla burt ferðamenn hefur öfug áhrif Innlent Löng röð í öryggisleitina þriðja daginn í röð Innlent Sextán ára drengur stunginn til bana í busavígslu Erlent Prófessor sakaður um ritstuld fannst látinn Erlent Sögusagnir farið af stað þegar hann sást á fundinum Innlent Hringvegurinn lokaður í gegnum Borgarnes annað kvöld Innlent Hótar að gera Hormússundið að bandarísku yfirráðasvæði Erlent Gerir aðra atlögu að Lagarfljóti um helgina Innlent Íbúar flúðu undan tónlistarhátíð Bjarkar Innlent Fleiri fréttir Lögnin komin á land en verður látin kyrr liggja „Önnur ríki með sérþarfir hafa miklu meira vægi í þeirri umræðu“ Bananastappa og hlaupbangsar á matseðlinum í tilraun tvö Velti allt á því hverjir mæti á kjörstað Allt hnífjafnt í nýjum þjóðarpúlsi og reynt aftur við Lagarfljót Hringvegurinn lokaður í gegnum Borgarnes annað kvöld Löng röð í öryggisleitina þriðja daginn í röð „Þessa vanlíðan þekkir enginn nema að hafa upplifað hana“ Leituðu manns sem átti að vera vopnaður rafbyssu Gerir aðra atlögu að Lagarfljóti um helgina „Klukkan tifar“ Skilti sem átti að fæla burt ferðamenn hefur öfug áhrif „Við hefðum viljað samráð frekar en samtal“ Bændur í baráttuhug á leið í herferð um landið Flaggskip kólumbíska sjóhersins býður almenningi um borð Enginn marktækur munur á jáurum og neiurum ESB-barátta, hiti meðal kennara og vændisskilti í Suðursveit Forsetahjónin halda til Eistlands Ökumaður á sjúkrahús eftir slys á Fljótsheiði Sögusagnir farið af stað þegar hann sást á fundinum Auglýsingar FM95BLÖ kostuðu Sýn tvær milljónir Bændur segja nei Ólafur Þór má rannsaka hlut Jóns Óttars í Samherjamálinu Skipar Eirík og Hildi sem landsréttardómara Landrisi í Öskju er lokið Nú má heita Hugríkur Húrinn og Aelía Rúa Ótímabært að hugsa um áhrif mögulegs verkfalls á sjúkraflug „Ég veit nákvæmlega hvar ég ætla að vera tólfta ágúst 2045“ „Þjóðin á rétt á að vita“ Þriggja milljarða vatnslögn skemmd: Gæti tekið tvö ár að fá nýja Sjá meira