Innlent

Lögnin komin á land en verður látin kyrr liggja

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Lagningarskipið Subsea 7 í Vestmannaeyjahöfn.
Lagningarskipið Subsea 7 í Vestmannaeyjahöfn. Vestmannaeyjabær

Lokið var við að leggja lögnina NSL-4 að landi í Vestmannaeyjum snemma í morgun. Ekkert verður hróflað við lögninnni á meðan tryggingafélag kannar umfang tjónsins sem varð á henni við lögn um síðustu helgi.

Hvort hægt verði að gewra við lögnina og nota hana eða hvort leggja þurfi nýja er enn alls óljóst. Eyþór Sigurðsson verkefnisstjóri framkvæmdarinnar segir að bærinn hafi ákveðið að best væri að klára útlögnina og meta svo stöðuna.

Hvort hægt verði að gewra við lögnina og nota hana eða hvort leggja þurfi nýja er enn alls óljóst. Eyþór Sigurðsson verkefnisstjóri framkvæmdarinnar segir að bærinn hafi ákveðið að best væri að klára útlögnina og meta svo stöðuna.

„Það sem tekur við núna er nú svo sem bara ýmiss konar aðstoð við tryggingafélögin að vega og meta stöðuna. Þannig að og svona eðli málsins samkvæmt að þá er nú ekki mikið gert í þessu á meðan að svona þessir hlutaðeigandi aðilar eru að rannsaka þetta frekar og vinna úr þeim málum,“ segir hann.

Lögnin var dregin á land um sexleytið í morgun.Vestmannaeyjabær

Hann segir það hafa komið til tals að til stæði að þrýstiprófa lögnina og gera aðrar prófanir á henni. Með það verður þó beðið uns skýrari mynd fæst af tjóninu.

„Svo þegar við fáum grænt ljós frá tryggingafélögum að byrja að að vinna í þessu, þá munum við bara fara í frekari vinnu með að skoða það í samstarfi við framleiðandann á pípunni,“ segir hann.

Ekki sé hægt að segja til hvenær skýrsla berist. Það séu hagsmunir allra að það sé vel unnið og að rétt sé að því staðið.

Vestmannaeyjar

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