Lögnin komin á land en verður látin kyrr liggja Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 15. ágúst 2026 14:18 Lagningarskipið Subsea 7 í Vestmannaeyjahöfn. Vestmannaeyjabær Lokið var við að leggja lögnina NSL-4 að landi í Vestmannaeyjum snemma í morgun. Ekkert verður hróflað við lögninnni á meðan tryggingafélag kannar umfang tjónsins sem varð á henni við lögn um síðustu helgi. Hvort hægt verði að gewra við lögnina og nota hana eða hvort leggja þurfi nýja er enn alls óljóst. Eyþór Sigurðsson verkefnisstjóri framkvæmdarinnar segir að bærinn hafi ákveðið að best væri að klára útlögnina og meta svo stöðuna. Hvort hægt verði að gewra við lögnina og nota hana eða hvort leggja þurfi nýja er enn alls óljóst. Eyþór Sigurðsson verkefnisstjóri framkvæmdarinnar segir að bærinn hafi ákveðið að best væri að klára útlögnina og meta svo stöðuna. „Það sem tekur við núna er nú svo sem bara ýmiss konar aðstoð við tryggingafélögin að vega og meta stöðuna. Þannig að og svona eðli málsins samkvæmt að þá er nú ekki mikið gert í þessu á meðan að svona þessir hlutaðeigandi aðilar eru að rannsaka þetta frekar og vinna úr þeim málum,“ segir hann. Lögnin var dregin á land um sexleytið í morgun.Vestmannaeyjabær Hann segir það hafa komið til tals að til stæði að þrýstiprófa lögnina og gera aðrar prófanir á henni. Með það verður þó beðið uns skýrari mynd fæst af tjóninu. „Svo þegar við fáum grænt ljós frá tryggingafélögum að byrja að að vinna í þessu, þá munum við bara fara í frekari vinnu með að skoða það í samstarfi við framleiðandann á pípunni,“ segir hann. Ekki sé hægt að segja til hvenær skýrsla berist. Það séu hagsmunir allra að það sé vel unnið og að rétt sé að því staðið. Vestmannaeyjar Mest lesið „Þessa vanlíðan þekkir enginn nema að hafa upplifað hana“ Innlent Skilti sem átti að fæla burt ferðamenn hefur öfug áhrif Innlent Löng röð í öryggisleitina þriðja daginn í röð Innlent Sextán ára drengur stunginn til bana í busavígslu Erlent Prófessor sakaður um ritstuld fannst látinn Erlent Sögusagnir farið af stað þegar hann sást á fundinum Innlent Hringvegurinn lokaður í gegnum Borgarnes annað kvöld Innlent Hótar að gera Hormússundið að bandarísku yfirráðasvæði Erlent Gerir aðra atlögu að Lagarfljóti um helgina Innlent Íbúar flúðu undan tónlistarhátíð Bjarkar Innlent Fleiri fréttir Lögnin komin á land en verður látin kyrr liggja „Önnur ríki með sérþarfir hafa miklu meira vægi í þeirri umræðu“ Bananastappa og hlaupbangsar á matseðlinum í tilraun tvö Velti allt á því hverjir mæti á kjörstað Allt hnífjafnt í nýjum þjóðarpúlsi og reynt aftur við Lagarfljót Hringvegurinn lokaður í gegnum Borgarnes annað kvöld Löng röð í öryggisleitina þriðja daginn í röð „Þessa vanlíðan þekkir enginn nema að hafa upplifað hana“ Leituðu manns sem átti að vera vopnaður rafbyssu Gerir aðra atlögu að Lagarfljóti um helgina „Klukkan tifar“ Skilti sem átti að fæla burt ferðamenn hefur öfug áhrif „Við hefðum viljað samráð frekar en samtal“ Bændur í baráttuhug á leið í herferð um landið Flaggskip kólumbíska sjóhersins býður almenningi um borð Enginn marktækur munur á jáurum og neiurum ESB-barátta, hiti meðal kennara og vændisskilti í Suðursveit Forsetahjónin halda til Eistlands Ökumaður á sjúkrahús eftir slys á Fljótsheiði Sögusagnir farið af stað þegar hann sást á fundinum Auglýsingar FM95BLÖ kostuðu Sýn tvær milljónir Bændur segja nei Ólafur Þór má rannsaka hlut Jóns Óttars í Samherjamálinu Skipar Eirík og Hildi sem landsréttardómara Landrisi í Öskju er lokið Nú má heita Hugríkur Húrinn og Aelía Rúa Ótímabært að hugsa um áhrif mögulegs verkfalls á sjúkraflug „Ég veit nákvæmlega hvar ég ætla að vera tólfta ágúst 2045“ „Þjóðin á rétt á að vita“ Þriggja milljarða vatnslögn skemmd: Gæti tekið tvö ár að fá nýja Sjá meira