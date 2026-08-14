ESB-barátta, hiti meðal kennara og vændisskilti í Suðursveit

Bændur blása til baráttu gegn aðild Íslands að Evrópusambandinu og mikill hiti hefur verið á fundum vegna breytts námsmats í grunnskólum. Þá glíma Bretar við fimmtu hitabylgju sumarsins og óvenjulegt skilti í Suðursveit virðist ætla að hafa þveröfug áhrif.
Búnaðarþing hefur hafnað því að aðildarviðræður við Evrópusambandið verði teknar upp að nýju. Bændasamtökin hefja á næstu dögum fundarherferð um landið til að kynna málstað sinn og búa sig undir átök um mögulega aðild.
Formaður Kennarasambands Íslands segir að kennarar hefðu viljað raunverulegt samráð, fremur en samtal, um ákvörðun sem varðar breytt námsmat í grunnskólum landsins. Samkvæmt heimildum fréttastofu hefur mikill hiti verið á fundum kennara, skólastjórnenda og fulltrúa ráðuneytisins síðustu daga.
Í Bretlandi eru hitaviðvaranir enn í gildi víða um England eftir að 38,1 stigs hiti mældist í Lundúnum í gær, samkvæmt bráðabirgðatölum. Milljónir Breta eiga erfitt með að kæla heimili sín enda voru mörg þeirra hönnuð til að halda hita inni.
Þá verður sagt frá sauðfjárbændum í Suðursveit sem fengu nóg af ágangi ferðamanna og settu upp skilti þar sem óboðnum gestum er hótað því að þeir verði settir í vændi. Skiltið virðist þó ætla að laða ferðamenn að staðnum í stað þess að halda þeim frá. Kristján Már Gunnarsson flytur fréttina frá Suðausturlandi.
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