Í nýjum þjóðarpúlsi Gallup er lítill sem enginn munur á þeim sem ætla að segja já eða nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni um áframhaldandi viðræður um aðild að ESB þann 29. ágúst. Prófessor í stjórnmálafræði segir að eins og staðan sé núna muni kosningaþátttaka skipta öllu máli.
Einnig verður rætt við umhverfis- og orkumálaráðherra um ETS-kerfið er varðar losunarheimildir í flug- og sjósamgöngum en hann segir engan vafa á því að möguleikar Íslands í hagsmunagæslu séu mun meiri innan ESB og jafnvel þó Ísland sé aðeins aðildarríki.
Þá verður rætt við framkvæmdastjóra Krónunnar um nýja reglugerð um umbúðir sem hún segir ekki henta íslenskum markaði en vonast til að lausn finnist ef EFTA-ríkin samþykkja reglugerðina.
Sjósundkappinn Sigurgeir Svanbergsson ætlar að reyna aftur að synda Lagarfljótið endilangt í kvöld og segir aðstæður mun vænlegri í þetta skiptið eftir að hafa þurft frá að hverfa í júní.
Í íþróttunum verður farið yfir árangur íslenskra keppenda á EM í sundi, fjallað um alvarleg meiðsli lykilmanns FH í Olís-deildinni í handbolta og stórleik kvöldsins í Bestu deild kvenna.
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