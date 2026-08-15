Innlent

Bananastappa og hlaupbangsar á mat­seðlinum í til­raun tvö

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Aðstæður eru mun betri í þetta skipti.
Aðstæður eru mun betri í þetta skipti. Vísir/Samsett

Sjósundkappinn Sigurgeir Svanbergsson gerir aðra atlögu að því að synda Lagarfljót endilangt í kvöld eftir að hafa þurft frá að hörfa vegna ofkælingar í júní. Aðstæðurnar eru mun vænlegri í þetta sinn.

Fimmtánda júní gerði Sigurgeir fyrstu tilraun sína og synti um tíu kílómetra áður en hann þurfti að stöðva sundið vegna ofkælingar en vatnið var í kringum tvær og hálfar gráðurnar og á næturna fraus.

Nú tveimur mánuðum síðar ætlar hann að láta reyna aftur á það. Aðstæður eru töluvert betri til langra sundferða en um miðjan júní. Undanfarið hefur verið fylgst reglulega með hitastigi fljótsins að sögn Árna Bergssonar vinar og helsta stuðningsmanns Sigurgeirs og mælist það nú um og yfir átta gráður.

„Vatnið er miklu hlýrra og ég er miklu hvíldari og miklu betri. Þannig að aðstæður eru bara allt öðruvísi núna í kvöld heldur en þær voru í júní. Við erum bara mjög vongóð með þetta núna,“ segir Sigurgeir.

Hann kveðst einnig betur undirbúinn andlega og líkamlega.

„Þetta gæti alveg farið upp í 20 tíma en þetta gæti líka verið einhvers staðar í 16 tímum. Ég bara vonast til þess að við séum búin að undirbúa allt nógu vel þannig að það komi ekkert of alvarlegt upp sem kemur okkur á óvart og hefur áhrif á okkur. Við gerum okkur grein fyrir því að það verður alltaf eitthvað, en vonandi ekkert í líkingu við það sem við vorum að lenda í síðast.“

Hvað borðar maður á sólarhringssundi?

Þetta er bara stappa af bönunum. Ég held ég hafi sett tuttugu banana og og svo tvær dollur af hnetusmjöri og svo Nutella. Það er bara búið að stappa þetta í drullumall. Ég fæ þetta á hálftímafresti sirka. Svo er ég með kolvetnadrykk, mikið af Unbroken, kóki og og hlaupbangsa.“

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