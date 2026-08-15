Bananastappa og hlaupbangsar á matseðlinum í tilraun tvö Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 15. ágúst 2026 12:01 Aðstæður eru mun betri í þetta skipti. Vísir/Samsett Sjósundkappinn Sigurgeir Svanbergsson gerir aðra atlögu að því að synda Lagarfljót endilangt í kvöld eftir að hafa þurft frá að hörfa vegna ofkælingar í júní. Aðstæðurnar eru mun vænlegri í þetta sinn. Fimmtánda júní gerði Sigurgeir fyrstu tilraun sína og synti um tíu kílómetra áður en hann þurfti að stöðva sundið vegna ofkælingar en vatnið var í kringum tvær og hálfar gráðurnar og á næturna fraus. Nú tveimur mánuðum síðar ætlar hann að láta reyna aftur á það. Aðstæður eru töluvert betri til langra sundferða en um miðjan júní. Undanfarið hefur verið fylgst reglulega með hitastigi fljótsins að sögn Árna Bergssonar vinar og helsta stuðningsmanns Sigurgeirs og mælist það nú um og yfir átta gráður. „Vatnið er miklu hlýrra og ég er miklu hvíldari og miklu betri. Þannig að aðstæður eru bara allt öðruvísi núna í kvöld heldur en þær voru í júní. Við erum bara mjög vongóð með þetta núna,“ segir Sigurgeir. Hann kveðst einnig betur undirbúinn andlega og líkamlega. „Þetta gæti alveg farið upp í 20 tíma en þetta gæti líka verið einhvers staðar í 16 tímum. Ég bara vonast til þess að við séum búin að undirbúa allt nógu vel þannig að það komi ekkert of alvarlegt upp sem kemur okkur á óvart og hefur áhrif á okkur. Við gerum okkur grein fyrir því að það verður alltaf eitthvað, en vonandi ekkert í líkingu við það sem við vorum að lenda í síðast.“ Hvað borðar maður á sólarhringssundi? „Þetta er bara stappa af bönunum. Ég held ég hafi sett tuttugu banana og og svo tvær dollur af hnetusmjöri og svo Nutella. Það er bara búið að stappa þetta í drullumall. Ég fæ þetta á hálftímafresti sirka. Svo er ég með kolvetnadrykk, mikið af Unbroken, kóki og og hlaupbangsa.“ Sund Geðheilbrigði Fljótsdalshreppur Múlaþing Mest lesið „Þessa vanlíðan þekkir enginn nema að hafa upplifað hana“ Innlent Skilti sem átti að fæla burt ferðamenn hefur öfug áhrif Innlent Löng röð í öryggisleitina þriðja daginn í röð Innlent Prófessor sakaður um ritstuld fannst látinn Erlent Sögusagnir farið af stað þegar hann sást á fundinum Innlent Sextán ára drengur stunginn til bana í busavígslu Erlent Hótar að gera Hormússundið að bandarísku yfirráðasvæði Erlent Gerir aðra atlögu að Lagarfljóti um helgina Innlent Önnur lestin af sporinu á innan við sólarhring Erlent Íbúar flúðu undan tónlistarhátíð Bjarkar Innlent Fleiri fréttir Bananastappa og hlaupbangsar á matseðlinum í tilraun tvö Velti allt á því hverjir mæti á kjörstað Allt hnífjafnt í nýjum þjóðarpúlsi og reynt aftur við Lagarfljót Hringvegurinn lokaður í gegnum Borgarnes annað kvöld Löng röð í öryggisleitina þriðja daginn í röð „Þessa vanlíðan þekkir enginn nema að hafa upplifað hana“ Leituðu manns sem átti að vera vopnaður rafbyssu Gerir aðra atlögu að Lagarfljóti um helgina „Klukkan tifar“ Skilti sem átti að fæla burt ferðamenn hefur öfug áhrif „Við hefðum viljað samráð frekar en samtal“ Bændur í baráttuhug á leið í herferð um landið Flaggskip kólumbíska sjóhersins býður almenningi um borð Enginn marktækur munur á jáurum og neiurum ESB-barátta, hiti meðal kennara og vændisskilti í Suðursveit Forsetahjónin halda til Eistlands Ökumaður á sjúkrahús eftir slys á Fljótsheiði Sögusagnir farið af stað þegar hann sást á fundinum Auglýsingar FM95BLÖ kostuðu Sýn tvær milljónir Bændur segja nei Ólafur Þór má rannsaka hlut Jóns Óttars í Samherjamálinu Skipar Eirík og Hildi sem landsréttardómara Landrisi í Öskju er lokið Nú má heita Hugríkur Húrinn og Aelía Rúa Ótímabært að hugsa um áhrif mögulegs verkfalls á sjúkraflug „Ég veit nákvæmlega hvar ég ætla að vera tólfta ágúst 2045“ „Þjóðin á rétt á að vita“ Þriggja milljarða vatnslögn skemmd: Gæti tekið tvö ár að fá nýja „Í þessu máli þá sat viðkomandi ekki skemur í fangelsi vegna lagabreytingarinnar“ „Bjór var drukkinn á Íslandi áður en Alþingi leyfði það“ Sjá meira