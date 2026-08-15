Innlent

Þyrlan sækir slasaðan mann á Hest­fjall

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Þyrla Landhelgisgæslunnar.
Þyrla Landhelgisgæslunnar. vísir/vilhelm

Þyrla Landhelgisgæslunnar var kölluð út að Hestfjalli við Skorradalsvatn á fjórða tímanum vegna manns sem hafði dottið og slasað sig.

Að sögn Ásgeirs Erlendssonar upplýsingafulltrúa tók þyrlusveitin á loft frá Reykjavík um hálf fjögur og var komin á slysstað um fimmtán mínútum seinna.

Hinn slasaði verður fluttur til aðhlynningar á Landspítalanum.

Borgarbyggð Landhelgisgæslan

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