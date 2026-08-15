„Önnur ríki með sérþarfir hafa miklu meira vægi í þeirri umræðu“ Smári Jökull Jónsson skrifar 15. ágúst 2026 14:01 Jóhann Páll Jóhannsson er umhverfis- og orkumálaráðherra. Vísir/Vilhelm Umhverfis- og orkumálaráðherra segir engan vafa í sínum huga að möguleikar Íslands til að verja hagsmuni sína hvað varðar losunarheimildir í flugsamgöngum væru meiri innan ESB, jafnvel þó Ísland væri aðeins umsóknarríki. Rík hefð hafi myndast fyrir samstöðumenningu í stjórnarfyrirkomulagi ESB. Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis- og orkumálaráðherra, ritaði grein á vefsíðu sína í morgun þar sem hann fjallaði um viðskiptakerfi Evrópusambandsins með losunarheimildir í flugsamgöngum. Þar skrifar hann að leikreglur kerfisins séu afar óhagstæðar Íslandi vegna landfræðilegrar stöðu en þó væri ekki hægt að segja sig frá fyrirkomulaginu einhliða, án afleiðinga. Í samtali við fréttastofu í morgun segir Jóhann Páll að slíkt væru vanefndir á EES-samningum og myndi tefla markaðsaðgengi íslenskra fyrirtækja í tvísýnu. Umræðan hafi verið svipuð í tengslum við þriðja orkupakkann. „Þá var varað sérstaklega við því, meðal annars af einmitt Carl Baudenbacher að ef Ísland kæmi einhvern veginn eftir á og færi að neita að undirgangast reglur þá myndi það beinlínis setja EES-samninginn í uppnám. Hérna er þetta í rauninni ennþá skýrara,“ sagði Jóhann Páll í hádegisfréttum Bylgjunnar. Dæmi um sérlausnir Hann segir ríka hefð fyrir samstöðumenningu innan ráðherraráðs ESB, að finna lausn sem öll ríki geti sætt sig við. „Þegar kemur að svona umfangsmiklu regluverki eins og ETS-kerfið er þá getur þetta haft mjög verulega þýðingu fyrir ríki sem eru einangruð landfræðilega eða búa við sérstakar aðstæður að einhverju tagi.“ Dæmi séu um sérlausnir og málamiðlanir vegna athugasemda smærri ríkja og vissulega reyni íslensk stjórnvöld að koma sjónarmiðum sínum að snemma í lagasetningarferlinu. Í grein sinni nefnir hann dæmi um Möltu sem hafi fengið undanþágu frá þriðja orkupakkanum og jafnframt að ekki þurfi einróma samþykki í ráðherraráðinu nema á sviði utanríkis- og öryggismála sem og varðandi tiltekna skattalega þætti. „Staðreyndin er engu að síður sú að við erum ekki inni í þessu herbergi sem ráðherraráðið er. Þannig að auðvitað er það þannig að önnur ríki með einhverjar sérþarfir hafa miklu meira vægi í þeirri umræðu.“ Meiri möguleikar, jafnvel sem umsóknarríki Hvert ríki ESB á einn fulltrúa í ráðherraráði sambandsins en Jóhann Páll segir Ísland vera í dauðafæri núna þar sem Evrópusambandið sé að endurskoða ETS-regluverkið. „Það er hafið yfir allan vafa í mínum huga að möguleikar Íslands, möguleikar íslenskra stjórnvalda til þess að verja íslenska hagsmuni að hafa jákvæð áhrif, taka þátt í að hnika þessu regluverki í skynsamlega átt í samstarfi við meðal annars önnur eyríki. Þessir möguleikar okkar væru miklu, miklu meiri. Þeir væru meiri jafnvel þótt við værum ekki nema umsóknarríki, væru miklu meiri ef við værum aðildarríki.“ „Prýðileg lýðræðishátíð“ Nú þegar tvær vikur eru í að þjóðaratkvæðagreiðslan fari fram segir Jóhann Páll að niðurstaðan geti farið á hvorn veginn sem er. „Umræðan er mjög fjörug og mér finnst hún heilt yfir hafa verið heilbrigð og skemmtileg. Mér finnst hún hafa einkennst af því að það eru ekki alltaf sömu einstaklingarnir að leiða umræðuna heldur kemur fólk úr ólíklegustu þáttum og tekur þátt.“ „Mér finnst þetta bara verið prýðileg lýðræðishátíð í lok sumars og ég held að sama hver niðurstaðan verður þá verður þetta mjög mikilvæg og tímabær leiðsögn þjóðarinnar til stjórnvalda.“ Loftslagsmál Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-viðræður Flug Samgöngumál Mest lesið „Þessa vanlíðan þekkir enginn nema að hafa upplifað hana“ Innlent Skilti sem átti að fæla burt ferðamenn hefur öfug áhrif Innlent Löng röð í öryggisleitina þriðja daginn í röð Innlent Sextán ára drengur stunginn til bana í busavígslu Erlent Prófessor sakaður um ritstuld fannst látinn Erlent Sögusagnir farið af stað þegar hann sást á fundinum Innlent Hringvegurinn lokaður í gegnum Borgarnes annað kvöld Innlent Hótar að gera Hormússundið að bandarísku yfirráðasvæði Erlent Gerir aðra atlögu að Lagarfljóti um helgina Innlent Íbúar flúðu undan tónlistarhátíð Bjarkar Innlent Fleiri fréttir Lögnin komin á land en verður látin kyrr liggja „Önnur ríki með sérþarfir hafa miklu meira vægi í þeirri umræðu“ Bananastappa og hlaupbangsar á matseðlinum í tilraun tvö Velti allt á því hverjir mæti á kjörstað Allt hnífjafnt í nýjum þjóðarpúlsi og reynt aftur við Lagarfljót Hringvegurinn lokaður í gegnum Borgarnes annað kvöld Löng röð í öryggisleitina þriðja daginn í röð „Þessa vanlíðan þekkir enginn nema að hafa upplifað hana“ Leituðu manns sem átti að vera vopnaður rafbyssu Gerir aðra atlögu að Lagarfljóti um helgina „Klukkan tifar“ Skilti sem átti að fæla burt ferðamenn hefur öfug áhrif „Við hefðum viljað samráð frekar en samtal“ Bændur í baráttuhug á leið í herferð um landið Flaggskip kólumbíska sjóhersins býður almenningi um borð Enginn marktækur munur á jáurum og neiurum ESB-barátta, hiti meðal kennara og vændisskilti í Suðursveit Forsetahjónin halda til Eistlands Ökumaður á sjúkrahús eftir slys á Fljótsheiði Sögusagnir farið af stað þegar hann sást á fundinum Auglýsingar FM95BLÖ kostuðu Sýn tvær milljónir Bændur segja nei Ólafur Þór má rannsaka hlut Jóns Óttars í Samherjamálinu Skipar Eirík og Hildi sem landsréttardómara Landrisi í Öskju er lokið Nú má heita Hugríkur Húrinn og Aelía Rúa Ótímabært að hugsa um áhrif mögulegs verkfalls á sjúkraflug „Ég veit nákvæmlega hvar ég ætla að vera tólfta ágúst 2045“ „Þjóðin á rétt á að vita“ Þriggja milljarða vatnslögn skemmd: Gæti tekið tvö ár að fá nýja Sjá meira