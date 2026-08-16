Fortíð og framtíð Íslands í Evrópu á Sprengisandi Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 16. ágúst 2026 09:33 Sprengisandur hefst klukkan 10. Kristján Kristjánsson stýrir þættinum að venju. Sprengisandur er á sínum stað á Bylgjunni í dag en þar fær Kristján Kristjánsson þáttastjórnandi til sín góða gesti og ræðir við þá samfélagsmálin sem brenna á þjóðinni. Þáttur dagsins er helgaður Evrópumálum eins og svo margir þessa dagana en einvalalið gesta mætir. Fyrst ræðir Kristján við Ólaf Þ. Harðarson prófessor emeritus við Háskóla Íslands og Vilborgu Ásu Guðjónsdóttur alþjóðastjórnmálafræðing. Já- og nei-hreyfingarnar eru hnífjafnar, hvað mun ráða úrslitum, hvað hefur markað baráttuna og hvernig raðast atkvæðin eftir flokkslínum og öðrum breytum í kosningum? Síðan verður samband atvinnulífsins og Evrópu rætt. Gréta María Grétarsdóttir verkfræðingur og stjórnarkona í Já til að sjá og Bjarnheiður Hallsdóttir formaður Samtaka ferðaþjónustunnar koma og ræða andstöðu atvinnulífsins við nánara samband við Brussel. Síðast en ekki síst kemur Jón Baldvin Hannibalsson í hljóðverið og ræðir fortíð og framtíð Íslands í Evrópu. Sprengidagur Mest lesið „Bara, hvað dettur gömlu fólki í hug að gera?“ Innlent Ísraelskir ferðamenn með ógnandi tilburði á palestínsku kaffihúsi Innlent Fjöldi ökumanna á von á kæru Innlent Tólf látnir eftir að ferðamannarúta hafnaði í skurði Erlent Þrengja Reykjaveg og loka tveimur götum við Laugarnesskóla Innlent „Þessa vanlíðan þekkir enginn nema að hafa upplifað hana“ Innlent Fagnað á götum Kabúl Erlent Fimm særðust í skotárás í bandarískum háskóla Erlent Sextán ára drengur stunginn til bana í busavígslu Erlent Mundaði stólinn og lamdi gesti Innlent Fleiri fréttir Fortíð og framtíð Íslands í Evrópu á Sprengisandi Mundaði stólinn og lamdi gesti „Bara, hvað dettur gömlu fólki í hug að gera?“ Þrengja Reykjaveg og loka tveimur götum við Laugarnesskóla Fjöldi ökumanna á von á kæru Ísraelskir ferðamenn með ógnandi tilburði á palestínsku kaffihúsi Þyrlan sækir slasaðan mann á Hestfjall Miðflokksmenn helmingi líklegri til að segja já en Sjálfstæðismenn Ósátt með fyrirhugaða sameiningu lögregluembætta Grindvískir krakkar sneru aftur á völlinn Lögnin komin á land en verður látin kyrr liggja „Önnur ríki með sérþarfir hafa miklu meira vægi í þeirri umræðu“ Bananastappa og hlaupbangsar á matseðlinum í tilraun tvö Velti allt á því hverjir mæti á kjörstað Allt hnífjafnt í nýjum þjóðarpúlsi og reynt aftur við Lagarfljót Hringvegurinn lokaður í gegnum Borgarnes annað kvöld Löng röð í öryggisleitina þriðja daginn í röð „Þessa vanlíðan þekkir enginn nema að hafa upplifað hana“ Leituðu manns sem átti að vera vopnaður rafbyssu Gerir aðra atlögu að Lagarfljóti um helgina „Klukkan tifar“ Skilti sem átti að fæla burt ferðamenn hefur öfug áhrif „Við hefðum viljað samráð frekar en samtal“ Bændur í baráttuhug á leið í herferð um landið Flaggskip kólumbíska sjóhersins býður almenningi um borð Enginn marktækur munur á jáurum og neiurum ESB-barátta, hiti meðal kennara og vændisskilti í Suðursveit Forsetahjónin halda til Eistlands Ökumaður á sjúkrahús eftir slys á Fljótsheiði Sögusagnir farið af stað þegar hann sást á fundinum Sjá meira