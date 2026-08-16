Innlent

For­tíð og fram­tíð Ís­lands í Evrópu á Sprengi­sandi

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Sprengisandur hefst klukkan 10. Kristján Kristjánsson stýrir þættinum að venju.
Sprengisandur hefst klukkan 10. Kristján Kristjánsson stýrir þættinum að venju.

Sprengisandur er á sínum stað á Bylgjunni í dag en þar fær Kristján Kristjánsson þáttastjórnandi til sín góða gesti og ræðir við þá samfélagsmálin sem brenna á þjóðinni. Þáttur dagsins er helgaður Evrópumálum eins og svo margir þessa dagana en einvalalið gesta mætir.

Fyrst ræðir Kristján við Ólaf Þ. Harðarson prófessor emeritus við Háskóla Íslands og Vilborgu Ásu Guðjónsdóttur alþjóðastjórnmálafræðing. Já- og nei-hreyfingarnar eru hnífjafnar, hvað mun ráða úrslitum, hvað hefur markað baráttuna og hvernig raðast atkvæðin eftir flokkslínum og öðrum breytum í kosningum?

Síðan verður samband atvinnulífsins og Evrópu rætt. Gréta María Grétarsdóttir verkfræðingur og stjórnarkona í Já til að sjá og Bjarnheiður Hallsdóttir formaður Samtaka ferðaþjónustunnar koma og ræða andstöðu atvinnulífsins við nánara samband við Brussel.

Síðast en ekki síst kemur Jón Baldvin Hannibalsson í hljóðverið og ræðir fortíð og framtíð Íslands í Evrópu.

Sprengidagur

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið