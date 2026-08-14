Ekki er marktæktur munur á jáurum og neiurum samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallup sem gefinn var út nú í dag. Ögn fleiri eru hlynnt áframhaldandi viðræðum en munurinn er tölfræðilega minniháttar.
Ríkisútvarpið greindi frá niðurstöðum þjóðarpúlsins þar enga ályktun er hægt að draga um það hvort fleiri hyggist greiða atkvæði með eða á móti. Þjóðinni er hér um bil nákvæmlega klofin í tvennt gagnvart þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst.
Í þjóðarpúlsinum sögðust 51,5% þeirra sem tóku afstöðu að þeir myndu velja já en 48,5% nei. Það er ekki tölfræðilega marktækur munur en vikmörkin eru 2,5 prósentustig. Af þeim sem svöruðu könnuninni voru 7% enn óákveðin og 1% vildi ekki svara.
Íbúar á höfuðborgarsvæðinu eru líklegri en íbúar landsbyggðarinnar til að segja já og stuðningur er einnig meiri meðal háskólamenntaðra. Kjósendur stjórnarflokkanna og Vinstri grænna eru líklegri til að greiða atkvæði með framhaldi viðræðna en kjósendur stjórnarandstöðuflokkanna ólíklegri.
Tæplega níu af hverjum tíu sem styðja ríkisstjórnina hyggjast segja já en þeir eru aðeins 14% þeirra sem styðja ríkisstjórnina ekki.
Samkvæmt umfjöllun Ríkisútvarpsins eru Íslendingar orðnir ákveðnari í afstöðu sinni en í fyrri könnunum. Svarendum sem sögðust líklega ætla að kjósa eitt eða annað fækkaði en svarendum sem sögðust örugglega ætla að kjósa eitt eða annað fjölgaði á milli kannana.