Innlent

Ó­sátt með fyrir­hugaða sam­einingu lögregluembætta

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Vilhjálmur Árnason er bæjarstjóri Reykjanesbæjar.
Vilhjálmur Árnason er bæjarstjóri Reykjanesbæjar. Vísir

Bæjarráð Reykjanesbæjar tekur undir bókun Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum sem leggst gegn því að embætti lögreglustjórans á Suðurnesjum verði sameinað öðru lögregluembætti.

Þetta kemur fram í fundargerð bæjarráðsins sem fundaði í vikunni. Þar er vísað í bókun S. S. S. á þeirra eigin fundi.

„S. S. S. tekur undir að mikilvægt sé að starfsemi lögreglu þróist í takt við breyttar aðstæður, að samstarf lögregluembætta sé eflt og sameiginlegir innviðir nýttir þar sem slíkt leiðir sannarlega til betri þjónustu, aukins öryggis og skilvirkari nýtingar fjármuna,“ segir í bókun þeirra.

Hins vegar sé ekki hægt að líta fram hjá sérstöðu starfsemi lögreglunnar á Suðurnesjum og „því merkilega hlutverki sem embættið gegnir fyrir öryggi landsins alls“.

Verkefnin frábrugðin

Sérstaða Suðurnesjanna er einnig reifuð í bókuninni en embættið þar gegnir landamæragæslu, löggæslu og öryggismálum Íslands en Keflavíkurflugvöllur er í þeirra umdæmi. Því séu verkefni lögreglunnar á Suðurnesjum að umfangi og eðli frábrugðin verkefnum annarra.

„Samhliða almennri löggæslu í ört vaxandi samfélagi sinnir embættið umfangsmiklum verkefnum tengdum landamæraeftirliti, Keflavíkurflugvelli, alþjóðlegu samstarfi, almannavörnum og viðbrögðum við náttúruvá.

Að mati S.S.S. verður skipulag lögreglu að taka mið af þessari sérstöðu. Ekki er nægjanlegt að leggja sama skipulagslíkan að jöfnu yfir landið án þess að lagt sé sérstakt mat á þær þjóðaröryggislegu og samfélagslegu aðstæður sem eru fyrir hendi á Suðurnesjum.“

Sömuleiðis er bent á hversu mikilvægt sé að öflug stjórnun og viðbragðsgeta sé til staðar sé litið til síðustu ára á Reykjanesskaga. 

Reykjanesbær Lögreglumál

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