Ósátt með fyrirhugaða sameiningu lögregluembætta Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 15. ágúst 2026 14:41 Vilhjálmur Árnason er bæjarstjóri Reykjanesbæjar. Vísir Bæjarráð Reykjanesbæjar tekur undir bókun Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum sem leggst gegn því að embætti lögreglustjórans á Suðurnesjum verði sameinað öðru lögregluembætti. Þetta kemur fram í fundargerð bæjarráðsins sem fundaði í vikunni. Þar er vísað í bókun S. S. S. á þeirra eigin fundi. „S. S. S. tekur undir að mikilvægt sé að starfsemi lögreglu þróist í takt við breyttar aðstæður, að samstarf lögregluembætta sé eflt og sameiginlegir innviðir nýttir þar sem slíkt leiðir sannarlega til betri þjónustu, aukins öryggis og skilvirkari nýtingar fjármuna,“ segir í bókun þeirra. Hins vegar sé ekki hægt að líta fram hjá sérstöðu starfsemi lögreglunnar á Suðurnesjum og „því merkilega hlutverki sem embættið gegnir fyrir öryggi landsins alls“. Verkefnin frábrugðin Sérstaða Suðurnesjanna er einnig reifuð í bókuninni en embættið þar gegnir landamæragæslu, löggæslu og öryggismálum Íslands en Keflavíkurflugvöllur er í þeirra umdæmi. Því séu verkefni lögreglunnar á Suðurnesjum að umfangi og eðli frábrugðin verkefnum annarra. „Samhliða almennri löggæslu í ört vaxandi samfélagi sinnir embættið umfangsmiklum verkefnum tengdum landamæraeftirliti, Keflavíkurflugvelli, alþjóðlegu samstarfi, almannavörnum og viðbrögðum við náttúruvá. Að mati S.S.S. verður skipulag lögreglu að taka mið af þessari sérstöðu. Ekki er nægjanlegt að leggja sama skipulagslíkan að jöfnu yfir landið án þess að lagt sé sérstakt mat á þær þjóðaröryggislegu og samfélagslegu aðstæður sem eru fyrir hendi á Suðurnesjum.“ Sömuleiðis er bent á hversu mikilvægt sé að öflug stjórnun og viðbragðsgeta sé til staðar sé litið til síðustu ára á Reykjanesskaga. Reykjanesbær Lögreglumál Mest lesið „Þessa vanlíðan þekkir enginn nema að hafa upplifað hana“ Innlent Skilti sem átti að fæla burt ferðamenn hefur öfug áhrif Innlent Löng röð í öryggisleitina þriðja daginn í röð Innlent Sextán ára drengur stunginn til bana í busavígslu Erlent Prófessor sakaður um ritstuld fannst látinn Erlent Sögusagnir farið af stað þegar hann sást á fundinum Innlent Hringvegurinn lokaður í gegnum Borgarnes annað kvöld Innlent Hótar að gera Hormússundið að bandarísku yfirráðasvæði Erlent Gerir aðra atlögu að Lagarfljóti um helgina Innlent Velti allt á því hverjir mæti á kjörstað Innlent Fleiri fréttir Ósátt með fyrirhugaða sameiningu lögregluembætta Grindvískir krakkar sneru aftur á völlinn Lögnin komin á land en verður látin kyrr liggja „Önnur ríki með sérþarfir hafa miklu meira vægi í þeirri umræðu“ Bananastappa og hlaupbangsar á matseðlinum í tilraun tvö Velti allt á því hverjir mæti á kjörstað Allt hnífjafnt í nýjum þjóðarpúlsi og reynt aftur við Lagarfljót Hringvegurinn lokaður í gegnum Borgarnes annað kvöld Löng röð í öryggisleitina þriðja daginn í röð „Þessa vanlíðan þekkir enginn nema að hafa upplifað hana“ Leituðu manns sem átti að vera vopnaður rafbyssu Gerir aðra atlögu að Lagarfljóti um helgina „Klukkan tifar“ Skilti sem átti að fæla burt ferðamenn hefur öfug áhrif „Við hefðum viljað samráð frekar en samtal“ Bændur í baráttuhug á leið í herferð um landið Flaggskip kólumbíska sjóhersins býður almenningi um borð Enginn marktækur munur á jáurum og neiurum ESB-barátta, hiti meðal kennara og vændisskilti í Suðursveit Forsetahjónin halda til Eistlands Ökumaður á sjúkrahús eftir slys á Fljótsheiði Sögusagnir farið af stað þegar hann sást á fundinum Auglýsingar FM95BLÖ kostuðu Sýn tvær milljónir Bændur segja nei Ólafur Þór má rannsaka hlut Jóns Óttars í Samherjamálinu Skipar Eirík og Hildi sem landsréttardómara Landrisi í Öskju er lokið Nú má heita Hugríkur Húrinn og Aelía Rúa Ótímabært að hugsa um áhrif mögulegs verkfalls á sjúkraflug „Ég veit nákvæmlega hvar ég ætla að vera tólfta ágúst 2045“ Sjá meira