Bændur segja nei

95 prósent fulltrúa á Bændaþingi hafa samþykkt ályktun þess efnis að Búnaðarþing leggist gegn aðild Íslands að Evrópusambandinu og þar með að hefja á ný viðræður um aðild.
Í fréttatilkynningu þess efnis frá Bændasamtökum Íslands segir að alls hafi 55 þingfulltrúar greitt atkvæði um ályktunina í rafrænni kosningu. Af þeim hafi 52 samþykkt ályktunina, eða 94,55 prósent, einn hafnað henni, eða 1,82 prósent, og tveir skilað auðu, eða 3,64 prósent. Ályktunin sé svohljóðandi:
„Búnaðarþing Bændasamtaka Íslands, haldið í Reykjavík þann 14. ágúst 2026, telur að hagsmunir íslensks landbúnaðar séu að standa utan sameiginlegu landbúnaðarstefnu Evrópusambandsins. Af þeim sökum leggst Búnaðarþing gegn aðild Íslands að Evrópusambandinu og þar með að hefja á ný viðræður um aðild.“
Í rökstuðningi með ályktuninni segir að engum vafa sé undirorpið að íslenskur landbúnaður þyrfti að fá víðtækar varanlegar undanþágur og sérlausnir frá regluverki Evrópusambandsins ef kæmi til inngöngu Íslands í sambandið. Um það sé ekki deilt.
Meginregla Evrópusambandsins sé að aðildarríki taki upp og framfylgi sameiginlegu regluverki sambandsins í heild sinni. Undanþágur og sérlausnir innan sambandsins séu undantekning frá grundvallarforsendum aðildar og sæta almennt því skilyrði að þær séu samrýmanlegar markmiðum innri markaðarins og meginreglum þeirrar stefnu sem um ræðir og raski ekki virkni hennar.
Skýrsla milliþinganefndar Bændasamtakanna sýni að ekkert aðildarríki Evrópusambandsins hafi fengið undanþágu til að standa utan sameiginlegu landbúnaðarstefnunnar og ekkert ríki hafi fengið svo víðtækar varanlegar undanþágur frá meginregluverki stefnunnar sem jafngilda því að standa utan hennar.
„Þannig eru hverfandi líkur á því að Ísland gæti samið um svo víðtækar og varanlegar sérlausnir að þær fælu í sér að íslenskur landbúnaður stæði að verulegu leyti utan þeirrar umgjarðar sem sameiginleg landbúnaðarstefna sambandsins setur.“
Að mati Búnaðarþings sé ekki hægt að skilja á milli umræðu um aðild og aðildarviðræðna. Með því að hefja aðildarviðræður að nýju sé verið að samþykkja að hefja ferli í átt að aðild að Evrópusambandinu.
„Að mati Búnaðarþings er ekki forsvaranlegt að fara í þá vegferð þegar hverfandi líkur eru á niðurstöðu sem réttlætir þá miklu óvissu sem viðræðuferlið myndi skapa fyrir íslenskan landbúnað. Þegar engar trúverðugar lausnir eru í sjónmáli er hvorki ábyrgt né skynsamlegt að leggja atvinnugreinina undir slíka áhættu.“