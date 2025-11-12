Innlent

Borgin hafi gert úr­bætur en sólin sé aðal­vanda­málið

Smári Jökull Jónsson skrifar
Bjarni Rúnar er deildarstjóri samgangna hjá Reykjavíkurborg og segir sólina eitt helsta vandamálið á gatnamótum Kirkjuteigar og Reykjavegar þar sem tvö slys hafa orðið á skömmum tíma.
Deildarstjóri hjá Reykjavíkurborg segir gatnamót við Laugarnesskóla standast ítrustu hönnunarviðmið með tilliti til umferðaröryggis en í gær var ekið á barn í annað sinn á skömmum tíma á gatnamótum Kirkjuteigs og Reyjavegar. Hann segir ýmsar úrbætur hafa verið framkvæmdar á síðustu árum.

Slysið við Laugarnesskóla í gær er annað slysið á nákvæmlega sama stað á skömmum tíma. Í bæði skiptin var ekið á börn sem voru á leið yfir gangbraut og í kvöldfréttum Sýnar gagnrýndi formaður foreldrafélags Laugarnesskóla borgaryfirvöld og sagði gatnamótin slysagildru sem oft væri búið að ræða um við borgina. 

Bjarni Rúnar Ingvarsson, deildarstjóri samganga hjá Reykjavíkurborg, segir gatnamótin hafa verið til umræðu hjá borginni og úrbætur gerðar á síðustu árum. Erftt sé þó að sjá hvernig bæta eigi aðstæður á þessu svæði.

„Við tökum undir það sem fram kom í viðtali við lögregluna í gær um að við teljum ekki endilega víst, að við nákvæmlega þessar aðstæður, að það hefði stöðvað ökumanninn að það væru umferðarljós við þverunina,“ sagði Bjarni í hádegisfréttum Bylgjunnar.

Þarf að forgangsraða vegna skorts á fjármagni

Hann segir að skoða þurfi hvort bregðast þurfi frekar við.

„Við skoðum eftir öll slys sem verða hvort það sé ástæða til að laga og hvað þurfi að gera til að slys verði ekki. Við öndum léttar yfir því í dag að í báðum slysunum gengu fórnarlömbin nokkuð heil á húfi frá þó andlega hliðin sé að einhverju leyti sködduð.“

Hann segir aðalvandamálið á þessum stað vera sólina sem valdi slysahættu. Hann segir að borgin haldi úti grunni þar sem slys séu skráð og upplýsingar settar inn þar sem vitað sé að öryggi sé ábótavant.

„Þegar slys verða þá metum við hvort ástæða sé að bæta við punkti eða endurskoða þessa vefsjá en almennt reynum við að koma í veg fyrir slys áður en þau verða með því að meta líkur á slysum. Það er farið í töluverðan fjölda umferðaröryggisbætandi aðgerða á hverju ári en því miður er fjármagn í þann lið ekki meira en svo að það þarf að forgansraða.“

Ekki komið til tals að manna gæslu

 Erfitt sé þó að koma algjörlega í veg fyrir slys.

„Við höfum farið í töluverða aðgerðir þar sem gönguþverun var upphækkuð og lýsing bætt og hún fyllir öll ítrustu hönnunarviðmi sem miðað er við í dag. Aðalvandamálið er þegar sólin er lágt á lofti, bæði slysin verða í kringum tvöleytið þegar sólin skín beint niður Reykjaveginn og þau sem keyra upp fá sólina beint í augun.“

Foreldrar stóðu vaktina við gatnamótin í morgun og aðstoðuðu börn að komast leiðar sinnar á öruggan hátt. Bjarni segir jákvætt þegar fólk láti sig nærumhverfi sitt varða og hann skilji vel viðbrögð foreldra. Ekki hafi verið rætt hvort borgin kom að slíkum aðgerðum.

„Það er samtal sem við þurfum að eiga með skóla- og frístundasviði. Það hefur ekki komið til tals frá okkar bæjardyrum séð.“

