Borgin hafi gert úrbætur en sólin sé aðalvandamálið Smári Jökull Jónsson skrifar 12. nóvember 2025 11:51 Bjarni Rúnar er deildarstjóri samgangna hjá Reykjavíkurborg og segir sólina eitt helsta vandamálið á gatnamótum Kirkjuteigar og Reykjavegar þar sem tvö slys hafa orðið á skömmum tíma. Vísir/Arnar/Vilhelm Deildarstjóri hjá Reykjavíkurborg segir gatnamót við Laugarnesskóla standast ítrustu hönnunarviðmið með tilliti til umferðaröryggis en í gær var ekið á barn í annað sinn á skömmum tíma á gatnamótum Kirkjuteigs og Reyjavegar. Hann segir ýmsar úrbætur hafa verið framkvæmdar á síðustu árum. Slysið við Laugarnesskóla í gær er annað slysið á nákvæmlega sama stað á skömmum tíma. Í bæði skiptin var ekið á börn sem voru á leið yfir gangbraut og í kvöldfréttum Sýnar gagnrýndi formaður foreldrafélags Laugarnesskóla borgaryfirvöld og sagði gatnamótin slysagildru sem oft væri búið að ræða um við borgina. Bjarni Rúnar Ingvarsson, deildarstjóri samganga hjá Reykjavíkurborg, segir gatnamótin hafa verið til umræðu hjá borginni og úrbætur gerðar á síðustu árum. Erftt sé þó að sjá hvernig bæta eigi aðstæður á þessu svæði. „Við tökum undir það sem fram kom í viðtali við lögregluna í gær um að við teljum ekki endilega víst, að við nákvæmlega þessar aðstæður, að það hefði stöðvað ökumanninn að það væru umferðarljós við þverunina,“ sagði Bjarni í hádegisfréttum Bylgjunnar. Þarf að forgangsraða vegna skorts á fjármagni Hann segir að skoða þurfi hvort bregðast þurfi frekar við. „Við skoðum eftir öll slys sem verða hvort það sé ástæða til að laga og hvað þurfi að gera til að slys verði ekki. Við öndum léttar yfir því í dag að í báðum slysunum gengu fórnarlömbin nokkuð heil á húfi frá þó andlega hliðin sé að einhverju leyti sködduð.“ Hann segir aðalvandamálið á þessum stað vera sólina sem valdi slysahættu. Hann segir að borgin haldi úti grunni þar sem slys séu skráð og upplýsingar settar inn þar sem vitað sé að öryggi sé ábótavant. „Þegar slys verða þá metum við hvort ástæða sé að bæta við punkti eða endurskoða þessa vefsjá en almennt reynum við að koma í veg fyrir slys áður en þau verða með því að meta líkur á slysum. Það er farið í töluverðan fjölda umferðaröryggisbætandi aðgerða á hverju ári en því miður er fjármagn í þann lið ekki meira en svo að það þarf að forgansraða.“ Ekki komið til tals að manna gæslu Erfitt sé þó að koma algjörlega í veg fyrir slys. „Við höfum farið í töluverða aðgerðir þar sem gönguþverun var upphækkuð og lýsing bætt og hún fyllir öll ítrustu hönnunarviðmi sem miðað er við í dag. Aðalvandamálið er þegar sólin er lágt á lofti, bæði slysin verða í kringum tvöleytið þegar sólin skín beint niður Reykjaveginn og þau sem keyra upp fá sólina beint í augun.“ Foreldrar stóðu vaktina við gatnamótin í morgun og aðstoðuðu börn að komast leiðar sinnar á öruggan hátt. Bjarni segir jákvætt þegar fólk láti sig nærumhverfi sitt varða og hann skilji vel viðbrögð foreldra. Ekki hafi verið rætt hvort borgin kom að slíkum aðgerðum. „Það er samtal sem við þurfum að eiga með skóla- og frístundasviði. Það hefur ekki komið til tals frá okkar bæjardyrum séð.“ Samgönguslys Reykjavík Lögreglumál Umferðaröryggi Grunnskólar Mest lesið Efnaðir Ítalir sagðir hafa myrt fólk í Sarajevo sér til ánægju Erlent Áralangur misskilningur um losunarmarkmið Íslands Innlent Á leið í frí en hvergi nærri hættur Innlent Framsókn vill endurskoða tilmæli borgarinnar um barnaafmæli Innlent Svaf værum blundi í hengirúmi á safni í miðborginni Innlent Tilfærslan feli í sér ábyrgðaryfirlýsingu Innlent Dóra Björt hætt við formannsframboðið Innlent Mögulega ellefu milljarðar í boði en áhugi ráðherra furðulega lítill Innlent „Kostnaður við íþróttaiðkun barna er orðinn gríðarlegur“ Innlent Óskar eftir fundi með Apple Innlent Fleiri fréttir Borgin hafi gert úrbætur en sólin sé aðalvandamálið Ofbeldi gegn öldruðum færist í aukana og réttindi fatlaðra loks lögfest Óskar eftir fundi með Apple Ekkert vesen á hrjótandi gesti í Sjóminjasafninu Dóra Björt hætt við formannsframboðið Á leið í frí en hvergi nærri hættur Fundur fólksins veglegur í ár Framsókn vill endurskoða tilmæli borgarinnar um barnaafmæli Áralangur misskilningur um losunarmarkmið Íslands Svaf værum blundi í hengirúmi á safni í miðborginni Símar í grunnskólum og brottfararstöðvar á herðum nefnda Tilfærslan feli í sér ábyrgðaryfirlýsingu Hægt verði að aka yfir brúna næsta sumar „Kostnaður við íþróttaiðkun barna er orðinn gríðarlegur“ Mögulega ellefu milljarðar í boði en áhugi ráðherra furðulega lítill Nýtt fyrirtæki í Grindavík með 24 starfsmenn Ofbeldi sem söluvara undirstriki mikilvægi samstarfs þvert á landamæri Willum íhugar formannsframboð Flokkur Ingu tapaði fjörutíu milljónum „Þessi mál hafa verið ólestri í alltof, alltof langan tíma“ Óttast hvað þurfi að gerast til að gangbrautin verði löguð Glæpahópar horfa til íslenskra barna og ofbeldisverk til sölu Fresta skurðaðgerðum vegna inflúensufaraldurs Íslensk stjórnvöld viðurkenndu brot „Jafnvel Kringvarpið í Færeyjum flytur fréttir á ensku“ Ekið á börn í annað sinn á sama tíma og sama stað Skjálftum fækkar og kvikan hægir á sér Foreldrar í Garðabæ hvumsa yfir æfingagjöldum Uppgötvuðu svikin á fimmtudegi og kærðu aðfaranótt laugardags Verða með leiðtogaprófkjör 31. janúar Sjá meira