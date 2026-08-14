Halla Tómasdóttir forseti Íslands fer með eiginmanni sínum Birni Skúlasyni í ríkisheimsókn til Eistlands í næstu viku.
Forseti Eistland, Alar Karis, og eiginkona hans Sirje Karis, bjóða til þessarar heimsóknar. Í tilkynningu frá forsetaembættinu segir að markmið heimsóknarinnar sé að styrkja hin góðu tengsl landanna tveggja, meðal annars á sviði tækni og menntamála.
Í fylgdarliði forseta er Logi Már Einarsson, menningar-, nýsköpunar- og háskólaráðherra, ásamt opinberri sendinefnd. Viðskiptasendinefnd fer sömuleiðis með, leidd af Íslandsstofu, og tekur þátt í dagskrá með þarlendum fyrirtækjum.
Eistnesku forsetahjónin bjóða íslensku forsetahjónin formlega velkomin til Eistlands á ráðhússtorginu í Tallinn að morgni miðvikudagsins 19. ágúst. Þar verður lagður blómsveigur að minnismerki um sjálfstæðisbaráttu eistnesku þjóðarinnar. Í kjölfarið eiga forsetarnir fund í forsetahöllinni ásamt opinberum sendinefndum landanna. Um hádegisbil taka forsetarnir þátt í samtali um gervigreind til góðs á viðburði á vegum viðskiptasendinefnda landanna.
Forseti og fylgdarlið snæða að því loknu miðdegisverð í boði forsætisráðherra Eistlands, Kristen Michal. Síðdegis heimsækir forseti meðal annars þinghúsið í Tallinn og fundar með forseta eistneska þingsins, Lauri Hussar. Dagskrá dagsins lýkur með hátíðarkvöldverði í boði eistnesku forsetahjónanna í Arvo Pärt menningarmiðstöðinni í Laulasmaa.
Annar dagur heimsóknarinnar, fimmtudagurinn 20. ágúst, er Dagur endurreisnar sjálfstæðis Eistlands. Mun forseti Íslands taka þátt í hátíðarhöldum í tilefni þess að 35 ár eru liðin frá þeim sögulegu tímamótum. Meðal dagskrárliða er fánahylling í Kuberneri-garðinum og heimsókn í sjónvarpsturninn í Tallinn sem varð tákn um baráttu Eistlendinga gegn sovéskum hersveitum. Forsetahjón og fylgdarlið sækja einnig hátíðarfund eistneska þingsins og hóps eftirlifandi stjórnmálamanna sem samþykktu sjálfstæðisyfirlýsinguna árið 1991. Forseti Íslands flytur þar ávarp ásamt formanni hópsins, forseta Eistlands og þingforsetum Eystrasaltslandanna þriggja. Hún mun einnig ávarpa gesti í árvissri móttöku sem Eistlandsforseti býður til í Rósagarðinum við forsetahöllina um kvöldið.
Dagskrá heimsóknarinnar lýkur föstudaginn 21. ágúst. Um morguninn heimsækja forsetahjón og fylgdarlið menntaskóla sem nýtir nýstárlegar kennsluaðferðir tengdar gervigreind. Einnig verða þau viðstödd hátíðlega athöfn á Íslandstorginu í Tallinn laust eftir hádegi.