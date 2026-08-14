Netverslanir með áfengi áætla að allt að 100 þúsund manns kaupi áfengi af öðrum smásölum hér á landi en ÁTVR. Nýleg könnun Gallup sýnir að um þrjátíu prósent aðspurðra segjast hafa keypt áfengi í gegnum vefverslun og tæplega sextíu prósent ef einungis er horft til fólks á aldrinum 20 til 39 ára. Tölur verslananna sjálfra benda til þess að hlutfallið sé enn hærra.
Þetta segir í fréttatilkynningu vegna nýju herferðarinnar „Þriðji hver, verslar hér“, sem sjálfstæðar sérvöruverslanir með áfengi, í samvinnu við Samtök verslunar og þjónustu, hafa ýtt úr vör. Herferðinni er ætlað er að draga athygli að þeirri staðreynd að Íslendingar hafi nú þegar valið meira valfrelsi þegar kemur að áfengiskaupum en viðskipti við íslenska ríkið.
Aðstandendur herferðarinnar telja að sá mikli fjöldi sem kaupir áfengi í smásölu af öðrum en ÁTVR sýni hversu mikil breyting hefur nú þegar orðið á því hverjir selja áfengi hér á landi. Á sama tíma hafi heildarneysla Íslendinga á áfengi minnkað um 11 prósent frá árinu 2021, samkvæmt mælingum Hagstofu Íslands.
„Núverandi löggjöf gerir ráð fyrir að erlendir aðilar geti selt áfengi í gegnum vefverslun og sent til Íslands en gerir ekki ráð fyrir þessum möguleika fyrir íslensk fyrirtæki. Með einfaldri lagfæringu á lagarammanum megi leysa úr þessu ósamræmi og tryggja að almenningur geti áfram haft þetta valfrelsi sem fólk er, að mati aðstandenda herferðarinnar, sýnir með viðskiptum sínum að það vilji hafa. Um leið væri með lagabreytingu hægt að ná betur utan um markaðinn, umgjörðina og eftirlit með starfseminni.“
Á grundvelli núverandi löggjafar hefur einn forsvarsmaður netverslunar með áfengi, Vilhjálmur Forberg Ólafsson í Smáríkinu, verið sakfelldur fyrir brot á áfengislögum fyrir að selja eina belju af hvítvíni.
Þá greindi Vísir frá því í gær að eigendur annarrar netverslunar með áfengi hefðu verið ákærðir fyrir brot á sömu lögum.
Þá segir í tilkynningu að á síðasta þingi hafi níu þingmenn Viðreisnar lagt fram frumvarp sem ætlað var að heimila netverslun með áfengi, en ekki hafi náðst að ljúka umræðu um það fyrir þinglok. Sú leið sem þar var lögð til sé svipuð og var nýlega farin í Finnlandi en allar Norðurlandaþjóðirnar hafi verið að stíga hæg skref í átt til aukins valfrelsis á sama tíma og áfengisneysla hafi almennt farið minnkandi, meðal annars hjá ungu fólki.
„Það er okkar skoðun að það sé hægt að taka lítil skref í einu. ÁTVR og sjálfstæðar sérverslanir sem nýta frjálsa vefverslun á EES-svæðinu eiga að geta lifað í sátt og samlyndi. Þjóðin hefur alltaf tekið skrefin á undan löggjafanum þegar kemur að áfengislöggjöf. Bjór var drukkinn á Íslandi áður en Alþingi leyfði það. Fólk kýs í dag að versla af öðrum en bara ÁTVR og það kann að meta valfrelsið. Veruleikinn er þessi og öll umræða um að fara aftur á bak í þeirri þróun er ekki raunhæf að okkar mati,“ segir Benedikt,“ er haft eftir Benedikt S. Benediktssyni, framkvæmdastjóra SVÞ.
Þingmaður Flokks fólksins segir vefverslun með áfengi vera skýrt brot á áfengislögum. Hann ræddi málið við þingmann Sjálfstæðisflokksins, sem segist ekki deila þeirri skoðun með honum, í Sprengisandi í morgun.
Hildur Sverrisdóttir þingmaður Sjálfstæðisflokksins er flutningsmaður frumvarps um breytingu á lögum um netverslun með áfengi sem hún leggur fram í dag. Í frumvarpinu er lagt til að heimilað verði að starfrækja vefverslun með áfengi í smásölu til neytenda.