Þór/KA sótti sterkan sigur þegar liðið sótti Víking heim á Heimavöll hamingjunnar í Fossvoginum í 15. umferð Bestu-deildar kvenna í fótbolta í kvöld. Sigurinn fjarlægir Þór/KA frá fallsvæðinu en Víkingur er í vondum málum á botninum.
Víkingur var fyrir leikinn í dag á botni deildarinnar með 11 stig en þar fyrir ofan var Valur með 13 stig og Þór/KA í sætinu fyrir ofan fallsvæðið með 15 stig.
Hildur Anna Birgisdóttir náði forystunni fyrir Þór/KA með laglegu marki sínu eftir tæplega tíu mínútna leik. Hulda Ósk Jónsdóttir fann þá Hildi Önnu með hnitmiðaðri sendingu sinni og Hildur Anna skoraði með góðu skoti sem Telma Ívarsdóttir réði ekki við.
Víkingur náði hægt og bítandi tökum á leiknum og var meira með boltann það sem eftir lifði fyrri hálfleiksins. Áður en Þór/KA komst yfir fékk Dagný Rún Pétursdóttir gott færi eftir góða fyrirgjöf frá Selmu Dögg Björgvinsdóttur en Dagný Rún setti boltann framhjá.
Þá fékk Jasmín Erla Ingadóttir upplagt marktækifæri eftir rúmlega hálftíma leik. Jasmín Erla gerði þá vel í að vinna boltann á stórhættulegum stað en brást bogalistin í slútti sínu.
Undir lok fyrri hálfleiks tvöfaldaði síðan Erin Flurey forskot norðankvenna. Erin slapp ein í gegnum vörn Víkings en það var Hildur Anna sem setti hana í gegn. Erin kláraði færið af stakri prýði og Þór/KA 2-0 yfir í hálfleik.
Sama leikmynd var í seinni hálfleik og þeim fyrri. Víkingur var heilt yfir sterkari aðilinn, fékk að vera með boltann meira og leikmenn heimaliðsins reyndu hvað þær gátu til þess að brjóta á bak aftur þéttan varnarmúr Þórs/KA.
Víkingi tókst hins vegar ekki að finna glufur á vörn gestanna nógu oft og ekki netmöskvana þegar það gerðist. Það var svo Hulda Ósk Jónsdóttir sem gerði út um leikinn með þriðja marki Þórs/KA þegar rúmur stundarfjórðungur var eftir af leiknum.
Hildur Anna tók þá fína hornspyrnu og Hulda Ósk skoraði með smekklegri hælspyrnu. Niðurstaðan 3-0 sigur Þórs/KA sem gerir það að verkum að Víkingur vermir botnsætið með 11 stig, Valur er í næstneðsta sæti með 13 stig. Fram hefur 16 stig í áttunda sæti og Þór/KA og Þróttur eru jöfn að stigum með 18 stig í sjötta til sjöunda sæti.
„Þetta var mikilvægur sigur og við þurftum að hafa mikið fyrir honum. Leikmenn mínir lögðu allt í verkefnið og uppskáru eins og þær sáðu. Við vorum kannski að söffera full mikið og í of langan tíma. Það er sterkt að halda hreinu og vinna,“ sagði Aðalsteinn Jóhann Friðriksson, þjálfari Þórs/KA sigurreifur.
„Það er gaman að sjá Hildi Önnu vaxa og taka sér meira og meira hlutverk í liðinu. Hildur Anna er með hátt fótbolta IQ og það sýndi sig vel í þessum leik.
Hún og allir leikmenn liðsins og liðið allt bara er að vaxa með hverju verkefninu og nú er bara markmiðið að koma okkur í efri hlutann,“ sagði Aðalsteinn Jóhann um Hildi Önnu sem lagði þung lóð á vogarskálina í þessum leik.
„Mér finnst vera stígandi í okkar spilamennsku og varnarleikurinn er orðinn mjög þéttur og góður. Við getum gert betur í sóknarleiknum og við munum vinna í því í framhaldinu auk þess að viðhalda því sem við höfum verið að gera vel varnarlega,“ sagði hann um framhaldið.
„Að mínu mati var allt önnur ára í liðinu í þessum leik en í tapinu á móti Val. Hugarfarið var mun jákvæðara og meira hugrekki í að halda boltanum og vilji í að sækja á markið þegar við náðum að losa pressuna,“ sagði Einar Guðnason, þjálfari Víkings, borubrattur.
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Dagný Rún hefði átt að fá vítaspyrnu þegar hún var felld í vítateig Þórs/KA í upphafi leiks. Á hinum enda vallarins var það Hildur Anna sem gladdi augað með tilþrifum sínum.
Stjörnur og skúrkar
Hildur Anna var síógnandi í sóknarleik Þórs/KA og oftar en ekki potturinn og pannan í þeim sóknaraðgerðum norðanliðsins þar sem gestirnir náðu að valda usla. Hildur Anna skoraði fyrra markið og lagði upp það seinna.
Arna Sif Ásgrímsdóttir batt saman þétta vörn Þór/KA sem gaf fá færi á sér. Hulda Ósk Jónsdóttir gerði vel þegar hún átti stoðsendinguna í marki Hildar Önnu.
Erin Flurey gerði vel í að halda boltanum í fremstu víglínu og skapaði nokkrum sinnum góðar stöður fyrir sig og samherja sína. Kláraði færið vel í markinu sem hún skoraði.
Dagný Rún var hættulegust í sóknarleik Víkings en hún átti heimtingu á vítaspyrnu í upphafi leiksins.
Dómarar leiksins
Dómarar leiksins, þau Bríet Bragadóttir, Tijana Krstic, Ingibjörg Garðarsdóttir Briem og Hallgrímur Viðar Arnarson, höfðu ágætis tök á þessum leik en flautuðu kannski aðeins of mikið og leikurinn var stundum stöðvaður að óþörfu.
Eins og áður segir voru Víkingar svo sviknir um vítaspyrnu í upphafi leiks.
Stemming og umgjörð
Orri Hjaltalín, harðduglegur vallarstarfsmaður Víkings, sá til þess að völlurinn var rennisléttur, blautur og í eins góðu ásigkomulagi og nokkur kostur er. Orri var aftur á móti of duglegur eftir leik og truflaði viðtal með látunum í fjórhjóli sínu.
Orri baðst auðmjúklega afsökunar og var afsökunarbeiðni hans að sjálfsögðu vel tekið og honum fyrirgefið hratt og vel.
Nokkuð vel var mætt í rjómablíðuna sem Fossvogurinn bauð upp á eins og vanalegt er og stemmingin bara með besta móti.