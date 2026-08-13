Í hádegisfréttum gerum við upp almyrkvann sem skall á síðdegis í gær sem þúsundir fylgdust með víðsvegar um vesturhelming landsins.
Við ræðum við bæjarstjórann í Snæfellsbæ sem segir að mikil hamingja ríki í sveitarfélaginu með hvernig til tókst í gær. Umferðin er einnig sögð hafa gengið smurt fyrir sig.
Þá fjöllum við um Angjelin Sterkaj sem er laus úr haldi eftir að hafa setið af sér um þriðjung sextán ára fangelsisdóms sem hann fékk í Rauðagerðismálinu svokallaða á sínum tíma.
Að auki ræðum við við Þorstein Víglundsson formann Samtaka iðnaðarins sem vísar því á bug að forsendur kjarasamninga séu brostnar.
Í sportinu fjöllum við svo um toppbaráttuna í Bestu deild kvenna og tökum Evrópuboltan í kvöld einnig fyrir.