Alin upp við að skrifa frekar skilaboð en að hringja Lovísa Arnardóttir skrifar 13. ágúst 2026 10:13 Embla Bachmann ásamt bókinni Stelpur stranglega bannaðar sem hún gaf út árið 2023. Vísir/Ívar Fannar Embla Bachmann, rithöfundur og dagskrárgerðarkona, segir mörgu ungu fólki þykja þægilegra að svara skilaboðum en símtölum því það hafi þá tíma til að hugsa svar sitt. Sjálf þjálfaði hún sig í símtölum og þykir þau ekki tiltökumál í dag. Embla var til viðtals í Bítinu um símtalafælni ungs fólks. „Ég þurfti að þjálfa mig í þessu. Ég vinn við það að heyra í fólki og þá komst ég að því að þetta er aðeins fljótlegri leið, allavega með fullorðið fólk,“ segir hún en að hennar upplifun sé að þetta sé kynslóðaskipt. Hún, og hennar kynslóð, sé alin upp við það að senda skilaboð á ólíkum miðlum eins og SnapChat og öðrum samfélagsmiðlum. „Við hreinlega erum alin upp við að skrifa frekar skilaboð en að hringja,“ segir Embla. Hún segist muna eftir heimasímanum og að hún hafi ekki mátt hringja í vinkonur sínar fyrr en klukkan 11 um helgar. „En upp úr sjöunda bekk eru þetta bara skilaboð.“ Hún segir það alveg koma fyrir að hún hringi í vini sína eða vinkonur en það sé persónubundið og fari eftir því hvort einstaklingurinn sé fljótari að svara í skilaboðum eða símtali og hvort þeim þyki það þægilegt. „Ég á vinkonur sem eru miklu fljótari að svara skilaboðum,“ segir hún og að það gildi til dæmis ef fólk er upptekið hvort á sínum tímanum. Geta svarað á eigin forsendum „Ef ég á lausa stund í vinnunni og hringi í vinkonu mína sem er í vinnunni þá getur hún ekki svarað og öfugt, en ef ég sendi henni skilaboð á meðan ég er laus getur hún kíkt á þau á meðan hún er laus,“ segir hún. Það sé líka hægt að opna skilaboðin og svara þeim á sínum forsendum og skrifa. Embla segir raddskilaboðin milliveg, það sé hægt að opna þau þegar þú hefur tíma og þú getur hugsað svar. „Ég veit að mörgum vina minna finnst það þægilegt, þá geturðu hlustað á skilaboðin oft, án þess að biðja aðilann að endurtaka sig,“ segir hún og að þá hafi fólk tíma og rými til að til dæmis kíkja í dagatalið og svara svo. Má alveg hringja Embla segir að það megi alveg hringja og að þetta sé að einhverju leyti mýta. Fólk sem hún hafi talað við í aðdraganda viðtalsins hafi verið jákvætt fyrir því en tekur þó aftur fram að það sé algjörlega persónubundið. „Margir eru tregir að svara fyrirtækjanúmerum, ókunnugum númerum,“ segir hún og að sjálf sé hún mjög snögg að setja inn númerið á ja.is til að sjá hver er að hringja og ákveði þá hvort hún ætli að svara. Hún segist meira til í að svara ef númerið er GSM-númer. „Ef maður þekkir aðilann vel þá er maður alveg til í að hringjast á milli,“ segir hún. Bítið Símanotkun barna Tækni Fjarskipti Mest lesið Angjelin Sterkaj laus úr haldi og sendur til Albaníu Innlent Stúlkan breytti frásögninni og Högna sleppt úr fangelsi Innlent Hvað á að gera við sólmyrkvagleraugun? Innlent Olíuborunum á Grænlandi frestað eftir viðræður við stjórnvöld Erlent Leavitt hættir hjá Trump Erlent „Þú færð mig ekki til að segja já við þessu“ Innlent ICE-liðar fá rafmagnshanska Erlent Maðurinn sem fannst látinn var íslenskur Innlent Stefna Trump vegna sölu á samfélagsmiðlafærslum hans Erlent Telur mikilvægi Viðreisnar aukast ef viðræðum verður hafnað Innlent Fleiri fréttir Alin upp við að skrifa frekar skilaboð en að hringja „Þú færð mig ekki til að segja já við þessu“ Telur mikilvægi Viðreisnar aukast ef viðræðum verður hafnað Angjelin Sterkaj laus úr haldi og sendur til Albaníu Stúlkan breytti frásögninni og Högna sleppt úr fangelsi Bíll við bíl á Snæfellsvegi Myndaveisla: Fjölmenni á Seltjarnarnesi Hvað á að gera við sólmyrkvagleraugun? Almyrkvinn allsráðandi í kvöldfréttum Sýnar Maðurinn sem fannst látinn var íslenskur Bein útsending: Almyrkvi á sólu Vona að skýin víki fyrir sólinni eins og þau gerðu í Texas Kristrún þurfi að stíga upp – Ólafur beri ábyrgð á Nei-inu Norðurljós, almyrkvi og stjörnuhrap allt sama daginn sé fallegur möguleiki „Alskýjaður almyrkvi er líka mögnuð og merkileg upplifun“ Loka Hvalfjarðargöngunum ef umferð verður of mikil Spennan magnast á almyrkvadegi Tveir handteknir erlendis vegna manndrápsins Klukkan hvað þarf að vera kominn út til að missa ekki af almyrkvanum? Einn fluttur á sjúkrahús og eldurinn slökktur Mannfjöldinn á Vestfjörðum margfaldast vegna almyrkvans Nóg af bílastæðum á Breiðavík en ekki á Rauðasandi og Bjargtöngum Viðbúnaður vegna eldsvoða í Grafarvogi Umferðarstýring gangi vel og ökumenn hlýði einstefnu Tólf hundruð ferðamenn fluttir í rútum á Snæfellsnes Vegfarendur gefi sér góðan tíma til ferðalaga í dag Tveir handteknir í tengslum við heimilisofbeldi Vaktin: Almyrkvi á sólu á Íslandi Ferðamenn koma til að spyrja eftir hundinum Maðurinn fundinn Sjá meira