Vona að skýin víki fyrir sólinni eins og þau gerðu í Texas

Gestir á Eclipse tónlistarhátíðinni á Hellissandi eru öllu viðbúin en vongóð um að það sjáist til sólar á meðan sólmyrkva stendur. Þúsundir innlendra og erlendra gesta eru nú samankomnar á Hellissandi á tónlistarhátíðinni Iceland Eclipse. Berghildur Erla Bernharðsdóttir fréttamaður og Bjarni Einarsson tökumaður hafa rætt við gesti í dag.
Þau hittu til dæmis Javi frá Guatemala sem er á Íslandi að selja kakó, matcha og kaffi frá Gvatemala. Hann segist hafa komið til Íslands vegna sólmyrkvans og sé glaður að hafa fengið tækifæri bæði til að kynna vörur sem framleiddar eru í hans heimalandi og til að sjá sólmyrkvann.
Þá hittu þau einnig Elisu, sem býr í Kaliforníu en er frá Flórída, og Pruitt frá San Diego.
„Ég fór að sjá Texas-sólmyrkvann og við ákváðum að koma fyrir um ári síðan,“ segir Elisa.
Hún segist alltaf klæða sig upp fyrir tónlistarhátíðir.
„Konur mega vera í dragi eins og karlar og þetta er mitt drag. Ég á mér persónu og mitt andadýr er kisa með fjögur eyru. Þú munt sjá mig skarta öllum litum regnbogans,“ segir hún.
Pruitt segist vilja nota tækifærið á svona hátíð til að klæðast litum.
Elisa er vongóð um að það birti til meðan á sólmyrkvanum stendur. Það hafi gerst í Texas og hún voni að það gerist aftur.
„Það var verra, það voru fleiri ský og allir biðu og svo opnaðist lítið gat og maður gat séð sólina fullkomlega, maður gat séð sólmyrkvann fullkomlega, og svo um leið og þetta var búið lokaðist það aftur,“ segir hún og að það hafi byrjað að hellidemba um leið.
Elisa og Pruitt eru verulega ánægð með Íslandsferðina og hafa heimsótt alla helstu ferðamannastaðina. Þá finnst þeim ánægjulegt hversu vinalegir allir hafa verið.
Karólína er búsett á Hellissandi og hefur búið þar í tvö ár. Hún keypti sér hús á Hellissandi fyrir tveimur árum á mjög rólegum stað og segir breytinguna síðustu vikur á bænum gífurlega.
„Svo mætti sólmyrkvi og þrjú þúsund manns.“
Hún segist í fyrstu ekki hafa ætlað að vera heima en vinkona hennar hafi svo sannfært hana um að þær yrðu að vera heima hjá henni, fyrst þetta væri beint fyrir ofan heimili hennar.
„Breytingin er söguleg. Það er gaman að taka þátt í þessu,“ segir hún og bætir við að skipuleggjendur hafi gefið öllum íbúum armband.
Ástrós Erla Benediktsdóttir listamaður hefur séð um ýmsar athafnir á hátíðinni.
„Ég kom inn sem dansari og sé um ritualin fyrir sólmyrkvann og þetta fallega móment. Svo var ég líka á opnunarhátíðinni að ákalla náttúruvættina.“
Ástrós segir athafnirnar tengja við náttúruna, himnana, andana og vættirnar á landinu, álfana og dvergana og fá alla saman til að vinna saman.
Ástrós segir opnunarhátíðina hafa verið vel sótta og hún búist við því að í kvöld á athöfninni verði flestir hátíðargestir.
„Það er aðalathöfnin og öllum er boðið að vera með í ákveðnum hlutum athafnarinnar, en á sólmyrkvanum sjálfum erum við að taka inn og leyfa okkur að hlusta á okkur sjálf.“
Spurð hvort fólk skynji meira á Hellissandi en augun nema segist Ástrós skynja hvar sem er en það sé stórt móment þegar mikið af fólki kemur saman. Í sameiningu búi þau til ásetning og í sólmyrkvanum fái þau tækifæri til að stíga inn í sig sjálf. Það þurfi ekki efni til að gera þetta, heldur sé hægt að gera þetta sjálf á hverjum degi.
Hún segist ætla að bjóða fólki að finna þetta á hátíðinni.
Freyja og Isabel eru frá Los Angeles en faðir þeirra er frá Íslandi. Freyja segir þær hafa verið hér um jólin og þá hafi þær byrjað að hugsa um að koma en svo ákveðið sig fyrir tveimur mánuðum.
Fjölskyldan hafi verið saman hér um jólin en þær tvær núna.
„Við erum að vona að það létti til og höfum sterka tilfinningu fyrir því að það gerist,“ segir Isabel og að það hafi létt til í kringum fimm í gær.
Þær segjast ekki endilega verða fyrir vonbrigðum sjái þær ekki til sólmyrkvans því landslagið sé svo fallegt. Þær segja að upplifunin verði alltaf mögnuð því það verði myrkur.
Jóna Elísabet Ottesen, skipuleggjandi barnahátíðarinnar Kátt, skipuleggur barnasvæðið fyrir gesti hátíðarinnar. Svæðið er afmarkað og þau geta farið í smiðjur, tónheilun, fengið barnanudd og sögustund. Börnin hafi fengið fræðslu frá starfsfólki NASA um stjörnurnar og alheiminn og svo getað fengið andlitsmálningu.
„Þetta er bæði fræðandi og skemmtilegt og afslappandi,“ segir Jóna Elísabet.
Hún segir þetta ástríðu sína og það hafi verið gaman að skipuleggja svæðið í samstarfi við skipuleggjendur hátíðarinnar og það sé önnur áhersla en á Kátt, meiri áhersla sé á náttúru- og stjörnufræðslu.
Hún segir skýin koma og fara en hún ætli að hlusta á það sem Stjörnu-Sævar segir að sama hvað gerðist verði þetta mögnuð upplifun.