Allir í skýjunum með almyrkvann: Himnanir opnuðust á hárréttum tíma Berghildur Erla Bernharðsdóttir skrifar 13. ágúst 2026 14:19 Kristinn Jónasson bæjarstjóri Snæfellsbæjar er í skýunum eftir almyrkvann í gær. Smá rifa myndaðist fyrir sól og tungl rétt áður en almyrkvi varðþ Vísir Mikil hamingja ríkir í Snæfellsbæ eftir almyrkva sólu í gær að sögn bæjarstjórans. Hann telur að allt að tuttugu þúsund ferðamenn hafi heimsótt bæjarfélagið síðustu daga. Allar hendur séu upp á dekki til að gera upplifun þeirra góða. Snæfellsbær byrjaði að undirbúa almyrkva á sólu fyrir um tveimur og hálfu ári að sögn Kristins Jónassonar bæjarstjóra. Meðal þess sem hafi verið í undirbúningi lengi séu almyrkvahátíðarhöldin sem nú standa yfir á Hellissandi þar sem um og yfir þjú þúsund ferðamenn dvelja. Himnarnir opnuðust á hárréttum tíma Lengi vel leit ekki út fyrir að það sæist til sólar í gær en það breyttist skömmu fyrir almyrkvann. „Upplifunin var mögnuð í gær sérstaklega vegna þess að lengi vel var alskýjað en skömmu fyrir almyrkvann birtust sólin og tunglið gegnum skýin þegar smá rifa myndaðist á himninum. Það var hægt að horfa án sólmyrkvagleraugna sem gerði upplifunina enn sterkari og hægt var að sjá alla litina. Það voru allir svo ánægðir og glaðir að þeir skyldu sjá myrkvann,“ segir Kristinn. Hann segir ferðamenn á svæðinu í skýjunum. „Ég rakst á fullt af ferðamönnum í gær og það voru allir svo glaðir með að þeir skyldu hafa getað séð sjálfan almyrkvann. Það voru allir að þakka mér fyrir að fá að koma hingað og upplifa þetta sjónarspil,“ segir hann. Áróra Jónasdóttir, Leifur Steinn Gunnarsson og Breki Atlason voru himinlifandi eftir almyrkvann á Hellisandi. Vísir/Bjarni Meðal þeirra sem upplifðu almyrkvann í bæjarfélaginu í gær var Leifur Steinn Gunnarsson gestur á almyrkvahátíðinni á Hellissandi. Ég horfði á veðurspána dagana fyrir almyrkvann og það var alltaf bara spáð hér rigningu eða skýjum. Það kom hins vegar smá rifa og almyrkvinn sást og þess vegna sástu án þess að vera með gleraugun á þér og þetta var rosalega fallegt. Rúsínan í pylsuendanum var þegar maður kraup hér niður og bað kærustu sinnar, nú unnustu og það gerði alveg almyrkvann,“ segir Leifur. Allt gekk vel þrátt fyrir gríðarlegan mannfjölda Kristinn Jónasson bæjarstjóri segir mannfjöldann í bæjarfélaginu hafa næstum tífaldast síðustu daga. „Ég held að hér í Snæfellsbæ hafi verið um fimmtán til tuttugu þúsund manns en sveitarfélagið nær m.a. yfir fimm byggðarkjarna eða Ólafsvík, Rif, Hellissand, Arnarstapa og Hellna. Nokkur þúsund komu í rútum sem létti á umferðinni,“ segir Kristinn. Kristinn er afar ánægður með hvernig til hefur tekist. „Gott skipulag virðist geta gengið upp og það gerði það í gær. Það er búið að vera að skipuleggja þetta hér í tvö og hálft ár. Við reyndum að dreifa okkar gestum um allt sveitarfélagið og það tókst alveg frábærlega. Það urðu því engin vandræði,“ segir hann. Allar hendur upp á dekk Kristinn segir að íbúar hafi lagst á eitt um að ferðmenn njóti sín á svæðinu. „Það eru allir á haus hér. Margir hafa þrefaldað eða fjórfaldað starfsmannafjöldann sinn til að reyna að þjónusta allt þetta fólk. Ég er svo ánægður með það hvað allir lögðu sig fram um að gera þetta þannig að gestir okkar gætu fengið góða þjónustu,“ segir Kristinn að lokum. Almyrkvi 12. ágúst 2026 Snæfellsbær Ferðaþjónusta Mest lesið „Þú færð mig ekki til að segja já við þessu“ Innlent Angjelin Sterkaj laus úr haldi og sendur til Albaníu Innlent Stúlkan breytti frásögninni og Högna sleppt úr fangelsi Innlent Sólmyrkvaröðin á Keflavíkurflugvelli lengri en elstu menn muna Innlent Óraði ekki fyrir að ákvæðinu yrði beitt til að sleppa morðingja Innlent Hvað á að gera við sólmyrkvagleraugun? 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