Innlent

Sjá-liðar þekkjast boðið sem Þor­gerður af­þakkaði

Árni Sæberg skrifar
Frá vinstri: Hjálmar Vilhjálmsson, Jónas Hagan, Diljá Mist Einarsdóttir og Guðlaugur Þór Þórðarson.
Frá vinstri: Hjálmar Vilhjálmsson, Jónas Hagan, Diljá Mist Einarsdóttir og Guðlaugur Þór Þórðarson. Haraldur Guðjónsson/Paradigm

Jónas Hagan og Hjálmar Vilhjálmsson, stjórnarmenn í samtökunum Sjá, munu mæta þeim Guðlaugi Þór Þórðarsyni og Diljá Mist Einarsdóttur, þingmönnum Sjálfstæðisflokksins, í kappræðum um komandi þjóðaratkvæðagreiðslu á sunnudag. Utanríkisráðherra var boðið að taka þátt í kappræðunum en þekktist ekki boðið.

Vísir hefur sagt frá fyrirhuguðum kappræðum sem Gunnlaugur Jónsson hjá Paradigm hefur verið að skipuleggja en upprunalega hugmyndin var sú að þar myndu þau Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra og Guðlaugur Þór mætast og skiptast málefnalega á skoðunum um þjóðaratkvæðagreiðsluna.

Til stóð að kappræður þeirra færu fram á morgun en þá á Þorgerður ekki heimangengt, enda fundar ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur á Höfn í Hornafirði á morgun.

Gunnlaugur hjá Paradigm ákvað að deyja ekki ráðalaus og leitaði að ræðumanni til þess að fylla í skarð Þorgerðar í kappræðunum. Ekki gekk verr en svo að tveir slíkir ákváðu að taka slaginn. Það eru þeir Jónas Hagan, fjárfestir og atvinnurekandi, og Hjálmar Vilhjálmsson, framkvæmdastjóra hjá Brimi, sem eru meðal aðalsprautanna í samtökunum Sjá, sem berjast fyrir því að þjóðin segir já í ágúst „til að sjá“.

Þar sem þeir verða tveir þótti ekki annað en sanngjarnt að fá samherja fyrir Guðlaug Þór. Ekki var leitað langt yfir skammt heldur var Diljá Mist Einarsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokks og fyrrverandi aðstoðarmaður Guðlaugs Þórs, þegar hann var utanríkisráðherra, fengin til starfans.

Gunnlaugur segir í samtali við Vísi að í kappræðunum fái báðar hliðar að halda ræður, veita andsvör og svo spyrja hvor aðra spurninga og svara spurningum úr sal.

„Við erum að halda þetta til að ýta undir uppbyggilegar umræður um spurninguna sem er yfirskriftin, Já til að sjá?. Við teljum að hún sé kjarnaspurning í þessari kosningabaráttu.“

Kappræðurnar fara fram klukkan 20 á sunnudaginn í Silfurbergi í Hörpu.

Þjóðar­at­kvæða­greiðsla um ESB-viðræður

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