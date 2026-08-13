Sjá-liðar þekkjast boðið sem Þorgerður afþakkaði Árni Sæberg skrifar 13. ágúst 2026 13:16 Frá vinstri: Hjálmar Vilhjálmsson, Jónas Hagan, Diljá Mist Einarsdóttir og Guðlaugur Þór Þórðarson. Haraldur Guðjónsson/Paradigm Jónas Hagan og Hjálmar Vilhjálmsson, stjórnarmenn í samtökunum Sjá, munu mæta þeim Guðlaugi Þór Þórðarsyni og Diljá Mist Einarsdóttur, þingmönnum Sjálfstæðisflokksins, í kappræðum um komandi þjóðaratkvæðagreiðslu á sunnudag. Utanríkisráðherra var boðið að taka þátt í kappræðunum en þekktist ekki boðið. Vísir hefur sagt frá fyrirhuguðum kappræðum sem Gunnlaugur Jónsson hjá Paradigm hefur verið að skipuleggja en upprunalega hugmyndin var sú að þar myndu þau Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra og Guðlaugur Þór mætast og skiptast málefnalega á skoðunum um þjóðaratkvæðagreiðsluna. Til stóð að kappræður þeirra færu fram á morgun en þá á Þorgerður ekki heimangengt, enda fundar ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur á Höfn í Hornafirði á morgun. Gunnlaugur hjá Paradigm ákvað að deyja ekki ráðalaus og leitaði að ræðumanni til þess að fylla í skarð Þorgerðar í kappræðunum. Ekki gekk verr en svo að tveir slíkir ákváðu að taka slaginn. Það eru þeir Jónas Hagan, fjárfestir og atvinnurekandi, og Hjálmar Vilhjálmsson, framkvæmdastjóra hjá Brimi, sem eru meðal aðalsprautanna í samtökunum Sjá, sem berjast fyrir því að þjóðin segir já í ágúst „til að sjá“. Þar sem þeir verða tveir þótti ekki annað en sanngjarnt að fá samherja fyrir Guðlaug Þór. Ekki var leitað langt yfir skammt heldur var Diljá Mist Einarsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokks og fyrrverandi aðstoðarmaður Guðlaugs Þórs, þegar hann var utanríkisráðherra, fengin til starfans. Gunnlaugur segir í samtali við Vísi að í kappræðunum fái báðar hliðar að halda ræður, veita andsvör og svo spyrja hvor aðra spurninga og svara spurningum úr sal. „Við erum að halda þetta til að ýta undir uppbyggilegar umræður um spurninguna sem er yfirskriftin, Já til að sjá?. Við teljum að hún sé kjarnaspurning í þessari kosningabaráttu.“ Kappræðurnar fara fram klukkan 20 á sunnudaginn í Silfurbergi í Hörpu. Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-viðræður Mest lesið „Þú færð mig ekki til að segja já við þessu“ Innlent Angjelin Sterkaj laus úr haldi og sendur til Albaníu Innlent Stúlkan breytti frásögninni og Högna sleppt úr fangelsi Innlent Sólmyrkvaröðin á Keflavíkurflugvelli lengri en elstu menn muna Innlent Hvað á að gera við sólmyrkvagleraugun? Innlent Olíuborunum á Grænlandi frestað eftir viðræður við stjórnvöld Erlent Leavitt hættir hjá Trump Erlent ICE-liðar fá rafmagnshanska Erlent Maðurinn sem fannst látinn var íslenskur Innlent Handtóku og ákærðu baráttukonu gegn Kú Klúx Klan Erlent Fleiri fréttir Sjá-liðar þekkjast boðið sem Þorgerður afþakkaði Óraði ekki fyrir að ákvæðinu yrði beitt til að sleppa morðingja Eftirköst almyrkvans og Rauðagerðismorðinginn laus úr haldi Fluttu veikan kajak-ferðalang Sólmyrkvaröðin á Keflavíkurflugvelli lengri en elstu menn muna Alin upp við að skrifa frekar skilaboð en að hringja „Þú færð mig ekki til að segja já við þessu“ Telur mikilvægi Viðreisnar aukast ef viðræðum verður hafnað Angjelin Sterkaj laus úr haldi og sendur til Albaníu Stúlkan breytti frásögninni og Högna sleppt úr fangelsi Bíll við bíl á Snæfellsvegi Myndaveisla: Fjölmenni á Seltjarnarnesi Hvað á að gera við sólmyrkvagleraugun? Almyrkvinn allsráðandi í kvöldfréttum Sýnar Maðurinn sem fannst látinn var íslenskur Bein útsending: Almyrkvi á sólu Vona að skýin víki fyrir sólinni eins og þau gerðu í Texas Kristrún þurfi að stíga upp – Ólafur beri ábyrgð á Nei-inu Norðurljós, almyrkvi og stjörnuhrap allt sama daginn sé fallegur möguleiki „Alskýjaður almyrkvi er líka mögnuð og merkileg upplifun“ Loka Hvalfjarðargöngunum ef umferð verður of mikil Spennan magnast á almyrkvadegi Tveir handteknir erlendis vegna manndrápsins Klukkan hvað þarf að vera kominn út til að missa ekki af almyrkvanum? Einn fluttur á sjúkrahús og eldurinn slökktur Mannfjöldinn á Vestfjörðum margfaldast vegna almyrkvans Nóg af bílastæðum á Breiðavík en ekki á Rauðasandi og Bjargtöngum Viðbúnaður vegna eldsvoða í Grafarvogi Umferðarstýring gangi vel og ökumenn hlýði einstefnu Tólf hundruð ferðamenn fluttir í rútum á Snæfellsnes Sjá meira