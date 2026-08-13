Gott að vera temmilega tortrygginn Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 13. ágúst 2026 13:59 Hörn Vilhjálmsdóttir er með sérstök leyniorð með sínum nánustu. Bylgjan Djúpfölsun með gervigreind er ítrekað notuð í netsvik samkvæmt rekstrarstjóra Defend Iceland. Allir ættu að tileinka sér „temmilega tortryggni“ jafnvel í símtölum frá nákomnum aðilum. „Djúpfölsun er í rauninni þegar ég nota mynd af einhverjum öðrum eða hermi eftir rödd annars og ég þykist vera sá einstaklingur til þess að fá aðgang að einhverjum persónugreinanlegum upplýsingum eða kannski fá þig til þess að framkvæma einhverja millifærslu. Það er tilgangur árásanna,“ segir Hörn Vilhjálmsdóttir, rekstrarstjóri Defend Iceland, í Bítinu á Bylgjunni í morgun. Nú þegar þekki flestir falska tölvupósta og þá séu netsvikarar sömuleiðis að breyta aðferðum sínum. Á bak við símtölin gæti bæði verið eins konar vélmenni eða manneskja sem hefur notað tæknina til að breyta sinni eigin rödd. Símtölin geti líka komið úr símanúmeri sem viðtakandinn kannast við. „Þessar einföldu árásir sem eru núna byrjaðar að gerast hér á Íslandi eru eins og það var verið að hringja símtöl í nafni Sigríðar Bjarkar í febrúar,“ segir Hörn en þá starfaði Sigríður Björk sem ríkislögreglustjóri. „Eins og í þessu tilviki með Sigríði Björk var verið að reyna fá fólk til að borga einhverja sekt sem var ekki til í raunveruleikanum.“ Íslenskan ein virki ekki lengur Líkt og hægt er að herma eftir röddum annarra er líka hægt að líkjast öðrum með gervigreindinni. „Gervigreindin er búin að hjálpa okkur rosalega mikið í að búa til svona djúpfölsun þar sem ég get bara fundið mynd af ykkur á Internetinu og splæst því ofan á sjálfa mig og svo get ég bara leikið ykkur,“ segir Hörn. „Við þurfum alls ekkert að fara í neina hörmungarhyggju og efast um hvert símtal sem við fáum, alls ekki. En það er gott að hafa svona temmilega tortryggni, vil ég kalla það oft.“ Hún sé sjálf með eins konar lykilorð með sínum nánustu, spurningu og svar sem eiga jafnvel ekkert saman. Hún tekur sem dæmi að spyrja hvað þau hafi borðað í kvöldmatinn í fyrradag og sé þá búin að koma sér saman við sinn nánasta um að svarið sé orð eins og blár. „Ég held það spili líka rosalegan part í þessu núna hjá okkur að við erum einhvern veginn litla Ísland og erum með íslenskuna okkar og það skilur enginn íslensku. Við elskum að fara til útlanda og við getum talað íslensku og enginn skilur okkur. En núna er komin upp sú staða að gervigreindin er það góð að við getum ekki falið okkur á bak við íslenskuna lengur,“ segir hún. Gervigreind Netöryggi Mest lesið „Þú færð mig ekki til að segja já við þessu“ Innlent Angjelin Sterkaj laus úr haldi og sendur til Albaníu Innlent Stúlkan breytti frásögninni og Högna sleppt úr fangelsi Innlent Sólmyrkvaröðin á Keflavíkurflugvelli lengri en elstu menn muna Innlent Hvað á að gera við sólmyrkvagleraugun? Innlent Olíuborunum á Grænlandi frestað eftir viðræður við stjórnvöld Erlent Óraði ekki fyrir að ákvæðinu yrði beitt til að sleppa morðingja Innlent Leavitt hættir hjá Trump Erlent ICE-liðar fá rafmagnshanska Erlent Maðurinn sem fannst látinn var íslenskur Innlent Fleiri fréttir Sjá-liðar þekkjast boðið sem Þorgerður afþakkaði Óraði ekki fyrir að ákvæðinu yrði beitt til að sleppa morðingja Eftirköst almyrkvans og Rauðagerðismorðinginn laus úr haldi Fluttu veikan kajak-ferðalang Sólmyrkvaröðin á Keflavíkurflugvelli lengri en elstu menn muna Alin upp við að skrifa frekar skilaboð en að hringja „Þú færð mig ekki til að segja já við þessu“ Telur mikilvægi Viðreisnar aukast ef viðræðum verður hafnað Angjelin Sterkaj laus úr haldi og sendur til Albaníu Stúlkan breytti frásögninni og Högna sleppt úr fangelsi Bíll við bíl á Snæfellsvegi Myndaveisla: Fjölmenni á Seltjarnarnesi Hvað á að gera við sólmyrkvagleraugun? Almyrkvinn allsráðandi í kvöldfréttum Sýnar Maðurinn sem fannst látinn var íslenskur Bein útsending: Almyrkvi á sólu Vona að skýin víki fyrir sólinni eins og þau gerðu í Texas Kristrún þurfi að stíga upp – Ólafur beri ábyrgð á Nei-inu Norðurljós, almyrkvi og stjörnuhrap allt sama daginn sé fallegur möguleiki „Alskýjaður almyrkvi er líka mögnuð og merkileg upplifun“ Loka Hvalfjarðargöngunum ef umferð verður of mikil Spennan magnast á almyrkvadegi Tveir handteknir erlendis vegna manndrápsins Klukkan hvað þarf að vera kominn út til að missa ekki af almyrkvanum? Einn fluttur á sjúkrahús og eldurinn slökktur Mannfjöldinn á Vestfjörðum margfaldast vegna almyrkvans Nóg af bílastæðum á Breiðavík en ekki á Rauðasandi og Bjargtöngum Viðbúnaður vegna eldsvoða í Grafarvogi Umferðarstýring gangi vel og ökumenn hlýði einstefnu Tólf hundruð ferðamenn fluttir í rútum á Snæfellsnes Sjá meira