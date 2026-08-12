Einstaklingur sem tengist trésmíðaverkstæði við Gylfaflöt í Grafarvogi þa sem eldur kviknaði í morgun var fluttur til að aðhlynningar á sjúkrahús. Búið er að slökkva eldinn sem byrjaði í útsogskefi fyrir vélar verkstæðisins.
Sigurjón Hendriksson, varðstjóri hjá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins, segir manninn sem var fluttur á slysadeild líklega hafa verið með reykeitrun. Hann hafi ekki upplýsingar um hversu alvarlegt ástand mannsins var.
Eldurinn kviknaði í útsogskerfi í sérbyggingu fyrir utan húsnæði Við og við, innréttinga- og trésmíðaþjónustu, við Gylfaflöt 3. Þaðan kom hiti og reykur inn í sjálft verkstæðið og reykur myndaðist undir þaki, að sögn varðstjórans.
Búið er að slökkva eldinn en Sigurjón segir að slökkviliðsmenn hafi þurft að rífa hluta af skúrnum og aðeins af þakinu á húsinu við Gylfaflöt. Aðgerðir hafi gengið mjög vel.