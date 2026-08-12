Ef umferð snareykst í Hvalfjarðargöng gæti þurft að loka þeim tímabundið í dag. G. Pétur Matthíasson upplýsingafulltrúi Vegagerðarinnar segir umferð ganga vel og hún hafi dreifst vel síðustu daga. Hann eigi ekki endilega von á því að Vegagerðin muni þurfa að grípa til lokana en það geti gerst.
„Þetta en þetta hefur eftir því sem ég kemst næst gengið bara allt saman mjög vel og umferðin hefur greinilega dreifst vel á marga daga. Þeir sem voru að fara lengst hafa alveg örugglega byrjað bara strax á sunnudaginn að fara á Vestfirðina, þannig að það var greinileg aukin umferð vestur á sunnudag, mánudag og þriðjudag og reyndar líka svo sem núna. Það er heilmikil umferð um Hvalfjarðargöngin og er að dreifast vestur, bæði alla leið vestur og á Snæfellsnes í auknum mæli í dag og í gær.“
Hann segir Hvalfjarðargöngin undir sérstöku eftirliti og þeim verði lokað skapist ákveðnar aðstæður. Við göngin eru öryggistæki beggja megin til að draga bíla og starfsfólk í vaktstöð sem fylgist náið með stöðunni.
„Það er náttúrulega tvennt, að við viljum ekki átta marga bíla ofan í göngunum í einu og hæga umferð. Ef mengunarmörkin fara yfir ákveðið stig þá bara verðum við að loka,“ segir hann og það yrði tímabundið og fólki vísað í Hvalfjörðinn á meðan.
Hann segir þessar aðstæður, miðað við stöðuna í dag, nokkuð ólíklegar og myndu líklega aðeins eiga sér stað ef veðurspáin breyttist skyndilega á Akranesi og fjöldi myndi leggja af stað þangað síðdegis. Vegagerðin fylgist vel með þessu.
Eins og fram hefur komið sést almyrkvinn ekki alls staðar, en deildarmyrkvinn gerir það. Pétur segir óvissu í því hvort fólk sem búi deildarmyrkvamegin ætli sér að ferðast nær almyrkva en líklegt sé að umferð um, til dæmis Hellisheiði, myndi þá þyngjast síðdegis í dag.
Hann segir annars umferð hafa gengið vel í dag. Það hafi skapast tímabundnar tafir við framkvæmdasvæði á Dynjandisheiði en það sé búið að leysa úr því. Víða eru vegalokanir og einstefna en hægt er að lesa um það hér.
Pétur segir svo kvöldið í kvöld næstu óvissu, eftir almyrkvann.
„Ef allir ætla heim til sín þá er alveg ljóst að það verður miklu hægari umferð og verður miklu þyngri heldur en verið hefur núna af því að umferðin hefur dreifst svo mikið, en það má svo kannski gefa sér vonir um að fólk sem er að fara vestur í sumarfrí sé ekkert endilega að rjúka af stað alla leið suður eftir klukkan sex í dag, þannig að við erum svo sem að vonast til þess að það verði einhver dreifing á umferðinni til baka líka.“