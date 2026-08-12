Ekki nóg með það að almyrkvi á sólu sjáist frá Íslandi heldur verður mögulega hægt að sjá fjölda stjörnuhrapa eftir miðnætti.
Perseid-loftsteinadrífan er virk á milli 17. júlí og 24. ágúst en nær hámarki í nótt. Þetta kemur fram á síðu Konunglega breska stjörnuskoðunarfélagsins. Þar segir að þegar halastjörnur nálgast sólina hitni þær og brot losni frá þeim. Þetta lausagrjót lendir á braut jarðar um sólina og þegar loftið þjappast saman hitnar grjótið hratt og annað hvort gufar það upp eða springur.
Þeir sem gufa upp skilja eftir sig bjarta ljósrák, stjörnuhrap.
Á heimasíðu Stjörnu-Sævars, sólmyrkvi2026.is, segir að ekki verði hægt að sjá almyrkvann á sama tíma og loftsteinadrífuna. Hins vegar sé hægt að fara eftir miðnætti á stað þar sem er ekki mikið ljós og reyna að sjá loftsteinadrífuna.
„Væri það ekki eitthvað? Almyrkvi, norðurljósin og loftsteinadrífa allt sama daginn! Að minnsta kosti mjög fallegur möguleiki,“ segir á heimasíðunni.
Hins vegar verður loftsteinadrífan mjög augljós í Bretlandi og ættu Bretar að geta séð nokkur stjörnuhröp um leið og sólin sest. Besti tíminn til að reyna sjá slíkt sé á milli miðnættis og hálf sex um morgun.