Spennan magnast á almyrkvadegi

Í hádegisfréttum verður sjónum mest beint að almyrkvanum umtalaða sem skellur á síðar í dag.
Við tökum púlsinn á stemningunni víða um land en meginstraumurinn liggur nú vestur á land. Við heyrum í skipuleggjendum hátíða og viðbragðsaðilum víða um vestuhluta landsins.
Einnig verður rætt við Stjörnu-Sævar sem fagnar nú uppskeru margra ára fræðustarfs um almyrkvann.
Að auki segjum við frá nýjustu vendingum í manndrápsmálinu á Kársnesi í Kópavogi þar sem þrettán hafa verið handteknir, hér heima og erlendis.