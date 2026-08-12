Innlent

Spennan magnast á almyrkvadegi

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Hádegismynd

Í hádegisfréttum verður sjónum mest beint að almyrkvanum umtalaða sem skellur á síðar í dag. 

Við tökum púlsinn á stemningunni víða um land en meginstraumurinn liggur nú vestur á land. Við heyrum í skipuleggjendum hátíða og viðbragðsaðilum víða um vestuhluta landsins. 

Einnig verður rætt við Stjörnu-Sævar sem fagnar nú uppskeru margra ára fræðustarfs um almyrkvann. 

Að auki segjum við frá nýjustu vendingum í manndrápsmálinu á Kársnesi í Kópavogi þar sem þrettán hafa verið handteknir, hér heima og erlendis.

Hádegisfréttir Bylgjunnar

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