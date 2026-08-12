Innlent

Mann­fjöldinn á Vest­fjörðum marg­faldast vegna almyrkvans

Birgir Olgeirsson skrifar
Búast má við margmenni á Bolafjalli við Bolungarvík í dag en boðið verður upp á rútuferðir þangað vegna almyrkvans. 
Búast má við margmenni á Bolafjalli við Bolungarvík í dag en boðið verður upp á rútuferðir þangað vegna almyrkvans.  Vísir/Vilhelm

Fjöldi fólks á Vestfjörðum margfaldast í dag þegar ferðamenn streyma á svæðið til að fylgjast með almyrkvanum. Mest er álagið á sunnanverðum fjörðunum en Hlynur Snorrason, yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á Vestfjörðum, segir viðbúnað ganga samkvæmt áætlun.

Aðspurður hvort mannfjöldinn á Vestfjörðum sé að margfaldast segir Hlynur það nokkuð ljóst.

„Á umferðartölum af síðasta sólarhring voru einhverjir 1.500 bílar sem fóru um teljara þarna á Klettshálsi og eitthvað færri í Djúpinu.“

Það styttist jafnframt í að þúsund bílar séu komnir inn á vegarkaflann að Látrabjargi. Lögregla telur bíla en ekki fólk. Ef miðað er við þrjá í hverjum bíl samsvarar sá fjöldi um þrjú þúsund manns.

Geta lokað við Patreksfjörð

Lögregla miðar við að ekki fari mikið fleiri en rúmlega þrjú þúsund bílar inn á Örlygshafnarveg enda þoli svæðið ekki meiri bílafjölda. Þegar þeim mörkum verður náð getur veginum verið lokað í botni Patreksfjarðar.

„Fólk má alveg búast við því að það komi lokunarhliðinu í botni Patreksfjarðar,“ segir Hlynur.

Rauðisandur og Látrabjarg sjálft eru að fyllast en enn er rými fyrir fleiri bíla í Breiðavík. Hlynur hvetur fólk til að hafa fleiri en einn mögulegan útsýnisstað í huga.

„Ég hvet fólk til þess að gera ráðstafanir og gera plan A, B og C varðandi staðsetningu.“

Fólk þurfi ekki að vera á Látrabjargi eða Bolafjalli til að fylgjast með myrkvanum.

„Það er víða fallegt útsýni á Vestfjörðum, eiginlega alls staðar.“

Sextán lögreglumenn til viðbótar

Sextán lögreglumenn eru að störfum til viðbótar við hefðbundna vakt. Björgunarsveitarfólk er um 20 talsins, jafnvel á þriðja tug, og aðstoðar meðal annars við umferðarstýringu.

Vegagerðin stýrir umferð í Vestfjarðagöngum undir Breiðadals- og Botnsheiði og aðstoðar lögreglu á Örlygshafnarvegi. Lokað hefur verið fyrir almenna umferð upp á Bolafjall en sætaferðir eru farnar frá félagsheimilinu í Bolungarvík.

Heilbrigðisstofnun Vestfjarða hefur fjölgað sjúkrabílum og aukið viðveru lækna og hjúkrunarfólks. Sjúkrabíll er á Látrabjargssvæðinu auk bílsins á Patreksfirði.

„Við erum búin að undirbúa okkur undir töluverðan fjölda og erum að reyna að lágmarka slysahættu, en við erum jafnframt tilbúin í að bregðast við og vera með stutt viðbragð ef eitthvað fer úrskeiðis,“ segir Hlynur.

Almyrkvi 12. ágúst 2026 Bolungarvík Útsýnispallur á Bolafjalli

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