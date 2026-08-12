Fjöldi fólks á Vestfjörðum margfaldast í dag þegar ferðamenn streyma á svæðið til að fylgjast með almyrkvanum. Mest er álagið á sunnanverðum fjörðunum en Hlynur Snorrason, yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á Vestfjörðum, segir viðbúnað ganga samkvæmt áætlun.
Aðspurður hvort mannfjöldinn á Vestfjörðum sé að margfaldast segir Hlynur það nokkuð ljóst.
„Á umferðartölum af síðasta sólarhring voru einhverjir 1.500 bílar sem fóru um teljara þarna á Klettshálsi og eitthvað færri í Djúpinu.“
Það styttist jafnframt í að þúsund bílar séu komnir inn á vegarkaflann að Látrabjargi. Lögregla telur bíla en ekki fólk. Ef miðað er við þrjá í hverjum bíl samsvarar sá fjöldi um þrjú þúsund manns.
Lögregla miðar við að ekki fari mikið fleiri en rúmlega þrjú þúsund bílar inn á Örlygshafnarveg enda þoli svæðið ekki meiri bílafjölda. Þegar þeim mörkum verður náð getur veginum verið lokað í botni Patreksfjarðar.
„Fólk má alveg búast við því að það komi lokunarhliðinu í botni Patreksfjarðar,“ segir Hlynur.
Rauðisandur og Látrabjarg sjálft eru að fyllast en enn er rými fyrir fleiri bíla í Breiðavík. Hlynur hvetur fólk til að hafa fleiri en einn mögulegan útsýnisstað í huga.
„Ég hvet fólk til þess að gera ráðstafanir og gera plan A, B og C varðandi staðsetningu.“
Fólk þurfi ekki að vera á Látrabjargi eða Bolafjalli til að fylgjast með myrkvanum.
„Það er víða fallegt útsýni á Vestfjörðum, eiginlega alls staðar.“
Sextán lögreglumenn eru að störfum til viðbótar við hefðbundna vakt. Björgunarsveitarfólk er um 20 talsins, jafnvel á þriðja tug, og aðstoðar meðal annars við umferðarstýringu.
Vegagerðin stýrir umferð í Vestfjarðagöngum undir Breiðadals- og Botnsheiði og aðstoðar lögreglu á Örlygshafnarvegi. Lokað hefur verið fyrir almenna umferð upp á Bolafjall en sætaferðir eru farnar frá félagsheimilinu í Bolungarvík.
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða hefur fjölgað sjúkrabílum og aukið viðveru lækna og hjúkrunarfólks. Sjúkrabíll er á Látrabjargssvæðinu auk bílsins á Patreksfirði.
„Við erum búin að undirbúa okkur undir töluverðan fjölda og erum að reyna að lágmarka slysahættu, en við erum jafnframt tilbúin í að bregðast við og vera með stutt viðbragð ef eitthvað fer úrskeiðis,“ segir Hlynur.