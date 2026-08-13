Greiddu atkvæði gegn ráðningu nýs bæjarstjóra Fjallabyggðar Kjartan Kjartansson skrifar 13. ágúst 2026 14:19 Hafdís Huld Björnsdóttir, nýr bæjarstjóri Fjallabyggðar, með Jóhanni K. Jóhannssyni, forseta bæjarstjórnarinnar frá S-listanum. Fjallabyggð Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í sveitarstjórn Fjallabyggðar greiddu atkvæði gegn ráðningu Hafdísar Huldar Björnsdóttur sem bæjarstjóri. Þeir töldu sig hvorki hafa fullnægjandi gögn um valið né breytingar á ráðningarsamningi bæjarstjóra. Ráðning Hafdísar Huldar var staðfest með fjórum atkvæðum fulltrúa H- og S-lista á fundi bæjarstjórnar á þriðjudag. Hún tekur við starfinu um mánaðamótin. Tuttugu og tveir sóttu um stöðuna en af þeim var átta boðið í viðtal. Þremur þeira var boðið í seinna viðtal. Hafdís Huld var sögð hafa skorað hæst í hæfnisviðmiði. Þórir Hákonarson, fráfarandi bæjarstjóri, sóttist eftir að verða endurráðinn. Þegar ráðningin var lögð fyrir á fundinum bókuðu þrír fulltrúa D-lista sjálfstæðismann að þeir teldu sér ekki unnt að samþykkja ráðninguna á grunni þeirra gagna sem lægju fyrir. „Þrátt fyrir ítrekaða beiðni hafa ekki verið lagðar fram rekjanlegar forsendur fyrir vali átta umsækjenda úr tuttugu og síðar þriggja umsækjenda í lokaumferð,“ segir í bókun þeirra. Þá sögðust þeir telja að drög að ráðningasamningi Hafdísar Huldar fælu í sér veikari og óskýrari ákvæði um starfsskyldur bæjarstjóra, önnur störf og eigin atvinnurekstur en giltu áður. Fullnægjandi skýringar hefðu ekki verið veittar á þeim breytingum. Lögðu sjálfstæðismennirnir þó áherslu á að afstaða þeirra fæli ekki í sér dóm um hæfni Hafdísar Huldar. Telja samninginn hagstæðari fyrir Fjallabyggð en við fyrri bæjarstjóra Fulltrúar meirihlutans bókuðu að þeir hörmuðu afstöðu minnihlutans. Þeir teldu ráðningarferlið faglegt og að upplýsingum hefði verið miðlað til oddvita minnihlutans reglulega. Þá lægi fyrir rökstuðningur ráðgjafarfyrirtækisins Intellecta fyrir ráðningu Hafísar Huldar. „Sá ráðningarsamningur sem hér liggur fyrir er að okkar mati mun hagstæðari fyrir sveitarfélagið Fjallabyggð en síðasti samningur sem hér er mikið til samanburðar. Auk þess teljum við þennan ráðningarsamning taka vel á þeim ákvæðum sem skipta máli varðandi hlutverk og skyldur bæjarstjóra,“ segir í bókun meirihlutans. Fjallabyggð Sveitarstjórnarmál Mest lesið „Þú færð mig ekki til að segja já við þessu“ Innlent Angjelin Sterkaj laus úr haldi og sendur til Albaníu Innlent Stúlkan breytti frásögninni og Högna sleppt úr fangelsi Innlent Sólmyrkvaröðin á Keflavíkurflugvelli lengri en elstu menn muna Innlent Óraði ekki fyrir að ákvæðinu yrði beitt til að sleppa morðingja Innlent Hvað á að gera við sólmyrkvagleraugun? Innlent Olíuborunum á Grænlandi frestað eftir viðræður við stjórnvöld Erlent Leavitt hættir hjá Trump Erlent Eigendur Santé ákærðir fyrir vínsölu og peningaþvætti Innlent Mannskæð sprenging í stærstu höfn Evrópu Erlent Fleiri fréttir Eigendur Santé ákærðir fyrir vínsölu og peningaþvætti Allir í skýjunum með almyrkvann: Himnanir opnuðust á hárréttum tíma Greiddu atkvæði gegn ráðningu nýs bæjarstjóra Fjallabyggðar Gott að vera temmilega tortrygginn Sjá-liðar þekkjast boðið sem Þorgerður afþakkaði Óraði ekki fyrir að ákvæðinu yrði beitt til að sleppa morðingja Eftirköst almyrkvans og Rauðagerðismorðinginn laus úr haldi Fluttu veikan kajak-ferðalang Sólmyrkvaröðin á Keflavíkurflugvelli lengri en elstu menn muna Alin upp við að skrifa frekar skilaboð en að hringja „Þú færð mig ekki til að segja já við þessu“ Telur mikilvægi Viðreisnar aukast ef viðræðum verður hafnað Angjelin Sterkaj laus úr haldi og sendur til Albaníu Stúlkan breytti frásögninni og Högna sleppt úr fangelsi Bíll við bíl á Snæfellsvegi Myndaveisla: Fjölmenni á Seltjarnarnesi Hvað á að gera við sólmyrkvagleraugun? Almyrkvinn allsráðandi í kvöldfréttum Sýnar Maðurinn sem fannst látinn var íslenskur Bein útsending: Almyrkvi á sólu Vona að skýin víki fyrir sólinni eins og þau gerðu í Texas Kristrún þurfi að stíga upp – Ólafur beri ábyrgð á Nei-inu Norðurljós, almyrkvi og stjörnuhrap allt sama daginn sé fallegur möguleiki „Alskýjaður almyrkvi er líka mögnuð og merkileg upplifun“ Loka Hvalfjarðargöngunum ef umferð verður of mikil Spennan magnast á almyrkvadegi Tveir handteknir erlendis vegna manndrápsins Klukkan hvað þarf að vera kominn út til að missa ekki af almyrkvanum? Einn fluttur á sjúkrahús og eldurinn slökktur Mannfjöldinn á Vestfjörðum margfaldast vegna almyrkvans Sjá meira