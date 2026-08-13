Innlent

Greiddu at­kvæði gegn ráðningu nýs bæjar­stjóra Fjalla­byggðar

Kjartan Kjartansson skrifar
Hafdís Huld Björnsdóttir, nýr bæjarstjóri Fjallabyggðar, með Jóhanni K. Jóhannssyni, forseta bæjarstjórnarinnar frá S-listanum.
Hafdís Huld Björnsdóttir, nýr bæjarstjóri Fjallabyggðar, með Jóhanni K. Jóhannssyni, forseta bæjarstjórnarinnar frá S-listanum. Fjallabyggð

Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í sveitarstjórn Fjallabyggðar greiddu atkvæði gegn ráðningu Hafdísar Huldar Björnsdóttur sem bæjarstjóri. Þeir töldu sig hvorki hafa fullnægjandi gögn um valið né breytingar á ráðningarsamningi bæjarstjóra.

Ráðning Hafdísar Huldar var staðfest með fjórum atkvæðum fulltrúa H- og S-lista á fundi bæjarstjórnar á þriðjudag. Hún tekur við starfinu um mánaðamótin.

Tuttugu og tveir sóttu um stöðuna en af þeim var átta boðið í viðtal. Þremur þeira var boðið í seinna viðtal. Hafdís Huld var sögð hafa skorað hæst í hæfnisviðmiði. Þórir Hákonarson, fráfarandi bæjarstjóri, sóttist eftir að verða endurráðinn.

Þegar ráðningin var lögð fyrir á fundinum bókuðu þrír fulltrúa D-lista sjálfstæðismann að þeir teldu sér ekki unnt að samþykkja ráðninguna á grunni þeirra gagna sem lægju fyrir.

„Þrátt fyrir ítrekaða beiðni hafa ekki verið lagðar fram rekjanlegar forsendur fyrir vali átta umsækjenda úr tuttugu og síðar þriggja umsækjenda í lokaumferð,“ segir í bókun þeirra.

Þá sögðust þeir telja að drög að ráðningasamningi Hafdísar Huldar fælu í sér veikari og óskýrari ákvæði um starfsskyldur bæjarstjóra, önnur störf og eigin atvinnurekstur en giltu áður. Fullnægjandi skýringar hefðu ekki verið veittar á þeim breytingum.

Lögðu sjálfstæðismennirnir þó áherslu á að afstaða þeirra fæli ekki í sér dóm um hæfni Hafdísar Huldar.

Telja samninginn hagstæðari fyrir Fjallabyggð en við fyrri bæjarstjóra

Fulltrúar meirihlutans bókuðu að þeir hörmuðu afstöðu minnihlutans. Þeir teldu ráðningarferlið faglegt og að upplýsingum hefði verið miðlað til oddvita minnihlutans reglulega. Þá lægi fyrir rökstuðningur ráðgjafarfyrirtækisins Intellecta fyrir ráðningu Hafísar Huldar.

„Sá ráðningarsamningur sem hér liggur fyrir er að okkar mati mun hagstæðari fyrir sveitarfélagið Fjallabyggð en síðasti samningur sem hér er mikið til samanburðar. Auk þess teljum við þennan ráðningarsamning taka vel á þeim ákvæðum sem skipta máli varðandi hlutverk og skyldur bæjarstjóra,“ segir í bókun meirihlutans.

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