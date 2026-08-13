Innlent

Fluttu veikan kajak-ferðalang

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Þetta var fimmti sjúkraflutningurinn í Ísafjarðardjúpi á tæpum mánuði.
Þetta var fimmti sjúkraflutningurinn í Ísafjarðardjúpi á tæpum mánuði. Landsbjörg

Áhöfn björgunarskipsins Guðmundar í Tungu var kölluð út vegna veikinda ferðamanns í kajakferð. Ferðamaðurinn var fluttur til skoðunar á Heilbrigðisstofnun Vestfjarða.

Í tilkynningu frá Landsbjörgu segir að ferðamennirnir hafi slegið upp tjöldum á Tjaldtanga á Folafæti. Það er ysti tanginn á Hesti sem skilur að Seyðisfjörð og Hestfjörð í Ísafjarðardjúpi.

Eina leiðin að tanganum er sjóleiðin og því var áhöfn björgunarskipsins kölluð út. Haldið var af stað um hálf átta í morgun ásamt sjúkraflutningafólki. Siglingin tók ekki langan tíma og var farið til lands til að sækja ferðamanninn.

Hann var ekki talinn alvarlega veikur en þó talin ástæða til að flytja hann til skoðunar á Heilbrigðisstofnun Vestfjarða. Þetta er í fimmta skipti síðan 19. júlí sem áhöfn Guðmundar í Tungu hefur sinnt sjúkraflutningum í Ísafjarðardjúpi.

Hinir kajak-ferðalangarnir héldu áfram för sinni um djúpið.

Ísafjarðarbær Björgunarsveitir

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