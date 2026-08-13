Fluttu veikan kajak-ferðalang Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 13. ágúst 2026 10:52 Þetta var fimmti sjúkraflutningurinn í Ísafjarðardjúpi á tæpum mánuði. Landsbjörg Áhöfn björgunarskipsins Guðmundar í Tungu var kölluð út vegna veikinda ferðamanns í kajakferð. Ferðamaðurinn var fluttur til skoðunar á Heilbrigðisstofnun Vestfjarða. Í tilkynningu frá Landsbjörgu segir að ferðamennirnir hafi slegið upp tjöldum á Tjaldtanga á Folafæti. Það er ysti tanginn á Hesti sem skilur að Seyðisfjörð og Hestfjörð í Ísafjarðardjúpi. Eina leiðin að tanganum er sjóleiðin og því var áhöfn björgunarskipsins kölluð út. Haldið var af stað um hálf átta í morgun ásamt sjúkraflutningafólki. Siglingin tók ekki langan tíma og var farið til lands til að sækja ferðamanninn. Hann var ekki talinn alvarlega veikur en þó talin ástæða til að flytja hann til skoðunar á Heilbrigðisstofnun Vestfjarða. Þetta er í fimmta skipti síðan 19. júlí sem áhöfn Guðmundar í Tungu hefur sinnt sjúkraflutningum í Ísafjarðardjúpi. Hinir kajak-ferðalangarnir héldu áfram för sinni um djúpið. Ísafjarðarbær Björgunarsveitir Mest lesið Angjelin Sterkaj laus úr haldi og sendur til Albaníu Innlent Stúlkan breytti frásögninni og Högna sleppt úr fangelsi Innlent „Þú færð mig ekki til að segja já við þessu“ Innlent Hvað á að gera við sólmyrkvagleraugun? Innlent Olíuborunum á Grænlandi frestað eftir viðræður við stjórnvöld Erlent Leavitt hættir hjá Trump Erlent ICE-liðar fá rafmagnshanska Erlent Sólmyrkvaröðin á Keflavíkurflugvelli lengri en elstu menn muna Innlent Maðurinn sem fannst látinn var íslenskur Innlent Stefna Trump vegna sölu á samfélagsmiðlafærslum hans Erlent Fleiri fréttir Sólmyrkvaröðin á Keflavíkurflugvelli lengri en elstu menn muna Alin upp við að skrifa frekar skilaboð en að hringja „Þú færð mig ekki til að segja já við þessu“ Telur mikilvægi Viðreisnar aukast ef viðræðum verður hafnað Angjelin Sterkaj laus úr haldi og sendur til Albaníu Stúlkan breytti frásögninni og Högna sleppt úr fangelsi Bíll við bíl á Snæfellsvegi Myndaveisla: Fjölmenni á Seltjarnarnesi Hvað á að gera við sólmyrkvagleraugun? Almyrkvinn allsráðandi í kvöldfréttum Sýnar Maðurinn sem fannst látinn var íslenskur Bein útsending: Almyrkvi á sólu Vona að skýin víki fyrir sólinni eins og þau gerðu í Texas Kristrún þurfi að stíga upp – Ólafur beri ábyrgð á Nei-inu Norðurljós, almyrkvi og stjörnuhrap allt sama daginn sé fallegur möguleiki „Alskýjaður almyrkvi er líka mögnuð og merkileg upplifun“ Loka Hvalfjarðargöngunum ef umferð verður of mikil Spennan magnast á almyrkvadegi Tveir handteknir erlendis vegna manndrápsins Klukkan hvað þarf að vera kominn út til að missa ekki af almyrkvanum? Einn fluttur á sjúkrahús og eldurinn slökktur Mannfjöldinn á Vestfjörðum margfaldast vegna almyrkvans Nóg af bílastæðum á Breiðavík en ekki á Rauðasandi og Bjargtöngum Viðbúnaður vegna eldsvoða í Grafarvogi Umferðarstýring gangi vel og ökumenn hlýði einstefnu Tólf hundruð ferðamenn fluttir í rútum á Snæfellsnes Vegfarendur gefi sér góðan tíma til ferðalaga í dag Tveir handteknir í tengslum við heimilisofbeldi Vaktin: Almyrkvi á sólu á Íslandi Ferðamenn koma til að spyrja eftir hundinum Sjá meira