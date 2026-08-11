Forsætisráðherra vísar því á bug að stjórnvöld hafi látið áhyggjur verkalýðshreyfingarinnar vegna mögulegs forsendubrests kjarasamninga eins og vind um eyru þjóta. ASÍ og SA verði að koma sér saman um hvers konar aðgerðir þau vilji sjá.
Í gær vöruðu sex verkalýðsleiðtogar við því að aukið atvinnuleysi vegna hávaxtastefnu Seðlabankans skapi kreppuverðbólgu sem gæti orðið erfitt að vinda ofan af. Þeir gagnrýndu að á meðan klukkan tifaði á vinnumarkaði vegna mögulegs forsendubrests kjarasamninga einblíndu stjórnvöld eingöngu á þjóðaratkvæðagreiðsluna. Hreyfingin hafi mánuðum saman kallað eftir aðgerðum og viðbrögðum en án árangurs.
Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir stjórnvöld hafa verið í samtali við verkalýðshreyfinguna í sumar.
„Ég hefði auðvitað gjarnan viljað sjá verðbólguna á öðrum stað. En ef við tökum frá Hormús-áhrifin, olíuverðsáhrifin, erum við undir eða við markmið. Mér finnst skipta máli að hafa það í huga að við erum ekki langt frá þessari verðbólgutölu í kjarasamningum, fjögur komma sjö prósent. Við höfum ágústmánuð til að vinna áfram í þessum stýrihóp sem hefur verið að halda utan um ASÍ og SA-hliðina og ríkisfjármálahliðina. Við þurfum að sjá hvað kemur út úr því,“ segir Kristrún.
Hún kallar eftir því að ASÍ og Samtök atvinnulífsins komi sér saman um hvers konar aðgerðir þau myndu vilja sjá.
„Þau vita að af okkar hálfu yrði alltaf um afmarkaðar fullfjármagnaðar aðgerðir að ræða. Við horfum þannig á þetta að okkar stærsta einstaka mál sé að skila hallalausum fjárlögum til þess að halda aftur af of miklum þrýstingi í hagkerfinu. Það er mikið undir að við náum að klára það mál og við munum leggja fram slík fjárlög í haust. Ef það verður eitthvað brugðist við þurfum við að ná að fjármagna það,“ segir Kristrún.
Það hafi ekki verið rætt að framlengja tímabundið lagaákvæði um lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti.
„Við höfum ekkert sérstaklega rætt það. Við verðum að taka stöðuna núna í lok ágúst. Það liggur hins vegar fyrir að þróunin er í rétta átt varðandi langflesta undirliði verðbólgu og í efnahagsmálum. Það eru fyrst og fremst þessi ytri áhrif sem eru að gera okkur grikk akkúrat núna. Við getum ekki stýrt því og verðum að taka stöðuna aftur í lok ágúst,“ segir Kristrún.