Innlent

Krist­rún vísar á­sökunum um sinnu­leysi á bug

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Hádegismynd

Í hádegisfréttum ræðum við við Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra sem vísar ásökunum nokkurra verkalýðsforkólfa frá því í gær á bug.

Hún segir að Samtök atvinnulífsins og Alþýðusamband Íslands verði að koma sér saman um hverskonar aðgerðir þau vilji sjá að ráðist verði í.

Þá reynum við að varpa ljósi á mannslátið sem varð á Kársnesi í Kópavogi á sunnudag. Þriðji maðurinn hefur verið úrskurðaður í varðhald vegna málsins.

Einnig tökum við stöðuna á stemningunni sem er að magnast fyrir sólmyrkvann sem skellur á á morgun. 

Í sportinu verður svo fjallað um Reykjavíkurslaginn sem fram fór í Bestu deildinni í gær þar sem KR vann góðan sigur á Fram.

Hádegisfréttir Bylgjunnar

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