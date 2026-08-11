Í hádegisfréttum ræðum við við Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra sem vísar ásökunum nokkurra verkalýðsforkólfa frá því í gær á bug.
Hún segir að Samtök atvinnulífsins og Alþýðusamband Íslands verði að koma sér saman um hverskonar aðgerðir þau vilji sjá að ráðist verði í.
Þá reynum við að varpa ljósi á mannslátið sem varð á Kársnesi í Kópavogi á sunnudag. Þriðji maðurinn hefur verið úrskurðaður í varðhald vegna málsins.
Einnig tökum við stöðuna á stemningunni sem er að magnast fyrir sólmyrkvann sem skellur á á morgun.
Í sportinu verður svo fjallað um Reykjavíkurslaginn sem fram fór í Bestu deildinni í gær þar sem KR vann góðan sigur á Fram.