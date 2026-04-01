Fótbolti

Lukaku skrópar á æfingar og er hótað refsingu

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Romelu Lukaku segist vera í meðferð í Belgíu en ítalska félagið Napoli segir hann skrópa á æfingar.
Belgíski framherjinn Romelu Lukaku á yfir höfði sér refsingu hjá Napoli eftir að hafa skrópað á æfingar liðsins.

Framherjinn dró sig úr belgíska landsliðshópnum fyrir vináttuleiki gegn Bandaríkjunum og Mexíkó í Norður-Ameríku en hélt aftur til heimalands síns til að fá meðferð.

Lukaku hefur aðeins spilað sjö leiki á þessu tímabili, alla sem varamaður, eftir að hafa misst af fyrri hluta tímabilsins vegna alvarlegra meiðsla aftan í læri.

Í yfirlýsingu frá Napoli á þriðjudagseftirmiðdegi stóð: „SSC Napoli getur staðfest að Romelu Lukaku brást ekki við kalli um að snúa aftur á æfingu í dag. Félagið áskilur sér rétt til að íhuga viðeigandi agaviðurlög, auk þess að ákveða hvort leikmaðurinn muni halda áfram að æfa með liðinu um óákveðinn tíma.“

Lukaku útskýrði ákvörðun sína um að ferðast til Belgíu í færslu á Instagram á mánudag.

Þessi 32 ára gamli fyrrverandi framherji Chelsea og Manchester United, sem gekk til liðs við Napoli árið 2024, skrifaði: „Sannleikurinn er sá að undanfarnar vikur hef ég ekki verið líkamlega heill og ég lét athuga það á meðan ég var í Belgíu og það kom í ljós að það var bólga og vökvi í mjaðmarbeygjuvöðvanum.“

„Þar sem þetta er annað vandamálið sem ég hef glímt við síðan ég kom til baka í byrjun nóvember valdi ég að fara í endurhæfingu í Belgíu.“

Lukaku fullyrti að framtíð sín væri áfram á Ítalíu og bætti við: „Ég gæti aldrei snúið baki við Napoli, aldrei. Það er ekkert sem ég myndi elska meira en að spila og vinna [fyrir] liðið mitt,“ sagði Lukaku.

„En núna verð ég að ganga úr skugga um að ég sé hundrað prósent líkamlega heill því ég hef ekki verið það nýlega og það hefur tekið sinn toll andlega,“ sagði Lukaku.

Napoli er í þriðja sæti Serie A-deildarinnar, sjö stigum á eftir toppliði Inter Milan.

Ítalski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið