Mancini fullur iðrunar: „Var eins og að missa konu lífs míns“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 30. júlí 2026 09:01 Roberto Mancini með ítölsku landsliðstreyjuna eftir að hafa tekið við liðinu í annað sinn. AP/Alfredo Falcone Roberto Mancini baðst afsökunar þegar hann kom fyrst fyrir framan ítalska fjölmiðla eftir að hafa verið endurráðinn til að þjálfa ítalska landsliðið þremur árum eftir að hann yfirgaf sama starf fyrir ábatasaman samning við Sádi-Arabíu. „Ég biðst innilega afsökunar,“ sagði Mancini og hélt áfram: „Ég elska ítölsku landsliðstreyjuna og þetta var eins og að missa konu lífs míns. Og það þýðir að maður gerði eitthvað sem maður hefði ekki átt að gera. Þannig að ég biðst afsökunar, innilega afsökunar á öllu sem hefur gerst síðustu þrjú ár. Ég ætla að reyna að koma landsliðinu aftur þangað sem það á heima,“ sagði Mancini. Ítalíu mistókst í þriðja sinn í röð að komast á heimsmeistaramótið, sem leiddi til afsagnar Gabriele Gravina, forseta knattspyrnusambandsins, og Gennaro Gattuso þjálfara í apríl, skömmu eftir tap í umspili gegn Bosníu og Hersegóvínu. "Ho sbagliato ad Andare in Arabia e mi dispiace. Fu un errore di comunicazione con Gravina. La sorte mi dà la possibilità di rifarmi: è come quando perdi la donna della tua vita. Spero che giocheremo così bene che i tifosi mi perdoneranno. Sono qui per riportare l’Italia dove… pic.twitter.com/qIPpjd9gJb— La Stampa (@LaStampa) July 29, 2026 Hinn 61 árs gamli Mancini leiddi Ítala til Evrópumeistaratitils árið 2021 en sagði óvænt upp störfum sem þjálfari Ítalíu í ágúst 2023 og tók við landsliði Sádi-Arabíu tveimur vikum síðar. „Þetta var algjörlega mér að kenna,“ sagði Mancini og vísaði til skorts á samskiptum við Gravina á sínum tíma. Fyrsti leikur Mancini eftir endurkomuna verður gegn Belgíu í Þjóðadeildinni þann 25. september á Stadio Olimpico í Róm. Hann var spurður hvers konar viðtökum hann gæti átt von á frá stuðningsmönnum. „Ég geri mér grein fyrir því að sumir verða á móti mér. Ég vona að liðið spili nógu vel til að fólk fyrirgefi mér,“ sagði Mancini. Mancini var fjórði kostur eftir að Carlo Ancelotti og Pep Guardiola höfnuðu starfinu og Andrea Pirlo var hafnað vegna pólitískra ástæðna þökk sé samningi hans við rússneskt veðmálafyrirtæki. Mancini horfir bjartsýnn á leikmannahóp sinn. „Ég held að við séum ekki í svo slæmri stöðu. Á milli miðherja og kantmanna höfum við marga möguleika og ég er líka með marga unga leikmenn sem geta enn bætt sig,“ sagði Mancini. Roberto Mancini è il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale 🇮🇹💙#Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/PioBpZX6TS— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) July 28, 2026 Ítalski boltinn Mest lesið Sakar leikmann um að halda framhjá sér með mörgum leikmönnum Körfubolti Standa með Eygló í martröðinni Sport Týndur í fjórtán daga Fótbolti Howe hættur hjá Newcastle Enski boltinn Enska deildin mótmælir ákvörðunum Infantino Fótbolti Fifa gefur út hvað Argentína er rannsakað fyrir eftir heimsmeistaramótið Fótbolti Val milli grunngilda hreyfingarinnar og gylliboðs Infantino Fótbolti Bavíanar í Bandaríkjunum vilja græða peninga Sport Matthías Guðmundsson: „Þá skaðar það sálina líka“ Fótbolti Fótbraut andstæðing og verður í banni þar til beinið grær Fótbolti Fleiri fréttir Mancini fullur iðrunar: „Var eins og að missa konu lífs míns“ Jaissle líklegastur til að taka við af Howe Howe hættur hjá Newcastle AC Milan neitar fregnum af andláti Franco Baresi Rio Ngumoah tryggði Liverpool sigur Val milli grunngilda hreyfingarinnar og gylliboðs Infantino Týndur í fjórtán daga Enska deildin mótmælir ákvörðunum Infantino Fifa gefur út hvað Argentína er rannsakað fyrir eftir heimsmeistaramótið Alda Ólafsdóttir : „Ótrúlega mikil trú í öllu liðinu“ Matthías Guðmundsson: „Þá skaðar það sálina líka“ Þróttur tók toppsætið af Aftureldingu tveimur mönnum fleiri „Hefði verið gott að enda á þrennu“ Theodór Ingi var hetja Fylkis í endurkomusigri Tómas Óli sló Gísla Gottskálk út með frábærri innkomu Uppgjörið: Hapoel Be'er Shiva - Víkingur 2-0 (3-2) | Bitnir í rassinn FC Kobenhavn komst naumlega áfram þrátt fyrir meiðsli Viktors Bjarka Uppgjörið: Fram - Valur 4-1 | Valur situr sem fastast á botninum Uppgjörið: ÍBV - FH 2-2 | Eyjakonur sóttu stig á lokamínútunni Uppgjörið: Breiðablik - Þór/KA 2-0 | Ólöf Sigríður á skotskónum og víti forgörðum Nefbraut samherja sinn á æfingu hjá Keflavík Fótbraut andstæðing og verður í banni þar til beinið grær Ný yfirlýsing UEFA: „FIFA getur ekki notað íþróttina til að auðga sig og vini sína“ Welbeck verður sá fyrsti í fjögur ár Enska deildin mun taka hart á platmeiðslum markvarða Fjöldi leikmanna hurfu eftir Gothia Cup-unglingamótið Sjáðu Orra skora á móti Aston Villa Fá rúmlega fimm milljarða króna fyrir að samþykkja áform Infantinos „Við þurfum að vera klárir í hvað sem er“ Fulltrúar KSÍ á leið á neyðarfund: „Of snemmt að taka afstöðu“ Sjá meira