Fótbolti

Mancini fullur iðrunar: „Var eins og að missa konu lífs míns“

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Roberto Mancini með ítölsku landsliðstreyjuna eftir að hafa tekið við liðinu í annað sinn.
Roberto Mancini með ítölsku landsliðstreyjuna eftir að hafa tekið við liðinu í annað sinn. AP/Alfredo Falcone

Roberto Mancini baðst afsökunar þegar hann kom fyrst fyrir framan ítalska fjölmiðla eftir að hafa verið endurráðinn til að þjálfa ítalska landsliðið þremur árum eftir að hann yfirgaf sama starf fyrir ábatasaman samning við Sádi-Arabíu.

„Ég biðst innilega afsökunar,“ sagði Mancini og hélt áfram: „Ég elska ítölsku landsliðstreyjuna og þetta var eins og að missa konu lífs míns. Og það þýðir að maður gerði eitthvað sem maður hefði ekki átt að gera. Þannig að ég biðst afsökunar, innilega afsökunar á öllu sem hefur gerst síðustu þrjú ár. Ég ætla að reyna að koma landsliðinu aftur þangað sem það á heima,“ sagði Mancini.

Ítalíu mistókst í þriðja sinn í röð að komast á heimsmeistaramótið, sem leiddi til afsagnar Gabriele Gravina, forseta knattspyrnusambandsins, og Gennaro Gattuso þjálfara í apríl, skömmu eftir tap í umspili gegn Bosníu og Hersegóvínu.

Hinn 61 árs gamli Mancini leiddi Ítala til Evrópumeistaratitils árið 2021 en sagði óvænt upp störfum sem þjálfari Ítalíu í ágúst 2023 og tók við landsliði Sádi-Arabíu tveimur vikum síðar.

„Þetta var algjörlega mér að kenna,“ sagði Mancini og vísaði til skorts á samskiptum við Gravina á sínum tíma.

Fyrsti leikur Mancini eftir endurkomuna verður gegn Belgíu í Þjóðadeildinni þann 25. september á Stadio Olimpico í Róm. Hann var spurður hvers konar viðtökum hann gæti átt von á frá stuðningsmönnum.

„Ég geri mér grein fyrir því að sumir verða á móti mér. Ég vona að liðið spili nógu vel til að fólk fyrirgefi mér,“ sagði Mancini.

Mancini var fjórði kostur eftir að Carlo Ancelotti og Pep Guardiola höfnuðu starfinu og Andrea Pirlo var hafnað vegna pólitískra ástæðna þökk sé samningi hans við rússneskt veðmálafyrirtæki.

Mancini horfir bjartsýnn á leikmannahóp sinn.

„Ég held að við séum ekki í svo slæmri stöðu. Á milli miðherja og kantmanna höfum við marga möguleika og ég er líka með marga unga leikmenn sem geta enn bætt sig,“ sagði Mancini.

Ítalski boltinn

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