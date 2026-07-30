Það tók Sando Tonali aðeins tíu mínútur að taka ákvörðun um að fara til Tottenham. Hann er dýrasti leikmaður í sögu Tottenham en hann var keyptur á 100 milljónir punda frá Newcastle.
Sandro Tonali gekk í sumar til liðs við Tottenham og var ekki lengi að hugsa sig um hvort hann ætti að ganga til liðs við Lundúnafélagið. Í samtali við Roberto De Zerbi, þjálfara Tottenham, komust þeir að því að þeir eiga sama uppáhaldsfélag: Brescia á Ítalíu.
Sandro Tonali ólst upp hjá félaginu og De Zerbi ólst upp sem aðdáandi liðsins og náði að spila fyrir félagið á sínum leikmannaferli. Brescia var lengi vel í ítölsku B-deildinni en félagið átti að spila í ítölsku C-deildinni á næsta tímabili. Forseti félagsins náði ekki að greiða skuldir sínar og fór félagið í gjaldþrot og er því félagið hætt störfum. Þrátt fyrir að félagið sé ekki til lengur hefur þessi sameiginlega tenging við félagið heillað ítalska miðjumanninn og nú er hann orðinn lærisveinn De Zerbi.
Þjálfari Tottenham lagði allan hug sinn að því að halda liðinu í ensku úrvalsdeildinni en Tottenham var í mikilli fallbaráttu. Sama dag og Tottenham bjargaði sér frá falli hafði De Zerbi samband við Tonali.
Önnur félög höfðu samband við Tonali og reyndu að fá hann til sín en tengslin við De Zerbi heilluðu hann. Fjölskyldan vildi fara aftur til Ítalíu en ekkert lið þar gat borgað verðmiðann sem Newcastle setti á ítalska leikmanninn.